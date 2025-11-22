Жители микрорайона Нур Алатау требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне

Фото: depositphotos.com

Рассказать друзьям

Традиционно самыми резонансными и жестокими остаются преступления против женщин и детей. Эти криминальные происшествия вызывают широкий общественный отклик, заставляют вновь говорить о проблемах домашнего насилия, социальной изоляции и безнаказанности преступников. Каждый такой случай - не просто строка в полицейской сводке, а трагедия, которая вскрывает недостатки работы государственных институтов и деградацию социума в целом.





В частности, 21 октября стало известно, что в одном из сел Туркестанской области 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.





Через два дня появилась информация об изнасиловании 15-летней девушки в Щучинске. Информация о том, что в Акмолинской области девочку-подростка неоднократно насиловали два 56-летних местных жителя, была опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях.





В департаменте полиции Акмолинской области на запрос редакции сообщили, что заявление об изнасиловании 15-летней девочки поступило от отца пострадавшей. Полицией Бурабайского района был проведен комплекс необходимых следственных действий.





Стоит отметить, что в государствах Африки, Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Китае и многих других странах за половые преступления в отношении детей предусмотрена смертная казнь. А в Йемене таких преступников казнят публично, пишет sputnik.kg.





Тем временем в Атырау были задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки. Жительница Атырау пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. 23 октября стало известно, что девушка погибла. Задержаны два подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они водворены в изолятор временного содержания и подозреваются сразу по двум статьям Уголовного кодекса - "Похищение человека" и "Убийство".





Позже обвиняемым по делу переквалифицировали обвинение. Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Им грозит пожизненное лишение свободы.





Между тем полиция Жамбылской области завела уголовное дело по факту похищения девушки в Таразе. Об этом стало известно в конце октября.





Кадры похищения опубликовали в соцсетях очевидцы. На них видно, как несколько человек силой заталкивают девушку в машину на автобусной остановке. Прохожие пытались ее освободить, но девушку все равно увезли.





Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК "Принуждение к вступлению в брак". Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.





30 октября сообщалось, что жителя Алматы задержали по подозрению в убийстве своей матери. Подозреваемый - 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан.





Фото: Depositphotos





На следующий день появилась информация о задержании подростка по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки в Алматинской области. Возбуждено уголовное дело.





В начале ноября стало известно, что в Костанайской области к 19 года лишения свободы приговорили местного жителя за убийство жены и тещи. По информации суда, он в ходе ссоры нанес своей супруге и теще множественные удары ножом в область жизненно важных органов.





Через несколько дней появилась информация о приговоре в отношении жителя Акмолинской области, которого осудили на 10 лет за покушение на убийство бывшей супруги. Он ударил экс-супругу ножом девять раз.





Позже в Казнете появилась информация, что в одном из сел Актюбинской области 53-летний свекр изнасиловал свою 22-летнюю невестку. Как сообщили в полиции региона, подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.





Конфликты среди школьников становятся одной из самых тревожных социальных тенденций последних лет. Все чаще обычные споры перерастают в открытые драки, случаи буллинга и психологического давления.





К примеру, в конце октября видео жестокого избиения школьниц в Мангистауской области попало в Сеть. Двух школьниц повалили на землю, наносили удары по лицу, голове, одну из них пытались душить. Происходящее снимали на камеру.





В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, а подростки поставлены на профилактический.





Тем временем в одной из школ ЗКО между школьниками произошел конфликт, который закончился применением холодного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК (Хулиганство), сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее установление всех обстоятельств случившегося. Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.





Фото: depositphotos.com





Конфликты между казахстанцами становятся неотъемлемой частью современной непотребной реальности - будь то на дороге, в подъезде, на работе или в очереди. Все чаще мелкие недоразумения перерастают в агрессию, взаимные оскорбления и даже физические столкновения.





К примеру, в конце октября пьяная пассажирка самолета Qazaq Air, летевшего из Астаны в Новосибирск, напала на бортпроводников из-за отказа в продаже ей дополнительной порции алкогольных напитков. Женщину передали правоохранительным органам.





22 октября сообщалось, что в Актюбинской области медицинского брата осудили на 20 лет лишения свободы за убийство 69-летнего врача-нефролога. После совершения преступления подсудимый обналичил с карты убитого более пяти млн тенге, а также похитил его личные вещи.





Через несколько дней общественница Наталья Сульжик заявила о нападении на приют для бездомных животных в Алматинской области. По ее словам, в приют вломились двое неизвестных в масках. Они были вооружены арматурой и жестоко избили единственного сотрудника. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование.





Тем временем участника реалити-проекта и любительских боев арестовали на 15 суток после скандального видео. Об этом стало известно 2 ноября. Полиция выявила видео, в котором он "демонстрировал агрессию, физическое давление и нецензурную брань".





На следующий день сообщалось, что Рудном задержали жителя города Костаная, подозреваемого в нападении на полицейского. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.





5 ноября появилась информация о том, что конфликт в очереди на автомойке обернулся кровавой дракой в Туркестанской области. В результате одного мужчину зарезали, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти. В отношении задержанных избрана мера пресечения - арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство"





Также в начале ноября сообщалось о стрельбе в Тюлькубасском районе Туркестанской области. В результате чего один человек скончался, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Установлены личности подозреваемых. Один из них задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".





Кроме того, 7 ноября сообщалось, что блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве. По предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов.





Тема наркоторговли по-прежнему остается одной из самых острых в криминальной хронике. Ежегодно правоохранительные органы фиксируют сотни случаев распространения и хранения запрещенных веществ, в том числе с использованием мессенджеров и интернет-площадок.





Фото: depositphotos.com





В частности, 28 октября стало известно, в Алматы сотрудников госорганов задержали по делу о контрабанде наркотиков из США. По данным прокуратуры мегаполиса, задержано 20 подозреваемых, в том числе 2 сотрудника органов национальной безопасности и 3 сотрудника КУИС МВД РК, которые оказывали покровительство деятельности преступной группы. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду и сбыт наркотических средств, а также за должностные преступления.





Также в конце октября казахстанца, который находился в межгосударственном розыске 17 лет за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, задержали в Талдыкоргане.





В начале ноября транспортные полицейские Казахстана ликвидировали канал поставки наркотиков на 3 млрд 150 млн тенге.





Также выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, в том числе: 159 наркопреступлений в целом; 2 факта создания транснациональной организованной преступной группы; 22 факта сбыта наркотических средств; 8 фактов хранения в особо крупном размере; 4 факта контрабанды; 2 факта пропаганды наркотиков; 7 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.





Также 28 октября стало известно о предотвращении теракта в Алматы. Арестованы пять иностранных граждан.





Тем временем в Семее осужденному добавили 9 лет к сроку за пропаганду терроризма. Об этом стало известно 4 ноября. Он пропагандировал радикальную идеологию и насилие.





Также стоит отметить, что незаконный оборот оружия остается одной из наиболее опасных угроз общественной безопасности.





В октябре 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Астане, Алматы и девяти областях проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота. Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов.





Коррупция и хищения по-прежнему остаются одной из самых острых социальных проблем. Несмотря на усилия государства по укреплению прозрачности и цифровизации процессов, случаи злоупотребления полномочиями, растраты бюджетных средств и махинаций при распределении государственных ресурсов продолжают вскрываться.





К примеру, 22 октября сообщалось, что в Актобе вынесли приговор фигурантам дела о хищении свыше 6 млрд тенге. Фигуранты по делу обвинялись в том, что в течение 14 лет похитили 6 116 310 603 тенге. Суд посчитал, что вина подсудимых доказана полностью, поэтому вынес обвинительный приговор и трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы - от 7 до 8 лет, при этом одна из подсудимых взята под стражу в зале суда.





В конце месяца в Шымкенте арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на яблоневые сады.





В начале ноября военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор трем заместителям начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы по делу о халатности и хищениях. Их обвиняли в хищении средств, выделенных на покупку системы раннего оповещения.





К уголовной ответственности привлечены 3 заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие должный контроль.





Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определенные должности в государственных и квазигосударственных органах.





10 ноября сообщалось, что прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту незаконного получения социальных выплат.





В ходе анализа законности назначения социальных выплат установлены факты незаконных действий со стороны женщины, которая с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. Далее она незаконно оформляла социальные выплаты на беременных женщин и тратила установленные средства на собственные нужды.





Фото: Depositphotos





Между тем председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в ходе доклада президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах работы ведомства с начала года сообщил, что в стране фактам коррупции возбуждено 91 уголовное дело. Об этом стало известно 25 октября.





Позже, 28 октября, сообщалось, что главы двух управлений акимата Туркестанской области задержаны по подозрению в коррупции.





В КНБ сообщили, что уголовное расследование ведется в отношении главы управления общественного развития, который в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в сумме 191 млн тенге, выделенные на оплату труда работникам.





Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.





31 октября стало известно, что бывший прокурор Рудного приговорен к 4,5 года лишения свободы за покушение на получение взятки. Кроме того, он получил пожизненный запрет занимать государственные должности, в том числе в органах прокуратуры и финансового регулирования, и лишился классного чина - старшего советника юстиции.





Между тем стоит отметить, что в Китае за 46 преступлений, в том числе взяточничество, расхищение государственных фондов и имущества, государственная измена, применяется смертная казнь, пишет ksi.lenobl.ru.





Мошенничество и финансовые пирамиды остаются одним из самых распространенных видов преступлений в стране. Ежегодно сотни граждан теряют свои сбережения, доверившись обещаниям легкой прибыли.





В частности, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.





5 ноября стало известно, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе. Сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код. После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета.





Фото: Depositphotos





Между тем в Шымкенте вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Nazira Gold. Об этом сообщалось 30 октября. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырех тысяч вкладчиков.





Приговором суда девять лиц признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.





4 ноября сообщалось, что обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области.





Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300 до 800% от вложенной суммы.





В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге.





Незаконный игорный бизнес по-прежнему остается одной из самых трудно искоренимых сфер теневой экономики.





К примеру, 28 октября сообщалось, что в Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения bingo37.pro и легализацией преступных доходов.





Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 9 лет. Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три автомашины.





Фото: Depositphotos





6 ноября стало известно, что в Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино PokStars и LuckyShark.





Виновные осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и авто.





Незаконный экспорт рыбы остается одной из экономических проблем Казахстана.





В частности, руководителей ТОО осудили в Кызылординской области. По данным АФМ, в 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза. Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы. Приговором суда учредитель предприятия и директор признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге.





Между тем в Жамбылской области задержали более 40 браконьеров. Об этом сообщалось 7 ноября. В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения, зарегистрировано одно уголовное дело. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Шуском районе - 41 факт браконьерства. Большинство из них связано с нарушением правил охоты (171 факт) и правил оборота оружия (44 факта). Кроме того, выявлено 18 фактов незаконного вылова рыбы.





31 октября стало известно, что Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован подозреваемый в участии в преступной группе, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетысу, ввезенных в страну из-за рубежа. Подозреваемый, будучи специалистом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в 2022-2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор. В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



