Ущерб свыше 795 млн тенге: жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины

Фото: Polisia.kz

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали сотрудники Комитета национальной безопасности РК в ноябре в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте, - Шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали сотрудники Комитета национальной безопасности РК в ноябре в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте, сообщили в пресс-службе КНБ.





По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы", - проинформировали в пресс-службе ведомства.





С санкции суда данные лица взяты под арест. Иная информация разглашению не подлежит.









Кроме того, по данным КНБ, 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы осужден житель Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму. Приговор вступил в законную силу.





Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность по материалам органов КНБ задержаны 83 и осуждены 97 лиц.