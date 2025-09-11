Необходимо остановить строительную вакханалию: депутат о строительстве сорокаэтажного здания в Алматы

Сергей Пономарев напомнил о поручении президента прекратить точечную застройку в Алматы и предгорьях

Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Сергей Пономарев в депзапросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова и акима Алматы Дархана Сатыбалды призвал запретить строительство 40-этажной башни Beyond в Алматы, которую возводит компания RAMS.





Он напомнил, что в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять Строительный кодекс, который бы дополнительно усилил надзор и ответственность в строительной отрасли.





Ранее он вводил запрет на точечную застройку в Алматы и предгорьях, чтобы сохранить и без того покоцанную архитектурную целостность города. Но на практике все его решения систематически саботируются", - заявил депутат.





В депзапросе он отдельно остановился на проектах "набившей оскомину" строительной компании RAMS.





У меня телефон красный от обращений жителей их ЖК. А ведь компания занимает восьмое место среди крупнейших застройщиков Казахстана. Большинство комплексов этой компании подвергаются резкой критике - от нарушений строительных норм до откровенных недоделок. При этом, не завершив предыдущие проекты, названная компания запускает новые гиперобъекты", - подчеркнул Пономарев.





По словам жителей Алматы, застройщик регулярно проводит формальные, но по сути фиктивные слушания и собрания по созданию ОСИ в своих жилых комплексах, не обеспечивая реального участия и прозрачности процесса.





В пример он привел проект, получивший в народе прозвище "человейник".





Представляя его, компания обещала реализовать ряд социально значимых инициатив: расширить прилегающие узкие дороги, возвести трансформаторную подстанцию, школу и поликлинику, благоустроить близлежащую реку и озеленить шесть гектаров для всех алматинцев.





Но ничего сделано не было, а в жилых комплексах есть серьезнейшие эксплуатационные недостатки: высаженные единичные деревья гибнут, фасады зданий осыпаются, оконные конструкции и отделочные элементы отваливаются, кровли протекают, а подвальные помещения поражены плесенью. Жители регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и воды, заявленных как достаточных парковок не хватает, машины вынуждены ставить на внешних улицах, что привело к транспортному коллапсу. Построенная под давлением общественности школа не передана на баланс города, как было обещано застройщиком, стала частной и недоступной по цене жителям района и еще больше увеличила пробки от приезжающих автомобилей", - перечислил депутат.





Аналогичные проблемы у застройщика с ЖК "Сакура" и Nef uptown.





Список недостроек можно продолжать бесконечно, но, несмотря на это, застройщик приступил к реализации еще более масштабного проекта - 40-этажной башни в хороводе пяти десятиэтажек, под названием Beyond. Объект вызвал волну общественного недовольства. Благодаря вмешательству депутатов парламента стройка приостановлена и начата проверка на целесообразность и законность", - напомнил мажилисмен.





Он призвал остановить строительную вакханалию в целях сохранения архитектурной целостности и экологического баланса Алматы.





Алматы явно перегружен, и в этой связи особенно актуально послание главы государства, где новым центром деловой активности и инноваций призван стать Алатау. Алатау-сити - центр со специальным статусом и подчинением правительству - первый цифровой город региона, цитирую главу государства: "олицетворяющий собой образ будущего Казахстана, сочетает технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни". Также он сможет еще и значительно разгрузить Алматы", - написал в депзапросе Пономарев.





Мажилисмены предлагают:





Провести проверку разрешительных документов и качество строительства на введенные в эксплуатацию объекты RAMS за последние 5 лет.

Запретить строительство 40-этажной башни Beyond, возводимой без проектно-сметной документации, экспертизы и разрешения с возможностью рассмотрения благоустройства сквера либо социального объекта для города на данном участке.





Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы. Он также озвучил вопрос законности возведения строений на территории города, приведя в пример строительство 40-этажной башни компанией RAMS.





После вмешательства депутатов строительство башни приостановили





Алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.





Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.





Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.





По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.