Строительство 40-этажки RAMS Beyond Almaty приостановили
Фото: rams-global.com
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство 40-этажки RAMS Beyond Almaty приостановили в Алматы. Момент вручения предписания ГАСК о приостановлении строительно-монтажных работ опубликовал на своей странице в Facebook депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Сегодня мы приостановили строительно-монтажные работы 40-этажки РАМС в Алматы! В ходе моего рейда ГАСК вручил предписание!" - сообщил Бакытжан Базарбек.
Напомним, 40-этажный комплекс планируют построить на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева - в районе, где запрещено строить выше девяти этажей. Проект RAMS Beyond по строительству многофункционального комплекса с ультралюксовыми резиденциями, отелем, бизнес-пространствами и общественными зонами был презентован в мае.
Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев выступил против строительства в центре Алматы 40-этажной башни.
Позже алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Территория участка на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева, предусмотренная под строительство комплекса "RAMS Beyond Алматы", находится в зоне высокой плотности населения и транспортных потоков. В непосредственной близости отсутствует достаточное количество зеленых насаждений и общественных парков. Согласно Стратегии развития Алматы и государственным приоритетам в сфере экологии, на данной территории требуется организация парка и рекреационной зоны, а не уплотнительная застройка", - отмечают авторы петиции.
Кроме того, они обратили внимание на перегруз социальной и транспортной инфраструктуры на данном участке.
Район, где планируется возведение 40-этажного жилого комплекса, уже испытывает дефицит парковочных мест, повышенную нагрузку на дороги и инженерные сети. Строительство объектов выше 9 этажей противоречит ранее введенным ограничениям на высотное строительство в Алматы, утвержденным президентом РК и компетентными органами. Обход данных требований под предлогом "общественной значимости проекта" является неправомерным. Для жителей города общественно значимым является создание парка и зеленых зон, а не возведение высотного жилого комплекса на данной территории", - подчеркнули алматинцы.
Также авторы петиции заявляют о нарушении процедуры общественных слушаний по проекту.
Общественные слушания по данному проекту не обеспечили должного уровня информирования населения. Значительная часть жителей района не была приглашена и не имела возможности выразить позицию. Кроме того, отсутствуют публично доступные протоколы слушаний. В соответствии с законодательством, это является грубым нарушением принципа прозрачности и участия общественности в процессе принятия решений. Является основанием для признания выдачи разрешительных документов на строительства - нелегитимными", - сообщили жители города.
Жители города Алматы требуют:
• Немедленно полностью прекратить реализацию проекта "RAMS Beyond Алматы" на участке Тимирязева - Сейфуллина (одно 40-этажное здание и пять 10-этажных).
• Вернуть участок в категорию зеленых насаждений общего пользования и создать на его территории зеленую парковую зону.
• Обеспечить соблюдение ранее установленных ограничений на строительство объектов выше 9 этажей на территории всего Алматы.
• Перенести строительство проекта на безопасную территорию в соответствии с ограничениями и регламентами - ниже проспекта Абая, в районы с недостатком Бизнес Центров и гостиниц. Например, в город Конаев или вблизи нового стадиона, строительство которого планируется в Алматы.