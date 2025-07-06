Депутат выступил против возведения 40-этажного здания в Алматы
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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Сергей Пономарев выступил против строительства в центре Алматы 40-этажной башни "Алматы парк" компании "Рамс", на пересечении Сейфуллина - Тимирязева.
В посте, опубликованном на Facebook, депутат сетует на то, что новый комплекс строят между другими торговыми центрами и гостиницами.
Я не против новых отелей, торговых центров, элитного жилья и культурных точек притяжений, но, по-моему, город этим перенасыщен, алматинцам в первую очередь для комфортного проживания нужны парки, скверы, поликлиники, школы, просторные дороги", - написал мажилисмен.
По его словам, на вопросы, как решится проблема с уже существующим в этом районе транспортным коллапсом и потянет ли инфраструктура такую башню, представители компании ответили расплывчато и туманно.
Мы на самом деле рассматриваем минимальные по интервенции изменения, чтобы не нарисовать какую-то картинку, которая не реализуется или не будет реализована никогда, чтобы оперативно адаптировать этот комплекс в инфраструктуру, добавить развороты, изменить работу светофоров, сделать переразметку, но при этом все эти минимальные мероприятия позволят справиться инфраструктуре. Люди начнут чаще пользоваться автобусами, мы это видим в Алматы, очень резонансный проект улица Тимирязева, так вот там люди гораздо чаще пользуются общественным транспортом и по сути наша задача создать инфраструктуру, чтобы туда комфортнее было приехать на автобусе", - ответили депутату представители компании.
Так же завуалированно, по словам Пономарева, застройщики обещали на старте стройки "человейника" "Рамс сити" создать город в городе по концепции "15 минут", но обещанных там для этого 5 гектаров зелени, школы, поликлиники, расширенных дорог, новых подстанций так и нет.
ЖК вляпался в жилой массив и метастазами перекрыл там свет, воздух, дороги, реку, сети", - пишет мажилисмен.
Он отметил, что хотя новый объект уже проходит государственную экспертизу, он все равно намерен поднимать вопрос о его месте в городе, где по поручению главы государства должна быть прекращена точечная застройка.
Агентство Kazinform напомнило, что в начале мая одна из строительных компаний презентовала мегапроект RAMS Beyond - многофункциональный комплекс с ультралюксовыми резиденциями, отелем, бизнес-пространствами и общественными зонами.
Объект планируют возвести на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина - в районе, где запрещено строить выше девяти этажей. В акимате уточнили, что строительство зданий выше 9 этажей возможно только при наличии архитектурно-градостроительного обоснования, подтверждающего общественную значимость проекта. Также сообщалось, что партнерами проекта выступают КазГИИЗ и КазНИИСА. Однако в главном научном институте страны заявили, что не разрабатывали архитектурные решения для этого объекта и не получали от застройщика никаких проектных материалов", - пишет агентство.
Напомним, в 2023 году жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступили против строительства нового жилого комплекса. Они заявляли, что из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки. Также отмечалось, что бывший дачный массив и так перенаселен.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной. По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.