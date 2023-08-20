ЖК вместо дороги: алматинцы выступили против новой застройки
Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступают против строительства нового жилого комплекса, который возводят вместо дороги.
По их словам, из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки, сообщает телеканал КТК.
Бывший дачный массив и так перенаселен. А если возведут новые здания, количество транспорта, очевидно, увеличится, а нагрузка на инженерные сети возрастет", - говорится в сюжете.
Дорога была предусмотрена в генплане города. Но вместалматинцымагистрали за этим забором посреди бывшего дачного массива собираются возвести большой жилой комплекс. Жильцы с этим категорически не согласны.
Здесь по генеральному плану города проходит автодорога, которую должны в будущем построить. Мы стоим с вами, здесь должна быть дорога, которая от Дулати должна переходить в Ремизовку. Мы просим признать постановление акимата о корректировке этого плана недействительными, потому что здесь дорога. Здесь изначально была зона Т. Это инженерные транспортные сети, а сделали зону жилой, и это неправильно", - говорит одна из общественниц Жанна Смаилова.
О том, что в микрорайоне грядет масштабное строительство, жители узнали весной. С тех пор идут судебные тяжбы. Люди призвали к ответу акимат и управление городского планирования и урбанистики. По их мнению, документ по проектированию, на основании которого выдали разрешение, незаконно изменили в пользу застройщика.
Были нарушения со стороны урбанистики, потому что здесь по генплану и ПДП проходит большая дорога. Считается, она кольцевая, которая выведет и разгрузит наш транспортный коллапс. Но тем не менее судья приняла сторону застройщика. Ой, государственных органов. Отмену постановления акимата в изменении ПДП она оставила без изменений. Все жители испытывают нехватку воды, канализации, у нас нет нормальных дорог", - говорит другая жительница Людмила Сенгирбаева.
Другой житель, Иван Панченко, говорит, что нагрузка на инженерные сети и без того колоссальная.
Мало того что она грязная, так она еще идет с перебоями. Получается, вот такой напор. Я связываю такой напор с большим количеством домов, которые он подключил, и маленькая пропускная способность сетей. Элементарно мы не можем помыться нормально, мы не можем газон полить", - рассказывает мужчина.
Жители говорят: застройщик об их недовольстве знает, но разрешение на строительство у него есть. Свои вопросы люди адресуют чиновникам. В управлении городского планирования и урбанистики предлагают все решать в суде.
Местные проезды, районные дороги не учитываются генеральным планом, кроме магистральных. Данный проезд был зафиксирован в проекте детальной планировки, к сожалению, существует норма, позволяющая вносить изменения в этот документ. Видимо, данная дорога была изменена, в соответствии с ней был предоставлен земельный участок под строительство", - говорит и.о. руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы Нурлан Боранбаев.
Жители заверили, что останавливаться не собираются и будут добиваться того, чтобы на этом месте все же появилась автодорога. Люди сейчас пытаются обжаловать определение судьи, который не поддержал их позицию. Но точной даты, когда объявят итог, пока нет. Известно лишь, что решение должны принять до середины осени.
Ранее акция против застройки горных районов и вырубки яблоневых садов прошла на Каменском плато в Алматы.
Агентство Kazakhstan Today опубликовало отзывы алматинцев о работе городских властей. Также сообщалось, что алматинцы запустили петицию, в которой требуют отставки акима города Алматы Ерболата Досаева. Под петицией подписались около 75 тысяч человек.
Алматинцы жалуются на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Уплотняющая застройка в городе вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Нынешним летом жители ряда районов Алматы вынуждены терпеть неудобства из-за отключения воды. Напомним, жители Наурызбайского района пожаловались на длительное отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня. Также проблема с водоснабжением возникла в Медеуском районе города.
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