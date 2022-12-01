Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе - депутат  

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Ежегодно в стране гибнет от 58 до 72 тысяч птиц, ущерб составляет от 290 тысяч МРП

Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на линиях электропередачи ежегодно погибает около 58 тысяч птиц, из них 61% - орлы, включенные в список редких и находящихся под угрозой исчезновения, сообщил в своем депзапросе мажилисмен Елдос Абаканов.





По его данным, с 1993 по 2021 годы на каждые 10 км воздушных линий мощностью 6-10 кВ в среднем погибало около 9 птиц, 4 из которых включены в список редких и находящихся под угрозой исчезновения.





Ежегодно в стране гибнет от 58 до 72 тысяч птиц, ущерб составляет от 290 тысяч МРП, рассказал депутат.





С учетом текущего значения МРП мы можем выйти на сумму в 888,27 млн тенге. Это официальная стоимость минимально применимого ущерба, которая не включает размеры ущербов по краснокнижным видам (от 20 МРП и более за особь), фактические расходы на разведение и реинтродукцию данных видов, а также косвенный урон экосистеме", - заявил мажилисмен.





По его словам, в числе гибнущих на воздушных линиях птиц встречается также беркут, изображенный на государственном флаге Казахстана.





Кроме того, короткие замыкания, вызванные ударом электрическим током птиц на воздушных линиях, способны вывести из строя линию электропередачи и приводить к перерывам в электроснабжении, отметил Абаканов.





Данная проблема остается "невидимой" только по причине того, что большая часть диких птиц не пролетает вблизи крупных населенных пунктов и на бескрайних просторах страны люди просто не замечают ее масштаб. Однако, если прибегнуть к научным работам орнитологов и цифрам, ситуация вырисовывается совершенно неприемлемая", - посетовал мажилисмен.





Для решения проблемы он предлагает принять следующие меры:





Министерству экологии, геологии и природных ресурсов взять на особый контроль факты наличия у предприятий на балансе воздушных линий мощностью 6-10 кВ и требовать по уже возведенным таким линиям наличия птицезащитных устройств и механизмов;

совместно с Министерством энергетики, научными и общественными организациями разработать план действий по определению термина "птицеопасная конструкция", а также внести законодательные ограничения по проектированию, строительству и эксплуатации таких птицеопасных конструкций;

Министерству энергетики обеспечить адаптацию изменений, связанных с законодательными ограничениями в подзаконные акты, включая правила устройства электроустановок и другие НПА, определяющие технические требования к функционированию объектов электроэнергетики;

Министерству индустрии и инфраструктурного развития внести необходимые изменения в строительные нормы и правила, связанные с вопросами проектирования объектов электроэнергетики.



