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Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе - депутат  

30.11.2022, 16:32 4436
Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе - депутат  
Основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе, заявил депутат Закиржан Кузиев в своем запросе, адресованном министру индустрии и инфраструктурного развития, министру экологии, геологии и природных ресурсов и акиму города Алматы.

Экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - отметил депутат.


По его словам, основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.

Они рассеивают 65 процентов вредных веществ, содержащихся в атмосфере. Следует признать, что экологический мониторинг, проводимый в Казахстане, и посты экологического контроля, строящиеся за счет бюджета, штрафы, налагаемые на водителей, не решают проблему. Считаем, что теперь нужны новые инициативы и системная работа", - сообщил Закиржан Кузиев.


Он отметил, в Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.

По данным Бюро национальной статистики, в городе официально зарегистрировано 508 тысяч, около 250 тысяч автомобилей въезжают из близлежащих районов и сел. Это сведения, которые не меняются на протяжении последних 15 лет. Поскольку многие приезжают из загорода работать в офисах, весь день проезжая часть дороги превращается в парковку, что затрудняет движение автотранспорта", - проинформировал депутат.


По его словам, каждый въезжающий в город автомобиль, если привозит по четыре человека, помимо жителей самого города, в сутки в город въезжает и выезжает около 1 миллиона человек. Это значительная нагрузка для инфраструктуры города.

Почему за эти тридцать лет Министерство индустрии и инфраструктурного развития и акимат города Алматы не смогли решить этот вопрос? Теперь же какие конкретно имеются планы по поручениям, данным президентом? Что мешает запустить электропоезда в радиусе 100 километров в районные центры вблизи Алматы?" - заявил Закиржан Кузиев.


По данным депутата, в Алматы концентрация загрязнения достигла 500 микрограммов на кубический метр, а это в 15 раз выше стандарта.

Население хочет знать, какие конкретно меры предпринимает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, дабы предотвратить эту катастрофу. Предлагаем запустить электропоезда в районные центры вблизи Алматы, как в соседнем Узбекистане, России или Китае", - сообщил он.


По его словам, такие поезда курсируют между Ташкентом и Самаркандом со скоростью 250 километров в час.

Скоростной поезд по маршруту Пекин - Шанхай курсирует со скоростью 350 километров в час, поезд Москва - Санкт-Петербург - со скоростью 240 километров в час. А скорость недавно запущенной электрички по направлению Алматы - Қонаев невольно вызывает смех. На преодоление всего 65 километров уходит 2 часа, этот электропоезд едет 30 км/час. А на машине можно доехать за 30-40 минут.

Будут ли наши граждане пересаживаться на такие электропоезда? Делайте из этого выводы сами", - добавил депутат.


Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
 

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Проблему гибели птиц на линиях электропередачи подняли депутаты

30.11.2022, 15:43 4816
Проблему гибели птиц на линиях электропередачи подняли депутаты
Фото: gov.kz
Ежегодно в стране гибнет от 58 до 72 тысяч птиц, ущерб составляет от 290 тысяч МРП
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на линиях электропередачи ежегодно погибает около 58 тысяч птиц, из них 61% - орлы, включенные в список редких и находящихся под угрозой исчезновения, сообщил в своем депзапросе мажилисмен Елдос Абаканов.

По его данным, с 1993 по 2021 годы на каждые 10 км воздушных линий мощностью 6-10 кВ в среднем погибало около 9 птиц, 4 из которых включены в список редких и находящихся под угрозой исчезновения.

Ежегодно в стране гибнет от 58 до 72 тысяч птиц, ущерб составляет от 290 тысяч МРП, рассказал депутат.

С учетом текущего значения МРП мы можем выйти на сумму в 888,27 млн тенге. Это официальная стоимость минимально применимого ущерба, которая не включает размеры ущербов по краснокнижным видам (от 20 МРП и более за особь), фактические расходы на разведение и реинтродукцию данных видов, а также косвенный урон экосистеме", - заявил мажилисмен.


По его словам, в числе гибнущих на воздушных линиях птиц встречается также беркут, изображенный на государственном флаге Казахстана.

Кроме того, короткие замыкания, вызванные ударом электрическим током птиц на воздушных линиях, способны вывести из строя линию электропередачи и приводить к перерывам в электроснабжении, отметил Абаканов.

Данная проблема остается "невидимой" только по причине того, что большая часть диких птиц не пролетает вблизи крупных населенных пунктов и на бескрайних просторах страны люди просто не замечают ее масштаб. Однако, если прибегнуть к научным работам орнитологов и цифрам, ситуация вырисовывается совершенно неприемлемая", - посетовал мажилисмен.


Для решения проблемы он предлагает принять следующие меры:

  • Министерству экологии, геологии и природных ресурсов взять на особый контроль факты наличия у предприятий на балансе воздушных линий мощностью 6-10 кВ и требовать по уже возведенным таким линиям наличия птицезащитных устройств и механизмов;
  • совместно с Министерством энергетики, научными и общественными организациями разработать план действий по определению термина "птицеопасная конструкция", а также внести законодательные ограничения по проектированию, строительству и эксплуатации таких птицеопасных конструкций;
  • Министерству энергетики обеспечить адаптацию изменений, связанных с законодательными ограничениями в подзаконные акты, включая правила устройства электроустановок и другие НПА, определяющие технические требования к функционированию объектов электроэнергетики;
  • Министерству индустрии и инфраструктурного развития внести необходимые изменения в строительные нормы и правила, связанные с вопросами проектирования объектов электроэнергетики.

Напомним, в прошлом году Ассоциация экологических организаций Казахстана назвала причины исчезновения редких видов хищных птиц.
 

Краснокнижных куланов завезли в Иле-Балхашский резерват

29.11.2022, 18:16 8941
Фото: Минэкологии РК
Для мягкой адаптации животных поместили в специальный вольер площадью 22 гектара
Конаев. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из национального парка Алтын-Эмель в резерват Иле-Балхаш перевезено около 50 куланов. Для мягкой адаптации животных поместили в специальный вольер площадью 22 гектара. Примерно через 5-7 месяцев копытные будут выпущены в естественную среду обитания.

Кроме того, в Иле-Балхаш были завезены 5 бухарских оленей. Реинтродукция оленей на территории заповедника началась еще в 2018 году, тогда впервые в вольер было выпущено 5 копытных. Особо охраняемая природная территория в 2019 году пополнилась 17 оленями, позже за три года привезли еще 137 особей, из которых 15 заселены в вольеры", - говорится в информации Минэкологии.


Для отслеживания перемещения краснокнижных животных в зоне их выпуска были установлены по 2 фотоловушки.

В ведомстве напомнили, что возвращение копытных в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира при поддержке WWF России и ПРООН в РК.
 

В Атырауской области произошел разлив нефти

25.11.2022, 15:09 21256
В Атырауской области произошел разлив нефти
Фото: atpress.kz
Атырау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На место предполагаемого разлива нефти в Атырауской области выехала оперативно-следственная группа.
 
Видео разлитой жидкости, похожей на нефтепродукты, в Курмангазинском районе около зимовки "Ыдырыс", которая относится к сельскому округу Суйындык, стало распространяться в соцсетях вечером 24 ноября.
 

В указанном месте ТОО "Смарт Ойл" ведет разведочно-буровые работы. Для проверки этой информации на предполагаемое место разлива выехал аким сельского округа Суйындык, участковый инспектор полиции и местный житель, распространивший видео", - сообщает Atyrau Press.

 

Было установлено, что в 8-9 км от аула Батырбек имеется место разлива темной жидкости, похожей на нефтепродукты, ориентировочно общей площадью 50 кв. метров. Данный факт сегодня утром, 25 ноября, был зарегистрирован в районном отделе полиции, на место выехала оперативно-следственная группа. После выяснения всех обстоятельств будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в областном акимате.

 
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области из-за аварии на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть" возле сел Кенкияк и Шубарши произошел разлив нефти с водой.
 

В Атырауской области два завода оштрафованы за загрязнение воздуха

24.11.2022, 10:11 26416
В атмосферном воздухе выявлено превышение керосина, бензина, диоксида серы, изопропилбензола и углерода.
Атырау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Санитарно-эпидемиологический контроль Атырауской области выявил превышение в воздухе керосина, бензина, диоксида серы, изопропилбензола и углерода в Атырау и Кульсары.

Мобильная группа при департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области отбирала пробы воздуха в 29 точках селитебной зоны города и в 17 точках на территории Кульсары. По итогам 10 месяцев проверены 8038 проб воздуха на 24 ингредиента из селитебной зоны.

Превышение предельно допустимых концентраций содержания вредных веществ выявлено в 15 пробах в Атырау и четырех пробах в Кульсары. Санврачи зафиксировали превышение таких веществ, как керосин, бензин, диоксид серы, изопропилбензол, углерод, информирует портал "Мой город".

Для решения вопроса по загрязнению атмосферного воздуха области создана рабочая группа, куда включили представителей компетентных органов и заинтересованных лиц. Они будут выявлять объекты, загрязняющие воздух.

В 2022 году на основании письма департамента экологии по Атырауской области ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), ТОО «НефтеСтройСервис ЛТД» по факту превышения предельно допустимых концентраций углеводородов, оксида углерода и углеводородов в атмосферном воздухе оштрафованы на сумму 5,8 миллиона тенге", - сообщили санврачи.


Ранее в ходе встрече с общественностью Атырауской области глава государства затронул вопрос ухудшения экологии в регионе.


 

В Жамбылской области полицейские выявили 26 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников

22.11.2022, 19:37 32481
В Жамбылской области полицейские выявили 26 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников
Фото: Polisia.kz
Тараз. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 октября на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер", направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов, а также продукции биологических ресурсов, сообщает Polisia.kz.
 
За период ОПМ в регионе зарегистрировано восемь уголовных дел, изъято 21 незарегистрированное огнестрельное оружие и выявлено 293 административных правонарушения.
 
К примеру, инспекторы природоохранной полиции Кордайского района совместно с сотрудниками учреждения по охране лесов и животного мира задержали двух мужчин, подозреваемых в охоте в горной местности Майбулак Аухатинского сельского округа, входящего в особо охраняемую заповедную зону. При проверке у задержанных обнаружили тушу косули, три охотничьих гладкоствольных оружия и патроны. По данному факту начато досудебное расследование по статье 337, часть 4, УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

 
Также в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские выявили 26 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников.
 
Сотрудники полиции Сарусуского района в момент незаконной вырубки саксаула задержали 35-летнего мужчину. Рядом с подозреваемым обнаружены четыре мешка запрещенной к использованию древесины.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК. Назначена судебно-биологическая экспертиза.
 

Краснокнижного лебедя спасли в Костанае

18.11.2022, 14:41 45721
Краснокнижного лебедя спасли в Костанае
Фото: kstnews.kz
Костанай. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Костаная спасли краснокнижного лебедя. Замерзающую птицу обнаружили на территории центрального сквера.
 

Лебедь был обнаружен в снегу практически замершим. Его доставили в реабилитационный центр для бездомных животных "Зоопульс", где провели необходимое обследование и оказали помощь", - рассказал сотрудник природоохранной полиции Газретгали Алимгазин.

 
По словам ветеринаров, молодой лебедь не смог улететь с остальными птицами. Птица перезимует в реабилитационном центре для бездомных животных "Зоопульс", а затем ее отправят в естественную среду обитания, сообщает Polisiа.kz.
 
Между тем в Астане жители ЖК "Альбион" несколько дней просили помощи для двух замерзающих на набережной Есиль птиц. Одна из них в итоге погибла, другая улетела, сообщает Telegram-паблик Astanovka98.
 
 
Информацию из соцсетей прокомментировали в Акмолинской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
 
По словам сотрудников, на реке Есиль они обнаружили одного живого лебедя в хорошем состоянии, а также, по всей видимости, останки второй птицы.
 

Казахстан и Россия обсудили вопросы совместного использования и охраны трансграничных водных объектов

18.11.2022, 11:57 46571
Казахстан и Россия обсудили вопросы совместного использования и охраны трансграничных водных объектов
Тюмень.18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Тюмени (РФ) проходит 12-е заседание совместной казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, информирует Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
 
Стороны обменялись информацией о прохождении весеннего половодья в текущем году, о наполнении водохранилищ и условиях обеспечения водой населения и отраслей экономики, о комплексном использовании и эксплуатации гидротехнических сооружений, предотвращении загрязнения и истощения водных ресурсов трансграничных водных объектов.
 
Особое внимание было уделено решению проблем бассейна реки Урал, реализации единой дорожной карты активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек.
 

Казахстан и Россия имеют не только одну из самых протяженных границ в мире, но и множество общих водотоков - трансграничных рек, таких как Жайык, Ертис, Есиль, Тобыл, Илек, Кигач, Караозен и Сарыозен. Водные отношения между РК и РФ регулируются Межправительственным соглашением о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 2010 года. Совместная комиссия также работает в рамках данного соглашения и 6 рабочих групп по бассейнам вышеуказанных рек", - рассказали в пресс-службе Минэкологии.

 
Заседания комиссии и рабочих групп проводятся один раз в год поочередно на территориях сторон.

Напомним, на встрече с общественностью Атырауской области президент РК отметил, что экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня.
 

Транспорт и уплотняющую застройку президент назвал основными причинами загрязненного воздуха в Алматы

16.11.2022, 11:04 55781
Транспорт и уплотняющую застройку президент назвал основными причинами загрязненного воздуха в Алматы
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
 
По словам Токаева, ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%).
 

Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей розу ветров и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города", - сказал глава государства на встрече с общественностью Алматы.

 
Он отметил, что уплотняющая застройка вызывает общественное недовольство.
 

Нельзя превращать город в каменные джунгли", - заявил президент, отметив, что город должен соответствовать требованиям современной урбанистики.

 

При строительстве города необходимо учитывать интересы не строительных компаний, а, прежде всего, жителей. В наших законах эта ситуация четко не урегулирована. Поручаю правительству совместно с акиматом проработать данный вопрос и разработать соответствующие поправки в закон. Все это необходимо для дальнейшего развития Алматы как более комфортного и комфортного города", - поручил президент.

 
В городе, отметил глава государства, должно быть много общественных мест, таких как Ботанический сад. В некоторых районах таких объектов вообще нет.
 
Также президент высказался о проблемах исторического центра города.
 

Исторический центр Алматы - идеальное место для жизни. Все необходимое находится поблизости. Однако у центра есть свои проблемы. В частности, изношена коммунальная система. Здания очень плотно прилегают друг к другу. На дорогах много пробок", - перечислил он.

 
Кроме того, остается слабым развитие прилегающих районов. Президент отметил нехватку соцобъектов, парков, мест для прогулок. Недостаточно транспортной и инженерной инфраструктуры.
 

Одна из главных задач акимата - устранить это неравенство, возникшее между центром и периферийными районами. Город-общий для всех. Поэтому блага города должны быть одинаково доступны всем жителям", - сказал глава государства.

 
Он заверил, что благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду.
 

Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь промышленными предприятиями. Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов. Важно также полностью газифицировать частный жилой сектор. Городские власти ведут в этом направлении довольно активную работу, осталось около тысячи домов, не подключенных к газовому отоплению. Нужно также продумать решение вопроса газификации пригородных населенных пунктов", - высказался Токаев.

 
Ранее президент дал ряд поручений по улучшению дорожно-транспортной системы города.

Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
 

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