Действительно ли казахстанский бизнес переезжает в Кыргызстан и Узбекистан на фоне налоговой реформы
Фото: Depositphotos
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Действительно ли казахстанский бизнес массово переезжает в Кыргызстан и Узбекистан на фоне ужесточения налогового законодательства в РК, сообщает finprom.kz.
В казахстанских СМИ все чаще стали обсуждать тему возможной релокации малого бизнеса в соседние Кыргызстан и Узбекистан. Согласно экспертным мнениям, собранным журналистами, причиной такой юридической передислокации является налоговая реформа. Напомним: с января в Казахстане вступили в силу законодательные новеллы, которые увеличивают фискальную нагрузку на предпринимателей", - заявили аналитики.
В частности, базовая ставка налога на добавленную стоимость увеличивается с 12% до 16%. Кроме того, сильно снижается минимальный порог при учете НДС: с 20 тыс. до 10 тыс. МРП . Небольшим компаниям, подпадающим под новую норму, это грозит дополнительными расходами.
На фоне ужесточения законодательства в Казахстане условия налогового резидентства в Кыргызстане и Узбекистане действительно выглядят более привлекательными. В частности, базовая ставка НДС в этих двух странах остается неизменной и составляет 12%. Помимо этого, власти этих центральноазиатских республик создают новые, заманчивые условия для бизнеса. Например, в КР действуют плоская система налогообложения и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса. Кроме того, между Кыргызстаном и Россией уже много лет действует соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволяет засчитывать налоги с доходов единожды в обеих юрисдикциях. Такая ситуация выглядит выгодной для российских предпринимателей, в том числе для переехавших за последние несколько лет в Казахстан. Власти Узбекистана также приготовили для малого бизнеса привлекательные условия", - сообщили они.
Между тем Министерство финансов РК опровергает факт, что появилось массовое явление переезда казахстанского бизнеса, и называет инфоповод надуманным. По мнению главы ведомства, даже в случае юридической передислокации предпринимателей в соседние страны при работе на казахстанский рынок размер налогов для них не изменится.
Тем временем эксперты консалтинговых и юридических компаний Кыргызстана говорят о взрывном росте спроса на посреднические услуги по регистрации бизнеса от казахстанцев и россиян. Появились и сопутствующие релокационным процессам тренды - заметный рост цен на жилье и аренду офисов и коворкингов в крупных городах КР.
Представленные данные показывают, что в соседних Кыргызстане и Узбекистане растут предпринимательская активность и интерес иностранных инвесторов к развитию бизнеса на территории этих стран. Однако доказательств массового переезда казахстанского бизнеса в КР и РУ пока нет", - добавили аналитики.
Напомним, в июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступил в силу с 1 января 2026 года.