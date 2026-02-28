Вучич: Сербия заинтересована в казахстанских строительных компаниях и инвестициях Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде состоялись переговоры президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Сербия Александра Вучича с участием официальных делегаций двух стран, проинформировали в Акорде.
Глава государства подчеркнул, что Астана и Белград поддерживают конструктивный политический диалог, укрепляют межпарламентские связи, последовательно расширяют взаимодействие по линии государственных органов и деловых кругов. Он также приветствовал участие в визите представительной деловой делегации Сербии. Накануне состоялось заседание казахстанско-сербского делового совета, результаты которого, как ожидается, будут способствовать расширению торговых и инвестиционных связей.
Александр Вучич в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность Белграда к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Астаной.
В частности, президент Сербии выразил заинтересованность в расширении участия казахстанских компаний в совместных проектах, прежде всего в сфере строительства.
Мы готовы реализовать ряд предложенных Казахстаном проектов, которые могут стать флагманскими не только для Сербии, но и для всего региона в этой части Европы. В то же время остается нерешенным вопрос обеспечения пятого уровня свободы воздушного пространства для казахстанской авиакомпании SCAT. Уверен, мы сможем сообща разрешить этот вопрос. Будем рады видеть у нас надежные строительные компании и инвесторов из вашей страны, которые позволят не только улучшить инвестиционную привлекательность Сербии, но и будут способствовать развитию взаимных культурных и туристических связей. Со своей стороны мы приложим все усилия для поддержки сербских предпринимателей, стремящихся направить свои инвестиции в экономику вашей страны", - сказал Александр Вучич.
Сербский лидер подчеркнул значительный потенциал для наращивания взаимодействия в сферах оборонной промышленности, искусственного интеллекта, центров обработки данных.
В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая взаимодействие в сферах торговли и инвестиций, транспортно-логистических связей, сельского хозяйства, критически важных минералов, цифровизации и искусственного интеллекта, строительства и туризма.
В завершение глава государства наградил президента Сербии орденом "Алтын Қыран".
Отношения наших государств основаны на взаимной поддержке, понимании и нерушимой дружбе. Продолжается активный политический диалог на всех уровнях. Набирает обороты сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Расширяется взаимодействие в рамках многосторонних структур. В нынешнее нестабильное время крайне важно активизировать двустороннее партнерство. Поэтому мы заинтересованы в сохранении набранных темпов и углублении связей в различных отраслях (...) Уверен, что достигнутые сегодня договоренности выведут наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень. Мы всегда готовы к совместным действиям в этом направлении", - сказал Токаев.
Дополнено 27.02.2026, 16.00
По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и президент Александр Вучич приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
Также в присутствии глав государств состоялся обмен следующими межведомственными документами:
- меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Сербия;
- меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере цифровизации и развития электронного правительства между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и управлением информационных технологий и электронного правительства Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кино между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области защиты нематериального культурного наследия между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между АО "НК "KAZAKH INVEST" и Сербским агентством развития;
- меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и дипломатической академией Республики Сербия.