Вучич: Сербия заинтересована в казахстанских строительных компаниях и инвестициях

Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Соединенное Королевство министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщила пресс-служба МИД РК.





Ермек Кошербаев выразил признательность британскому правительству за инициативу проведения первой министерской встречи в формате "Центральная Азия - Великобритания", подчеркнув ее своевременность и практическую направленность.





В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-британских отношений, а также расширение взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, критических минералов, транспорта и логистики, финансов, цифровизации, образования и климатической повестки.





Было подчеркнуто значение подписанного в 2024 году соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, ратификация которого создаст дополнительные возможности для углубления взаимодействия по широкому спектру направлений.





В этом году наши страны отмечают 34-летие установления дипломатических отношений. За этот период Астана и Лондон наладили активный политический диалог, расширили торговое и инвестиционное сотрудничество и укрепили связи между людьми. Великобритания остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе, и мы привержены дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства", - отметил глава МИД Казахстана.





Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере критических минералов. Подчеркнуто, что подписанная дорожная карта на 2026-2027 годы придает взаимодействию прикладной характер и открывает возможности для реализации совместных проектов в области геологоразведки, переработки и внедрения современных технологий.





Участники встречи обсудили перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута как одного из ключевых направлений укрепления евразийской связанности и обеспечения устойчивости глобальных логистических цепочек.





В области образования и науки была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении академического сотрудничества. В последние годы в Казахстане открыты филиалы ведущих британских университетов - De Montfort University, Heriot-Watt University, Coventry University и Cardiff University, что свидетельствует о переходе взаимодействия к более глубокой институциональной модели и формированию прочной основы для долгосрочного развития экономики и инноваций.





По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.





Кроме того, в рамках визита министр иностранных дел РК встретился с исполняющим обязанности министра бизнеса и торговли Великобритании, сопредседателем казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Крисом Брайантом.





Как сопредседатель казахстанско-британской межправительственной комиссии, Вы играете важную роль в продвижении многопланового партнерства. Мы считаем, что с помощью этого механизма мы сможем добиться дальнейших практических результатов. Расширяя инновационные партнерские отношения в приоритетных секторах, включая важнейшие полезные ископаемые, ядерную энергетику, цифровую трансформацию и искусственный интеллект, наши страны могут заложить основу для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", - сообщил в ходе беседы Ермек Кошербаев.





Собеседники отметили позитивную динамику политического диалога и существенный рост двусторонней торговли, объем которой по итогам прошлого года достиг 1,6 млрд долларов США, увеличившись на 84%. Подчеркнута активная инвестиционная роль Великобритании: в Казахстане успешно функционируют более 500 компаний с британским капиталом, реализующих проекты в приоритетных секторах - критические минералы, зеленая энергетика, цифровые технологии и искусственный интеллект.





В энергетической сфере стороны подтвердили стабильность поставок казахстанской нефти в Европу и обсудили перспективы расширения сотрудничества с британскими компаниями.





Ермек Кошербаев подчеркнул стратегическую значимость развития сектора критических минералов и подчеркнул успешную реализацию проектов совместно с Rio Tinto и Maritime House. В рамках подписанной Дорожной карты по критическим минералам стороны договорились активизировать взаимодействие по разведке, добыче и переработке редкоземельных элементов.





Особое внимание было уделено опубликованной в прошлом году Стратегии Великобритании по критически важным минералам, в которой Казахстан рассматривается как пример эффективного и долгосрочного партнерства (case study). Из 36 стратегически значимых минералов 22 уже производятся в Казахстане, включая уран, титан, кремний и рений, что подтверждает роль страны как одного из ключевых партнеров Великобритании в обеспечении устойчивых цепочек поставок.





Собеседники сошлись во мнении, что сотрудничество в данной сфере переходит в практическую плоскость. Приоритетом становится формирование добавленной стоимости: развитие переработки и рафинирования, извлечение сопутствующих компонентов, создание современных рециклинговых мощностей, а также внедрение прозрачных финансовых механизмов сопровождения проектов.





Отдельный блок переговоров был посвящен взаимодействию в образовательной сфере. В частности, обсуждены открытие нового кампуса Coventry University в Алматы и планы по расширению присутствия Heriot-Watt University в Казахстане. Ермек Кошербаев отметил развитие программ двойного диплома, академической мобильности и стажировок, публикацию первого Оксфордского словаря казахского языка, а также запуск курсов казахского языка в University of Oxford.





Стороны также обсудили перспективы цифрового и технологического партнерства, включая взаимодействие с OneWeb и развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, был отмечен вклад британских экспертов и компаний в модернизацию национальной системы здравоохранения.





В завершение встречи Крис Брайант подтвердил готовность Великобритании к дальнейшему углублению стратегического партнерства с Казахстаном, реализации практико-ориентированных проектов и расширению межправительственного диалога с выходом на конкретные результаты в экономике, науке и технологиях.





Также министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в церемонии открытия торгов на Лондонской фондовой бирже.





Казахстан и Лондонская фондовая биржа имеют многолетнее плодотворное сотрудничество, подтвержденное успешными листингами и IPO казахстанских компаний. Это партнерство продолжает создавать новые инвестиционные возможности, повышать прозрачность рынка и способствовать экономическому росту Казахстана на мировой арене.