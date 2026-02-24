23.02.2026, 20:54 28066
Операторы Кашагана оспаривают штраф на $5 млрд через международный арбитраж
Фото: kvb.kz
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Операторы месторождения Кашаган инициировали международный арбитраж для оспаривания экологического штрафа на 5 миллиардов долларов США, сообщает Bloomberg.
Несмотря на то, что мы оспариваем выдвинутые обвинения и пытаемся решить эти вопросы путем диалога, эти усилия не привели к решению. Поэтому международные акционеры пришли к выводу, что у них нет иного выбора, кроме как инициировать процедуру арбитража в соответствии с международными договорами", - цитирует издание представителя компании Shell Kazakhstan Development.
Как сообщили источники Bloomberg, правительство Казахстана недавно уведомило компании о намерении передать в арбитраж отдельный спор по двум неразработанным нефтяным залежам вблизи Кашагана.
Напомним, Казахстан проиграл судебное дело о штрафе в 2,3 трлн тенге за нарушения в области охраны окружающей среды международному консорциуму "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В" - оператору Северо-Каспийского проекта по разработке нефтегазового месторождения на Кашагане. NCOC оспорил в суде иск на сумму 2,3 трлн тенге (4,2 млрд долларов США. - Прим. ред.), поданный правительством Казахстана, за сверхнормативное хранение серы на месторождении Кашаган.
23.02.2026, 16:39
Более 40,7 млрд тенге выделят на проведение комплексных геологоразведочных работ в Казахстане
В этом году запланированы аэрогеофизические и полевые работы, включая геохимию, проходку шурфов и канав
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделяется более 40,7 млрд тенге на проведение комплексных геологоразведочных работ в 2026 году, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым", - говорится в сообщении.
По данным правительства, средства будут направлены на начало реализации 20 проектов геологической съемки масштаба 1:50 000 второго поколения. Работы охватят порядка 100 тысяч квадратных километров со средней площадью одного участка около 5 тысяч квадратных километров. В частности, в этом году запланированы аэрогеофизические и полевые работы, включая геохимию, проходку шурфов и канав. По итогам полевого сезона будет проведен предварительный лабораторный анализ проб.
Все проекты планируется завершить до конца 2028 года. В целом за трехлетний период на государственное геологическое изучение предусмотрено порядка 240 млрд тенге, или $500 млн", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" увеличил добычу до 26,2 млн тонн в 2025 году.
23.02.2026, 12:42
Аэропорт Туркестана оштрафован за незаконный сбор с реализатора авиатоплива
Размер штрафа превысил 14 млн тенге
Туркестан. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд оштрафовал Международный аэропорт Туркестана на 14,3 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
В результате анализа состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиатоплива, проведенного департаментом АЗРК по Туркестанской области, было выявлено что АО "Международный аэропорт Туркестан", занимая доминирующее положение на рынке, взимал с предпринимателя сбор за право реализации топлива на территории аэропорта. Это является нарушением положений Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
Было назначено расследование по признакам навязывания дополнительных обязательств, не связанных с предметом заключаемых соглашений.
Постановлением суда аэропорт аэропорт привлечен к административной ответственности в виде штрафа размером 14,3 миллиона тенге.
23.02.2026, 12:25
"Самрук-Қазына" направит 5,3 трлн тенге на стратегические проекты в 2026 году
Фото: Depositphotos
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году АО "Самрук-Қазына" инвестирует 5,3 трлн тенге на стратегические проекты. Об этом было заявлено на заседании совета директоров фонда по рассмотрению итогов работы за 2025 год, сообщили в пресс-службе правительства.
Как доложил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, в 2026 году планируемые инвестиционные затраты фонда, оказывающие положительный эффект на рост ВВП страны, составят 5,3 трлн тенге (2025 год - 2,7 трлн тенге, 2024 - около 2 трлн тенге). Данные средства предусмотрены на ввод новых мощностей, среди которых ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в городе Алматы, ПГУ "Туркестан", Транскаспийская волоконно-оптическая линия по дну Каспийского моря и др.
В 2026 году планируется завершение ряда стратегически значимых проектов, реализация которых направлена на развитие энергетической, транспортной, цифровой и промышленной инфраструктуры страны, укрепление транзитного потенциала и обеспечение устойчивого экономического роста Республики Казахстан.
Подводя итоги 2025 года, Жакупов доложил, что выручка фонда составила 19,1 трлн тенге, EBITDA - 5,4 трлн тенге, чистая прибыль - 2,1 трлн тенге. Отмечено, что активы под управлением увеличились до $88 млрд, или на 9% в сравнении с 2024 годом. Рост обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов и увеличения чистой прибыли. Согласно итогом производственной деятельности, транспортировка газа выросла за год на 9%, грузооборот - на 5%, добыча нефти и газового конденсата - на 3%.
Также была представлена информация о ходе реализации инвестиционного портфеля группы, включающего 120 проектов на сумму 52 трлн тенге, охватывающих приоритетные отрасли экономики, включая энергетику, транспорт, нефтегазовый сектор и др. В 2025 году компании фонда заключили около 9 тыс. договоров с отечественными производителями на сумму порядка 2,2 трлн тенге (2024 год - 1,1 трлн тенге), прирост составил 98%. Также за 2025 год заключено 363 офтейк-контракта на общую сумму порядка 260 млрд тенге, что на 30% больше показателя предыдущего года.
В 2025 году АО "Самрук-Қазына" завершены 10 проектов на общую сумму 1,1 трлн тенге. Среди них - расширение производства CASPI BITUM до 750 тыс. тонн продукции в год, опреснительный завод в Кендерли мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки, строительство вторых путей железнодорожной линии Достык - Мойынты, а также проекты по развитию контейнерной инфраструктуры и локализации промышленного производства.
Напомним, заявление фонда "Самрук-Қазына" о том, что его социальные проекты охватили 11,5 млн казахстанцев, вызвало сомнения у экспертов и членов общественного совета. В ходе заседания было указано на завышение показателей и размытые критерии оценки эффективности.
23.02.2026, 11:30
Более 39 млрд тенге частных инвестиций направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Фото: правительство
Шымкент. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством РК одобрено соглашение об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и АО "Химфарм" по проекту "Обеспечение населения более доступными лекарственными препаратами и увеличение доли отечественного производства медикаментов в фармацевтической индустрии Республики Казахстан". Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК Олжасом Бектеновым.
Проект направлен на увеличение доли казахстанских товаропроизводителей, укрепление лекарственной безопасности страны и привлечение инвестиций. Соглашение стало стартом нового этапа крупного инвестиционного проекта Polpharma Santo в городе Шымкенте с созданием 300 новых рабочих мест. Общий объем частных инвестиций составляет 39,5 млрд тенге, включая вложения в развитие научных исследований", - проинформировали в правительстве.
Сообщается, что к концу 2029 года планируется запуск первой очереди нового производства. Новые мощности позволят выпускать 38 видов лекарств для лечения наиболее распространенных заболеваний - онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и хронических, включая туберкулез. Производство будет соответствовать международным стандартам качества.
Проект соответствует стратегическим задачам государства, формирует устойчивую технологическую базу отрасли, направлен на обеспечение качества и доступности лекарственных средств для населения, а также на укрепление экспортного потенциала.
В целом в сфере производства фармацевтической продукции заключены шесть соглашений об инвестициях на сумму 316,3 млрд тенге.
23.02.2026, 10:35
В Казахстане до конца марта реализуют все запасы овощей из стабфондов
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрена ценовая ситуация на социально значимые продовольственные товары. По итогам совещания вице-премьер поручил всем регионам до конца марта реализовать все запасы овощей из стабфондов, а Министерству торговли и интеграции - обеспечить поставки ранних овощей уже со второй половины марта, сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что средний индекс роста цен с начала февраля составил 0,5%, что в два раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года (1%).
В рамках исполнения поручения главы государства по стабилизации инфляции на еженедельных совещаниях решено точечно рассматривать ситуацию в регионах с наибольшим ростом цен. С начала года к таким регионам относятся Мангистауская область (рост 2% по СЗПТ) и Туркестанская область (1,4%).
В Мангистауской области наибольший рост цен зафиксирован на помидоры, говядину на кости, кефир, сливочное масло, картофель и ряд других продуктов.
Отмечено, что в области действуют крупные предприятия по производству кисломолочной продукции, переработке мяса, производству муки и хлеба, однако отсутствуют собственные производители овощей. Основные факторы роста цен - сложная логистика, недостаточный объем собственного производства продуктов питания и высокая зависимость от импортных поставок. Также недостаточно активными темпами ведется разбронирование запасов овощей.
Вице-премьер поручил провести детальный анализ причин роста цен у ключевых производителей региона и совместно с Комитетом торговли и КТЖ выработать меры по стабилизации.
В Туркестанской области средний индекс роста цен ниже, чем в Мангистауской. В регионе работают крупные производители куриных яиц, молочной продукции, овощей и мяса.
В ходе совещания отмечена потребность производителей курятины и яиц в удешевленной муке для кормов, что позволит снизить себестоимость продукции и стабилизировать цены.
Вице-премьер поручил Продкорпорации обеспечить регион зерном по сниженной цене в необходимом объеме.
Еженедельно мы будем точечно рассматривать регионы, где фиксируется рост цен. Комитет торговли должен в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию - от каналов поставок до реализации каждого вида социального продукта, чтобы определить этап возникновения удорожания и необходимые меры на центральном уровне. Регионы обязаны оперативно выявлять причины роста цен и принимать решения", - отметил Серик Жумангарин.
21.02.2026, 10:22
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB-", сохранив прогноз "позитивный", сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики Казахстана.
Сохранение рейтинга и позитивного прогноза обусловлено дальнейшей фискальной консолидацией, сохранением значительных буферов высоколиквидных активов, продолжающейся диверсификацией экономики, повышением эффективности государственного управления через масштабную цифровизацию, а также продолжением институциональных и административных реформ", - проинформировали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, соблюдение строгих фискальных правил, в том числе по использованию средств Национального фонда, вместе с расширением ненефтяной налоговой базы будут способствовать укреплению устойчивости государственных финансов. Повышение НДС, совершенствование налогового администрирования, а также ограничение роста расходов бюджета будут способствовать постепенному сокращению дефицита.
S&P позитивно отметило начатую в прошлом году инвестиционную программу с фокусом на развитие обрабатывающих производств. Масштабы и портфель проектов НИХ "Байтерек" в приоритетных секторах позволят поддерживать более высокий уровень инвестиций к ВВП, чем в предыдущие годы. Согласно прогнозу, процесс диверсификации будет продолжаться. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП второй год превышает долю горнодобывающей отрасли и по оперативным данным в 2025 году поднялась до 12,7%.
По прогнозам аналитиков, благодаря умеренному уровню внешнего долга и объему активов в иностранной валюте Казахстан будет оставаться внешним нетто-кредитором. Также отмечены низкие риски вторичных санкций.
20.02.2026, 20:42
Казахстан усиливает инвестиционное сотрудничество с США в рамках "С5+1"
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам реализации достигнутых главами государств договоренностей в рамках формата "С5+1" между странами Центральной Азии и США, сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что участие в работе совета приняли представители дипломатического корпуса, в том числе вновь назначенный посол США в РК Джули Стаффт, а также международных компаний, делового сообщества и руководства госорганов Казахстана.
Казахстан проходит важный политический этап. 15 марта на общенародном референдуме граждане проголосуют по проекту новой Конституции. Фундаментальный документ в полной мере отражает масштабные политические реформы, инициированные президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и направленные на построение справедливого и сильного Казахстана. Ключевым приоритетом для нас является повышение доходов граждан и улучшение качества жизни за счет обеспечения устойчивого экономического роста. Для достижения этой цели мы реализуем комплекс мер, направленных на полномасштабный запуск нового инвестиционного цикла", - отметил Олжас Бектенов.
Кроме того, он подчеркнул важность проведенного 19 февраля заседания Совета мира в Вашингтоне.
Вчера глава государства принял участие в первом заседании Совета мира и выразил поддержку инициативе президента США Дональда Трампа, направленной на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления Газы. Устойчивое развитие отношений с Соединенными Штатами остается одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана", - выступил премьер-министр.
По словам Бектенова, выступление президента РК в Вашингтоне на глобальной арене было впечатляющим. Ожидается дальнейшее расширение двусторонних отношений, которые уже находятся на высоком уровне.
Наше коммерческое сотрудничество достигло рекордных показателей в 2025 году. Только в четвертом квартале 2025 года объем сделок между казахстанскими и американскими компаниями достиг $17 млрд. Результаты отражают наше общее видение и экономический рост обеих стран, который приносит пользу гражданам наших государств и одновременно укрепляет взаимоотношения", - сказала посол США в Казахстане Джули Стаффт.
На заседании было уделено внимание вопросам расширения сотрудничества с иностранными инвесторами, привлечения долгосрочного капитала, технологий и лучших международных практик, формирования прозрачной и предсказуемой среды для бизнеса.
Представители компаний-инвесторов отметили позитивную динамику инвестиционного взаимодействия и важность предсказуемой регуляторной среды в рамках налоговой реформы. Акцент сделан на развитии инфраструктуры, цифровизации, локализации производства, внедрении передовых технологий и формировании долгосрочных партнерств, направленных на устойчивый экономический рост.
В продолжение договоренностей, достигнутых на полях "С5+1", привлечено финансирование под гарантии US EXIM для модернизации железнодорожной, авиационной и аэронавигационной инфраструктуры без дополнительной нагрузки на бюджет. Ожидается, что это повысит технологический уровень и транзитный потенциал страны.
Также сообщалось о локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане, расширении сервисной инфраструктуры и углублении кооперации в агропромышленном комплексе. В Туркестанской области планируется расширение линейки выпускаемой техники и оборудования. Параллельно ведется работа по подготовке и повышению квалификации казахстанских специалистов, что соответствует приоритетам развития кадрового потенциала.
Отдельное внимание уделено планам по расширению производства железнодорожной техники с внедрением цифровых технологий. За годы сотрудничества в Казахстане произведено свыше 700 локомотивов, а дальнейшее наращивание мощностей и обновление подвижного состава должно усилить транзитные возможности страны.
Кроме того, отмечено, что соглашения в сфере высоких технологий открывают новые возможности для развития искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, включая создание современной вычислительной базы и системную подготовку кадров для цифровой экономики.
По поднятым вопросам с комментариями выступили руководители министерств финансов и иностранных дел.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества с международными партнерами и созданию благоприятного инвестиционного климата. В рамках формирования глобальных технологических цепочек правительство сосредоточено на привлечении к сотрудничеству международных технологических компаний и создании инфраструктуры для реализации прорывных цифровых проектов. Ответственным госорганам поручено совместно с Американской торговой палатой учесть озвученные инициативы и рекомендации бизнеса в предстоящей работе.
20.02.2026, 11:25
В Казахстане услуги такси подорожали на 17%
Фото: Depositphotos
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2025 года казахстанские такси перевезли 174,5 млн пассажиров - в 2,4 раза больше, чем годом ранее, и в 3,5 раза больше, чем за январь-декабрь 2023 года. Рост носит устойчивый характер и не является разовым всплеском. Для сравнения: в январе 2026 года было перевезено 22,9 млн человек - в 2,1 раза больше, чем в январе 2025 года. Таким образом, тенденция сохраняется и в начале текущего года, сообщает energyprom.kz.
Рынок такси в Казахстане крайне неравномерно распределен по регионам (напомним, речь идет именно об официальных данных). В Алматы и Астане за январь-декабрь прошлого года суммарно перевезли 60,7 млн человек из всех 174,5 млн пассажиров по стране, то есть более трети общего пассажиропотока. Лидером стал Алматы: 33,2 млн человек. Астана заняла второе место: 27,6 млн человек. Следом идут Алматинская (13,7 млн человек) и Мангистауская (12,1 млн человек) области, а также Шымкент (10,4 млн человек).
Меньше всего пассажиров было перевезено на такси в Улытауской области: лишь 1,4 млн человек за январь-декабрь 2025 года. Следом идут Северо-Казахстанская (2,7 млн человек) и Восточно-Казахстанская (3,5 млн человек) области. Эти регионы отличаются меньшей плотностью населения и слабее охвачены агрегаторами такси.
Совокупный доход предприятий такси по всему Казахстану за январь-декабрь 2025 года составил 186,1 млрд тенге. Из них почти половина - 46,6% всех доходов в секторе совокупно сформировали лишь два города - Алматы (47,4 млрд тенге) и Астана (39,4 млрд тенге). Значительные объемы также пришлись на Алматинскую (16,7 млрд тенге) и Карагандинскую (9,4 млрд тенге) области.
Средний чек одной поездки в такси по итогам 2025 года составил 1,1 тыс. тенге по Казахстану. В Алматы и Астане ожидаемо наблюдались один из самых высоких показателей: 1,4 тыс. тенге в каждом из городов. Дороже всего поездка в такси обходилась в Карагандинской области (средний чек - 1,5 тыс. тенге), а дешевле всего - в Кызылординской (540 тенге).
Услуги такси в РК по итогам декабря прошлого года подорожали на 1,8% за месяц. На протяжении 2025-го цены повышались почти ежемесячно. Единственным исключением стал август, когда было зафиксировано снижение, но лишь на 0,3%. Самый резкий скачок произошел в июне: сразу на 4,7% за месяц.
За год цены увеличились на 17%, а годом ранее был отмечен рост на 8,4%. В региональном разрезе наибольшее удорожание поездки в такси было отмечено в Туркестанской области: сразу на 42,9%. Следом идут Акмолинская и Жетысуская области: на 37,7% и на 21,2% соответственно.
Единственным регионом, где цены услуги на такси не изменились, стала Павлодарская область. Наименьшее удорожание наблюдалось в Актюбинской (на 2,7%), Западно-Казахстанской (на 3,3%) и Северо-Казахстанской (на 3,4%) областях.
