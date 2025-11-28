Какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы приступили к масштабной корректировке генерального плана. Обновленную градостроительную концепцию, ориентированную на экологическую безопасность, устойчивое развитие и сохранение уникального природного ландшафта, представил на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима города Бейбут Шаханов.





Корректировка генплана - это стратегический шаг, который отражает динамику развития города и его новые вызовы. Мы создаем безопасный, экологичный и удобный мегаполис, где каждый район будет самодостаточным", - сказал Бейбут Шаханов.





По его словам, особое внимание уделяется вопросам сохранения природных территорий и ограничению застройки предгорной части - вопросам, которые в последние годы вызывают серьезный общественный резонанс.





Запрет на застройку в предгорьях





Одним из центральных пунктов корректировки генплана стал полный запрет на строительство многоквартирных жилых домов и точечную застройку в верхней части города. Исключение составляют только объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренные документом.





Алматы располагается в уникальных природно-климатических условиях. Любое вмешательство в предгорные территории влияет на экологическую и геологическую стабильность. Поэтому сохранение горной зоны - приоритет", - подчеркнул Шаханов.





Он отметил, что после присоединения земель Алматинской области в горной зоне появились 29 новых микрорайонов с населением свыше 171 тысячи человек. Однако развитие этих территорий происходило без опережающей инфраструктуры, что привело к накоплению проблем в транспортной, социальной и инженерной сферах. Прежние меры ограничения по этажности, запрет на срез склонов и строительство на уклонах свыше 15 градусов лишь частично сдерживали нагрузку.





Решением маслихата города от 29 октября 2025 года был введен полный запрет на:





строительство МЖД в горной и предгорной зоне;

уплотняющую (точечную) застройку;

строительство бизнес-центров и офисов.





При этом ранее выданные разрешительные документы сохраняют силу и будут реализованы в установленном порядке", - уточнил замакима.





Новая транспортная структура: метро, ЛРТ и полицентры





Обновленный генплан предусматривает формирование единой многоуровневой транспортной системы.





Особое внимание - развитию скоростного и среднескоростного транспорта.





Основные решения:





Метро- основной высокоскоростной каркас города.

ЛРТ - среднескоростная сеть, обеспечивающая связность районов.

Интеграция метро, ЛРТ, железнодорожных узлов и аэропорта.

Связка транспортной системы с БАКАД и агломерацией.

Создание сети ТПУ - "Восточный", "Западный" и "Северный" станут стратегическими пересадочными центрами и драйверами развития новых деловых кластеров.





Зеленый каркас города: Алматы увеличит рекреации на 1100 га





Сегодня площадь рекреационных зон составляет 1215 гектаров при нормативе 2315 гектаров, городу не хватает более тысячи гектаров зеленых территорий. Основной дефицит наблюдается в юго-западных и западных районах.





До 2030 года генплан предусматривает создание новых парков и скверов, полностью ликвидируя дефицит, а к 2040 году формирование профицита зеленых зон более чем на 500 гектаров.





Одновременно город планирует поэтапный вынос промышленных предприятий в индустриальные зоны.





Полицентричная модель: Алматы и Алатау - "два ядра" будущей агломерации





Корректировка генплана закрепляет переход Алматы к полицентричной модели развития. Это позволит снизить маятниковую миграцию и создать точки притяжения по всему городу.





Выделяются несколько крупных полицентров:





"Восточные ворота"

Территория Талгарского и Кульджинского трактов

Логистика, деловые функции

Развитие MICE-туризма

Транспортный узел рядом с аэропортом

"Запад"

Экологичные производства

Индустриальная зона Алматы

Трансформация старых промзон в эко-индустриальные парки





Генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов рассказал, какие меры в генеральном плане предусмотрены для улучшения атмосферного воздуха в городе.





Он отметил, что в городе проведены комплексные исследования циркуляции ветровых потоков, формирующихся в горной зоне и влияющих на микроклимат города.





Согласно полученным данным, для региона характерны преобладающие направления ветра: север - северо-восток, юго-запад и юг. Именно эти направления наиболее выражены в зимний период, когда наблюдается минимальная ветровая активность. На основании выявленных закономерностей в генеральном плане предусмотрен ряд градостроительных решений, направленных на повышение уровня естественной вентиляции городской среды", - сказал Асхат Садуов.





Среди них:





Ориентация улично-дорожной сети и городских кварталов в соответствии с направлениями основных ветров для усиления естественного продува территории.

Ограничение хаотичной высотной застройки в верхней и центральной частях города, где формируются ключевые нисходящие и восходящие потоки воздуха, необходимые для вентиляции нижних районов.

Сокращение избыточного уплотнения кварталов, поскольку чрезмерная плотность застройки значительно снижает скорость рассеивания вредных примесей.

Формирование объемно-пространственной структуры зданий, обеспечивающей свободное прохождение воздушных масс и не препятствующей продуванию городских пространств.

Разработка архитектурных решений, позволяющих направлять воздушные потоки вдоль улиц и через кварталы в соответствии с природной розой ветров.





Реализация этих мероприятий позволит существенно повысить продуваемость города, улучшить качество воздуха и создать более комфортные условия для жителей", - отметил спикер.





Общественные слушания по проекту обновленного генерального плана города пройдут с 24 по 26 декабря текущего года.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали , что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.



