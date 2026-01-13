12.01.2026, 13:39 100786
Непогода в Астане: аэропорт предупредил о задержке рейсов
Пассажиров просят заранее планировать поездку в аэропорт
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны предупредили пассажиров о задержке шести рейсов, передает корреспондент агентства.
В частности, задерживаются следующие рейсы:
- KC 584 Санья - Астана;
- DV 784 Усть-Каменогорск - Астана;
- IQ 400 Актобе - Астана;
- FS 7316 Кызылорда - Астана;
- IQ 438 Петропавловск - Астана;
- KC 656 Доха - Астана.
12 января во всех областях и городах республиканского значения объявлено штормовое предупреждение. В этой связи просим пассажиров заранее планировать поездку в аэропорт, учитывать погодные условия и возможные изменения в расписании", - добавили в пресс-службе.
Ранее РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня.
новости по теме
12.01.2026, 18:45 74976
Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Запущен ежедневный авиарейс Астана - Петропавловск - Астана по фиксированной цене, сообщает пресс-служба авиакомпании VIETJET QAZAQSTAN.
Авиакомпания VIETJET QAZAQSTAN начала выполнять субсидированные рейсы Астана - Петропавловск - Астана. Стоимость билета фиксированная - 20 тысяч тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продажи открыты и доступны на сайте Vietjetqazaqstan.kz, а также на популярных сервисах продажи авиабилетов. В компании уточнили, что изменение даты вылета и возврат билетов производятся без удержания.
12.01.2026, 12:15 104821
В области Жетісу земли возле парка Ветеранов вернули в госсобственность
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу в государственную собственность вернули земельные участки, прилегающие к территории парка Ветеранов в Талдыкоргане, сообщает прокуратура региона.
Судом удовлетворен иск прокурора города Талдыкорган о признании незаконным предоставления частному лицу земельного участка площадью 4,1 га, прилегающего к территории парка Ветеранов, с последующим возвратом указанной земли в государственную собственность", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, земельный участок, относящийся к лесопарковой зоне, в 2006 году был незаконно отчужден в частную собственность.
В последующем собственником земельный участок был сегментирован на 44 отдельных земельных участков, которые впоследствии были реализованы 13 физическим лицам.Судебный акт суда вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее земли на 82 млн тенге были возвращены в госсобственность в Акмолинской области.
12.01.2026, 11:25 108691
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в 2026 году
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждут 119 выходных и 246 рабочих дней.
ЯНВАРЬ
1-2 января - Новый год
7 января - православное Рождество
МАРТ
8 марта - Международный женский день (с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта)
21-23 марта - Наурыз мейрамы (с субботы и воскресенья, 21, 22 марта, переносится на вторник и среду, 24, 25 марта)
МАЙ
1 мая - Праздник единства народа Казахстана
7 мая - День защитника Отечества
9 мая - День Победы (с субботы, 9 мая, переносится на понедельник, 11 мая)
На 27 мая приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.
ИЮЛЬ
6 июля - День столицы
АВГУСТ
30 августа - День Конституции РК (с воскресенья, 30 августа, переносится на понедельник, 31 августа)
ОКТЯБРЬ
25 октября - День Республики (с воскресенья, 25 октября, переносится на понедельник, 26 октября)
25 октября - День Республики (с воскресенья, 25 октября, переносится на понедельник, 26 октября)
ДЕКАБРЬ
16 декабря - День независимости
11.01.2026, 19:40 162501
Прогноз погоды на 12-14 января: морозы в Астане и потепление на юге
Рассказать друзьям
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня, передает корреспондент агентства.
В Астане 12 января прогнозируются облачная погода, снег, метель и гололед. Западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит -3-5 °С с дальнейшим понижением в дневные часы.
13 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель и гололед. Северо-западный ветер сохранится в пределах 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до -13-15 °С, днем - до -11-13 °С.
14 января осадков не прогнозируется, однако морозы усилятся: ночью -25-27 °С, днем -20-22 °С. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
В Алматы 12 января ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью 0-2 °С, днем +7+9 °С.
13 января ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, также сохранится туман. Днем столбики термометров поднимутся до +5+7 °С.
14 января осадков не ожидается, ночью -1-3 °С, днем +3+5 °С.
В Шымкенте 12 января ночью и в первой половине дня пройдет дождь. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит +3+5 °С ночью и +7+9 °С днем.
13 и 14 января осадков не прогнозируется. Температура постепенно повысится: днем до +10+12 °С и +11+13 °С соответственно.
09.01.2026, 14:36 272666
МЧС предостерегает казахстанцев от походов в горы
Возможен самопроизвольный сход снежных лавин
Рассказать друзьям
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рекомендовали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности.
В ведомстве рассказали, что в горных районах страны в связи с фактическим снегонакоплением возможен самопроизвольный сход отдельных снежных лавин. В этой связи выход на крутые заснеженные склоны не рекомендуется из-за возможного провоцирования схода лавин.
В целях обеспечения безопасности населения, туристов, гостей и отдыхающих в горах Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях проведены превентивные работы по принудительному спуску снежных лавин, спущено 3516 кубометров снежной массы.
В зонах возможного схода лавин установлено 108 предупреждающих знаков. Кроме того, распространено 944 предупреждающих сообщения "Осторожно, лавина!", 3754 информационных брошюры, а также агитационно-информационные материалы "Осторожно, лавина!" и "Осторожно, ледоход!".
При объявлении предупреждения о лавинной опасности рекомендуется воздержаться от прогулок в горах. В случае отсутствия предупреждений перед выходом в горы необходимо ознакомиться с метеорологическими прогнозами, заранее спланировать маршруты передвижения, отказаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться исключительно по маркированным тропам, а также максимально изучить информацию о районах, подверженных лавинной опасности, и по возможности избегать опасных склонов. При фиксации обильных снегопадов перед выходом в горы рекомендуется отложить поход на два-три дня, а при отсутствии лавинной опасности - дождаться стабилизации снежного покрова", - предупредили спасатели.
09.01.2026, 12:08 283221
На участке автодороги Ушарал - Достык в области Жетысу ограничили движение автотранспорта
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - 9 января 2026 года в 12.30 вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ушарал - Достык (84-164-й километр от поселка Коктума до станции Достык) в области Жетысу. Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".
Ориентировочное время открытия - 12 января 2026 года в 08.30", - уточнили в компании.
Отмечается, что ограничение вводится в связи с ухудшением погодных условий.
По данным Казгидромета, с 10 января на западе Казахстана, с 11 января на северо-западе, севере, в центре, с 12 января на востоке страны прогнозируются ночью снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. 11 января в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильный снег. 10-12 января на юге, 12 января на юге и востоке страны - дождь. Также по республике ожидаются туман, порывистый ветер.
11 января на севере, в центре страны, 12 января на востоке страны днем температура воздуха прогнозируется в пределах -3, +3 °С.
09.01.2026, 09:33 289981
Что происходит с театром имени Ауэзова в Алматы
Фото: скриншот из видео Instagram/reporterkz
Рассказать друзьям
Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Реконструкция Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова в Алматы была начата в ноябре 2024 года, его планировали сдать в ноябре 2026 года. В настоящее время на объекте работы приостановлены из-за проблем с финансированием, сообщил депутат мажилиса Сергей Пономарев по итогам посещения объекта. Он отметил, что во время поездки в Алматы включил театр первым в список тревожных объектов.
В этом году театру имени Ауэзова исполняется 100 лет. Здание театра было построено в 1981 году, оно признано памятником архитектуры с уникальной 15-метровой люстрой, сделанной на заказ в Германии, "волшебным лесом" за кулисами, который дальше больше самого зала, сценой, оснащенной барабанным кругом для многослойных постановок, фойе, украшенным национальными орнаментами из разных пород дерева, фасадом облицованным ракушечником из Актау, а мрамором из Текели. Однако многие годы в театре не проводили ремонт, здание пришло в упадок. Начатая два года назад реконструкция компанией Bi group, которая обязалась все исторические элементы сохранить, уже год как заморожена. Требуемых 45 миллиардов тенге на реконструкцию в бюджете сейчас нет", - проинформировал Сергей Пономарев.
Он отметил, что сам принимал участие в строительстве театра.
Это огромное, сложнейшее здание, 30 500 квадратных метров. Ну и, конечно, цена реконструкции просто впечатляет: очень большая, 45 млрд тенге. Это после оптимизации", - сказал Сергей Пономарев.
По его словам, подрядчик в лице BI Group вложил порядка 7 млрд тенге, Министерство культуры не финансирует проект.
Депутат намерен по возращении в Астану поднять вопрос о завершении реконструкции объекта.
В Министерстве культуры и информации РК сообщили, что "работы по реконструкции объекта не приостановлены".
В настоящее время проект ожидает начала нового финансового года, после чего в установленном порядке будут выделены необходимые для продолжения работ средства. Ремонт объекта находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов. Реконструкция театра имени М. Ауэзова будет завершена в полном объеме с соблюдением всех требований к сохранению его исторической и культурной ценности", - заверили в ведомстве.
Стоит отметить, что реконструкция театра имени Ауэзова вызвала тревогу алматинцев. Жители города в соцсетях высказывали опасения, что после реконструкции здание превратится в безликий объект из стекла и бетона. В Министерстве культуры заявили, что театр сохранят в его историческом облике.
Общественники все чаще поднимают вопрос о необходимости системной охраны исторической застройки и сохранения оставшихся уникальных объектов, формирующих архитектурную идентичность Алматы.
За последние годы Алматы лишился ряда объектов, многие из которых имели не только архитектурную, но и культурную ценность.
Осенью прошлого года стало известно, что в городе снесли старинное строение стадиона "Медик".
Также в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию № 56 подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы выразили опасения, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".
В сентябре стало известно, что в Алматы снесут старейший роддом.
Летом 2024 года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".
В начале 2025 года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.
Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
08.01.2026, 19:29 267956
Школы Алматы переведут на новый электронный журнал в середине учебного года
Фото: Управление образования города Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление образования Алматы приняло решение перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года, сообщили в пресс-службе управления.
Решению управления образования предшествовали комплексный анализ и пилотная апробация платформы в 15 школах мегаполиса, которые показали соответствие BilimClass всем необходимым требованиям. Перед переходом учителей бесплатно обучили работе с платформой, а служба поддержки сопровождает школы и оперативно реагирует на возникающие вопросы", - проинформировали в пресс-службе.
В управлении поясняют, что переход был специально запланирован на период зимних каникул, "чтобы он не отразился на учебном процессе": за это время учителей подготовили к работе с платформой.
Как рассказали в пресс-службе, BilimClass - электронный журнал, в который также входят система администрирования школы, обучающий контент, методический анализ и аналитика. Сегодня BilimClass используют 2,5 миллиона учеников и 350 тысяч учителей в 11 регионах Казахстана - Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Улытауской, Абайской, Кызылординской, Жетысуской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях. Реализацией платформы занимается ведущий казахстанский ИТ-холдинг Bilim Group, в состав которого входят такие проекты, как BilimLand, OnlineMektep, BilimKids, iTest, BilimUstaz, Kitap.kz, SmartNation.
Это полностью казахстанская разработка с бесплатным мобильным приложением и серверами, находящимися на территории Казахстана, которая гарантирует безопасность, конфиденциальность данных своих пользователей и строго соблюдает законодательство страны", - сообщили в управлении.
Отмечается, что родители и ученики получают бесплатное мобильное приложение BilimClass, полноценную информацию о расписании, посещаемости, успеваемости и домашних заданиях. Для педагогов на платформе есть календарно-тематическое планирование, функция дистанционных уроков, возможность добавлять свои уроки, интерактивные занятия, каталог СОР/СОЧ, чат и обратная связь с учениками.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.01.2026, 10:40Водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году 13.01.2026, 09:547466Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Шымкенте 13.01.2026, 10:226096Казахстанцы пострадали при крушении катера в Таиланде 13.01.2026, 11:363176Женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области 13.01.2026, 12:092016Прокуратура Алматы пресекла канал незаконной миграции через "резиновую" квартиру 06.01.2026, 12:45563206В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:42563146Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:47562986Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 06.01.2026, 12:41560916Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 06.01.2026, 13:38503756В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя 30.12.2025, 19:18727686В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 29.12.2025, 13:42612666Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52612631В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12609896Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров 29.12.2025, 16:34609841Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?