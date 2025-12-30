Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров

Рассказать друзьям

В посольстве Республики Казахстан прошла предновогодняя встреча с ведущими блогерами и инфлюенсерами Азербайджана, сообщили в казахстанском МИД. В мероприятии приняли участие 22 популярных инфлюенсера в области туризма, маркетинга, модельного бизнеса, развлечений, социальных вопросов и политического обозрения с общей аудиторией свыше 2,6 миллиона подписчиков.





Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подвел итоги уходящего года и с удовлетворением отметил позитивную динамику укрепления отношений не только на межгосударственном уровне, но и между народами. В этом контексте он поблагодарил друзей Казахстана за проводимую ими народную дипломатию. Байель сообщил, что в целях интенсификации турпотока между Казахстаном и Азербайджаном за 2024 и 2025 годы Посольством совместно с Air Astana и различными областями страны были организованы 12 блог-туров в Казахстан. Также посольством в 2024 и 2025 годах было проведено 2 туристических форума. В целом, число туристов между нашими странами стабильно растет.





В 2024 году Виктория Разминович, Рустам Набидзаде и Абдулла Гулиев посетили ряд туристических мест в городах Алматы, Конаев, Шымкент, а также в Алматинской и Туркестанской областях. Сеймур Алиев осветил туристический потенциал, культуру и национальные традиции Казахстана, побывав в Астане, Бурабае и Алматы.





В 2025 году Посольство организовало блог-туры в Астану, Алматы и Туркестан. Азербайджанские блогеры осветили деятельность горно-лыжного курорта "Шымбулак" с целью популяризации зимнего туризма. Ирада Гадирова осветила историко-культурные достопримечательности Туркестанской области и отметила, что в будущем хотела бы побывать в Восточно-Казахстанской области, славящейся природными красотами Алтая.





В целом, блогеры очень впечатлены поездками в Казахстан и особо отметили дружелюбие и гостеприимство народа, красоту природы, богатое культурное, религиозное и историческое наследие, традиции, вкусную кухню, и развитую туристическую инфраструктуру в национальных парках.





В ходе мозгового штурма на тему дальнейшей взаимной популяризации Казахстана и Азербайджана был предложен ряд инициатив, касающихся съёмок фильмов и передач, обмена группами блогеров, организации казахско-азербайджанского показа моды и очередных поездок в Казахстан, в особенности на Алтай и в Мангистаускую область.