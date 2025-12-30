В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма

Рассказать друзьям

В столице Армении в гибридном формате состоялся круглый стол по вопросам двустороннего сотрудничества на тему: "Казахстан - Армения: диалог в сфере туризма".





Мероприятие, организованное совместно с АО "Национальная компания Кazakh Tourism" и Федерацией туризма Армении в рамках подписанного в 2024 году Меморандума о сотрудничестве, объединило руководителей профильных государственных органов, представителей туркомпаний, экспертного сообщества и СМИ двух стран.





В ходе круглого стола участникам была предоставлена подробная информация о туристской инфраструктуре Казахстана, а также обсуждены перспективы расширения двустороннего взаимодействия, включая обмен опытом.





Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, отметив, что в 2025 году казахско-армянские отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства, подчеркнул, что углубление сотрудничества в сфере туризма является важным направлением, способствующим укреплению экономических и культурно-гуманитарных связей, а также углублению контактов между гражданами двух стран.





Приоритеты государственной политики в сфере туризма и перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе в контексте привлечения туристов и продвижения национальных туристических брендов на международных рынках представил Председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев. Акцент в презентациях представителей АО "Национальная компания Кazakh Tourism" и Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" был направлен на туристский потенциал Казахстана, опыт в развитии партнерских связей с зарубежными коллегами. Было подчеркнуто, что Казахстан последовательно развивает туристическую отрасль, рассматривая ее как один из драйверов устойчивого экономического роста и инструментов международного взаимодействия.





В свою очередь, представители армянской стороны выразили готовность в расширении сотрудничества в сфере туризма, в том числе посредством формирования совместных проектов, направленных на популяризацию достопримечательностей стран Центральной Азии и Южного Кавказа.





Председатель Комитета по туризму Министерства экономики Республики Армения Лусинэ Геворгян, выражая интерес к углублению межведомственных связей, поделилась впечатлениями об участии армянской стороны в 23-й Казахстанской международной выставке "Туризм и Путешествия" (KITF 2025) и подчеркнула важность установления прямых контактов между туроператорами, чему может способствовать более активное участие в специализированных мероприятиях и выставках, проводимых в Казахстане и Армении.





По мнению президента Федерации туризма Армении Мехака Апресяна, важным элементом в эффективной реализации потенциала двух стран является наличие удобных транспортно-логистических условий.





Отдельный интерес вызвали отзывы лауреата 10-го юбилейного международного конкурса для иностранных журналистов "Казахстан глазами зарубежных СМИ" в номинации "Туризм", корреспондента информационного агентства "АрмИнфо" Марианны Мкртчян о туристических возможностях Казахстана.





В ходе дискуссии участники отметили ключевую роль транспортной доступности и цифровых инструментов в расширении туробменов. По итогам мероприятия подтверждена заинтересованность сторон в дальнейшем углублении партнерства, которое отвечает взаимным интересам и открывает новые возможности для расширения связей между Казахстаном и Арменией.