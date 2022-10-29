Жители Алматы пожаловались Брекешеву на грязный воздух

Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос сложной экологической ситуации в Алматы обсуждал сегодня с горожанами министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. Основная проблема - качество воздуха в городе.
В рамках дорожной карты, подписанной министерством и акиматом Алматы, предполагается перевод городской ТЭЦ-2 с угольного топлива на газ, что значительно снизит количество вредных веществ в атмосфере.
Еще одна злободневная проблема мегаполиса - незаконная вырубка деревьев. Также министру задавались вопросы об утилизации твердых бытовых отходов и фактах незаконной хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, информирует телеканал "Хабар24".
Есть вопросы, конечно, которые не решаются либо решаются с затягиванием сроков исполнения. Это в рамках дорожной карты, которую мы подписали с акиматом города и нашим министерством, которая предполагает ряд мероприятий по улучшению экологической ситуации Алматы. Поэтому мы готовы. Я встречался с общественностью и экоактивистами - они готовы проводить такие встречи на регулярной основе, будь это в Алматы либо у нас, в Астане", - сказал Брекешев.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.
Уплотнительная точечная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха", - сказал аким.