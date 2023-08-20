Апокалипсис сегодня? Алматинцы жалуются на работу городских властей
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В социальных сетях возмущенные алматинцы публикуют посты, в которых жалуются на работу городских властей.
Зачем акимат Алматы этим летом вогнал весь город в транспортный коллапс - абсолютно беспримерный. Видимо его целью было отвлечь внимание от одной проблемы и переключить его на другую? В результате все забыли о транспортном коллапсе, равно как и о чьем-то бордюрном и асфальтовом бизнесе. Теперь нас тревожит другое: мы не можем включить кондиционер из-за нехватки электроэнергии, поэтому решено пусть он работает на холодильник, чтобы сохранить продукты свежими. К тому же, нам не дают возможности искупаться, так как нет холодной воды. Все это создает апокалиптическую атмосферу в городе Алматы?" - пишет Акыл Отарбаева.
Акимат города Алматы уже в открытую меняет хороший асфальт на новый асфальт. На этот раз на улице Тимирязева, где и так постоянные пробки из-за ноу-хау", - пишет Дабыл Кенес.
Хочу от имени водителей, да и просто двух миллионов жителей Алматы, передать большой и пламенный привет господину Акиму Алматы, ТОВАРИЩУ Досаеву, и спросить у него: в каком, это, блин, высшем учебном заведении учат тому, что долгосрочный ремонт дорог в мегаполисе надо делать на параллельных крупных магистралях одновременно?" - заявил Aliyev Vadim.
Спасибо дорогому и заботливому Алматы қаласының әкімдігі и лично нашему прекрасному акиму Е.Досаеву за то, что мы увидели пробки даже там, где их до этого никогда не было!" - написал Александр Каплан.
Утренние пробки из-за ремонта в Алматы сегодня достали до глубины души, слов и чувств для возмущения просто нет…" - отметила Гульнар Асанбаева.
Алматы становится гигантским мегаполисом, в котором пробки даже ночью", - иронизирует пользователь Ilyas Suleimenov.
Пробки в Алматы. Безжалостно воруют мое время и вместе с ним часть моей жизни. Лето. Жара. Я "задыхаюсь". После поездки по городу болит голова. Порой мне кажется, кто-то их создает намеренно напичканные повсеместно светофоры отрегулировал так, чтобы мы стояли, дышала выхлопными газами", - заявила Татьяна Узденова.
Такого коллапса на дорогах Алматы я никогда не видел! Причем, это в то время, когда для некоторой части жителей сегодня выходной, а школьники - на каникулах! Аль Фараби, Саина и др. улицы просто замерли, движения нет! Алло, аким Алматы, каким местом Вы думаете? Посмотрите, что творится на дорогах!!!" - написал Бигельды Габдуллин.
(Пунктуация и орфография авторов сохранены)
Напомним, этим летом власти города решили провести дорожные работы одновременно на двух основных проспектах города - Абая и Аль-Фараби. Результатом ремонтных работ стал небывалый транспортный коллапс.
По данным bes.media, в этом году только на средний ремонт дорог Алматы выделено свыше 16 млрд тенге.
Основной победитель ремонтных дел в Алматы - ТОО "Компания "Алматыдорстрой". Именно ей достался ремонт проспекта Аль-Фараби. Денег на этот объем выделено ни много ни мало - 2,6 млрд тенге, сообщает издание.
Еще одним крупным дорожным строителем, по информации bes.media, стало ТОО "BCS Construction". В их ведении находится средний ремонт дороги на проспекте Сейфуллина от проспекта Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1. На этот участок местные власти выделили 1,2 млрд тенге. Кроме этого, компания охватывает средним ремонтом улицы Алатауского, Медеуского и Турксибского районов города. На это выделено еще 2,6 млрд тенге.
Также, по данным издания, шанс провести средний ремонт дорог в Алмалинском районе и Алатауском районе (Алгабас, Шапагат и 14-й микрорайон) выпал ТОО "Asmar Stroy". За труды компания получит 2,23 млрд тенге.
Улицу Байзакова от Тимирязева до Райымбека, а также улицу Толе би от улицы Байтурсынова до проспекта Назарбаева отремонтирует ТОО "Dauren Build". В сравнении с другими гигантами дорожных работ фирма заработает сравнительно немного - всего 773 млн тенге, сообщает bes.media.
По информации издания, единственным "приезжим" поставщиком, осуществляющим средний ремонт дорог в Алматы в этом году, является ТОО "Жетысу жол құрылыс". Фирма зарегистрирована в Талдыкоргане, а объекты, которые ей достались, это микрорайоны Наурызбайского района и улица Тургута Озала от улицы Сатпаева до улицы Толе би. На этот ремонт власти выделили 626,8 млн тенге.
При этом жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах.
Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
Некоторые СМИ сообщают, что алматинцы запустили петицию за отставку акима города Алматы Ерболата Досаева. На сегодняшний день петиция набрала более 60 840 голосов.
Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной".
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Как заверяют городские власти, по завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.
Также жители Алматы требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Системы тепло- и энергоснабжения в Алматы, как и во всей стране, находятся не в лучшей форме. Повышение тарифов по программе "Тариф в обмен на инвестиции" ничего не даст, поскольку существенная часть населения не может оплачивать даже старые тарифы, а перспективу роста неплатежей вряд ли кто у нас анализировал", - заявил политолог Данияр Ашимбаев на своей странице в Сети.
По его словам, "водные проблемы - что в масштабах страны, что в отдельных регионах - решать некому из-за нехватки специалистов".
Постановка проблемы ничего не решит в силу отсутствия у государства традиции реализовывать собственные программы и проекты. Так что дефицит воды, света, тепла, свежего воздуха, качественного образования и здравоохранения - это то будущее, которое уже становится настоящим", - добавил Данияр Ашимбаев.
Стоит отметить, что транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц. В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
Стоит отметить, что аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал предложение запретить въезд в город автотранспорта из Алматинской области. Досаев отметил, что из 250 тысяч въезжающих автомобилей почти 80% не соответствуют никаким экологическим стандартам.
Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.