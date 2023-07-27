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Жители Алматы жалуются на пробки на дорогах
Фото: kolesa.kz
Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за ремонта дорог образовались большие пробки на улицах. Вчера днем в верхней части города онлайн-карты показывали десятибалльные пробки.
По данным портала Kolesa.kz, заторы на улицах образовались из-за ремонта на проспекте Аль-Фараби. По состоянию на 14.00 11 июля десятибалльные пробки интерактивные онлайн-карты показывали на улицах: Жарокова, Левитана, Штрауса, Радостовца, Ескараева, Ходжанова, Байкадамова, Утепова, Басенова, Тимирязева, Бабаева, Розыбакиева. А также на проспектах Аль-Фараби и Гагарина, в микрорайоне Казахфильм и соседствующих с ним улочках в частном секторе. Виной всему - перекрытие южной стороны Аль-Фараби на участке от Жарокова до поворота на Ремизовку.
Анонсируя ремонт на проспекте, дорожники обещали останавливать движение на нем только ночью. Теперь же их планы изменились, и проезжую часть закрывают сразу на несколько суток. В управлении городской мобильности объясняют, что свежеуложенному асфальту дают таким образом отлежаться и набрать необходимую прочность. Чтобы дороги не пришлось переделывать через год. Да и ремонтировать магистральные улицы решили летом, пока не начались занятия в школах и вузах и улицы относительно разгружены", - сообщает Kolesa.kz.
Но многих автомобилистов такое объяснение не устраивает. В социальных сетях они, не стесняясь в выражениях, ругают дорожников и городские власти. А особо радикальные создали петицию с требованием отставки акима мегаполиса.
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. По завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.
На текущей неделе планируется провести работы по среднему ремонту на некоторых участках проспектов Абая и Аль-Фараби. Следует отметить, что работы будут проводиться при благоприятных условиях и по мере проведения подготовительных работ", - отметили в ведомстве.
По проспекту Абая:
при благоприятных погодных условиях в целях укладки асфальтобетонного покрытия с 22.00 13 июля до 07.00 15 июля по проспекту Абая в восточном направлении от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова будет полностью перекрыто движение. Объезд будет обеспечен по улицам Брусиловского, Тургут Озала, Мынбаева, Жамбыла, Сатпаева, Жандосова, Манаса, Байзакова.
По проспекту Аль-Фараби:
при благоприятных погодных условиях в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 22.00 15 июля до 07.00 17 июля будет перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби на участке от моста через реку Есентай до улицы Западный Желтоксан. Объезд будет осуществлен по улицам Каппарова, Жамакаева и проспекту Сейфуллина.
Также в управлении сообщили, что 13 июля с 06.00 будет открыто движение по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы Жарокова до улицы Жаксылыка Ушкемпирова, где завершен средний ремонт с использованием полимерасфальтобетона.
Данные полимеры увеличивают устойчивость к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также удлиняют срок эксплуатации дорожного покрытия, повышают прочность и морозостойкость асфальтобетонного покрытия... Приносим извинения за временные неудобства. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше. Просим корректировать свой маршрут заранее", - пояснили в ведомстве.
Кроме того, в управлении сообщили, как будет организовано дорожное движение по проспекту Аль-Фараби во время проведения ремонтных работ.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности по проспекту Аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай, с 12 июля до 13 июля будут приняты следующие меры:
• С 06.00 12 июля будет организован отвод транспортных средств, путем реверсного движения с северной стороны проспекта Аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай;
• С 06.00 до 15.00 будет организовано двухполосное движение в восточном направлении, в западном направлении однополосное движение.
С 15.00 до 21.00 - двухполосное движение в западном направлении, однополосное в восточном направлении.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 21.00 движение в восточном направлении будет перекрыто полностью, с организацией отвода транспорта по улице Жарокова в северном направлении:
• Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного с обоих сторон будут выставлены по 25 металлических турникетов (100 м), которые будут разделять транспортные потоки.
Выезд с Ремизовки на проспект Аль-Фараби будет организован через южную парковочную зону "Есентай-Молл". Для обеспечения безопасности дорожного движения будет выставлен экипаж патрульной полиции.