Транспортный коллапс в Алматы: жители продолжают возмущаться из-за пробок на дорогах

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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ремонтируют дороги, в связи с этим движение на проспектах Абая и Аль-Фараби ограничено. В социальных сетях алматинцы пытаются привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах.





Что-то поздно задумались. Сперва парализовали город. Сейчас начинаете безграмотно экспериментировать. В эксперимент заведомо закладываете системную ошибку. Производительность транспортного узла не повысится. Фиаско!" - комментирует алматинец объявление в Фейсбуке.









Поясните, пожалуйста, почему при подготовке столь масштабных работ полностью проигнорировано плачевное состояние планируемых объездных путей? Выезд из Ремизовки это же трасса для offroad, а не дорога. Кто персонально был ответственен за предварительную подготовку?" - написал пользователь в соцсетях.





Потери, ущерб от простоев в пробках - десятки миллиардов тенге. И все это ради каких-то 3% улучшения?.. "продолжаются дорожно-ремонтные работы, по завершении которых доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%", - пишет житель города.





Напомним, в июле в Алматы активно проводят ремонтные работы, при этом движение ограничено на основных проспектах.





В середине июня состоялось долгожданное открытие Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, вопреки всем ожиданиям новая дорога еще не решила проблему загруженных улиц города.





Опрос КТ : 65,45% казахстанцев считают, что БАКАД необходимо дорабатывать, так как трансграничные и логистические проблемы все еще не решены. 12,73% считают, что БАКАД кардинально изменил ситуацию и решил вопросы межгосударственных торговых и местных транзитных путей. 12,73% опрошенных уверены, что с момента открытия дороги ничего не изменилось.





Аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы. Из-за крошения покрытия и множественных трещин частичный ремонт был невозможен, только полноценная реконструкция.





Ранее сообщалось , что горожане выражают возмущение подходом к ремонту улиц. Жители Алматы вынуждены передвигаться по мегаполису пешком. Люди жалуются, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.





В рейтинге стран с наихудшим транспортным трафиком Казахстан занял 47-е место из 84. Индекс РК составил 131,8. Индекс транспортного трафика оценивает несовершенство дорожного движения в стране и учитывает такие факторы, как время пути, неудовлетворенность временем, проведенным в пробках, выбросы CO 2 и общую неэффективность дорожной системы. Он дает представление об общих условиях дорожного движения в городе.





Согласно данным рейтинга, среднее время, потраченное на поездку на работу, в РК составляет 34,5 минуты в одну сторону. Индекс неудовлетворенности населения временем, проведенным в пробках, составил 486,6. Индекс предполагает, что степень этой неудовлетворенности увеличивается экспоненциально с каждой минутой, после того как время в пути в одну сторону превышает 25 минут.





Индекс неэффективности составил 144,3. Высокая неэффективность обычно вызвана тем, что люди ездят на автомобиле, а не на общественном транспорте и проводят много времени в пути.



