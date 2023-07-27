Транспортный коллапс в Алматы: аким ответил, почему ремонт начат одновременно на двух основных проспектах города  

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Алматы. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района прокомментировал одномоментный ремонт на двух ключевых проспектах города: Абая и Аль-Фараби, а также рассказал, почему в городе часто меняют бордюры.





Один из жителей Бостандыкского района поинтересовался у акима, почему одновременно одновременно были перекрыты основные дороги - проспекты Аль-Фараби и Абая без создания объездных путей или реверсного движение.





Тем, кому принесли неудобства дорожно-ремонтные работы в городе, хочу принести извинения от себя лично и от акимата. К сожалению, вопросы, касающиеся развития мегаполисов - не только Алматы, связаны с развитием транспортной инфраструктуры. Почему в этом году мы начали две магистральные дороги? Как я уже сказал, Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, проспект Абая с 2012 года. Обычный межремонтный цикл - от 5 до 7 лет. На сегодня по Аль-Фараби мы пропустили 2 межремонтных срока. По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы. Из-за крошения покрытия и множественных трещин частичный ремонт был невозможен, только полноценная реконструкция. Я хотел бы обратиться ко всем жителям, которые услышали информацию о том, как мы собираемся проводить ремонтные работы, учли эти обстоятельства и выбрали объездные пути, тем самым помогли городу. Я искренне благодарен за понимание в сложившейся ситуации", - ответил градоначальник.









Он уточнил, что ремонт по проспекту Аль-Фараби начат от улицы Аскарова и идет до Восточной объездной дороги. Сегодня главный участок, где образуются пробки, - на пересечении Аль-Фараби и Жарокова.





Вся работа разделена на 6 участков. Он уточнил, что от улицы Аскарова до улицы Дулати нет аварийных проездов на разделительной полосе, поэтому нет возможности сделать реверсное движение. На улице Розыбакиева и улице Жарокова это сделать трудно, "потому что развязки не позволяют правильно организовать дорожное движение на встречные полосы".





Как только образовалась первая возможность, мы открыли реверсное движение от улицы Сыргабекова до моста через Есентай и сняли основную нагрузку. Большие города все сталкиваются с такими проблемами - это неизбежность. Мы тоже извлекли свои уроки. Мы говорим сейчас по поводу южной стороны, но мы учтем весь опыт, связанный с дальнейшими работами, которые будут проходить по северной части Аль-Фараби. По картам контроль дорожного движения на проспектах ежечасный - я и сам смотрю постоянно, где образовались заторы (красные или переходящие в бордовые полосы). Совместно с департаментом полиции и управлением городской мобильности принимаем все необходимые меры. Мы договорились с 2gis и Yandex, будем дополнительно всю информацию обновлять. Также управление городской мобильности будет практически ежедневно сообщать об изменениях маршрутов", - заверил Досаев.





Фото: акимат Алматы





Также в ходе встречи был затронут вопрос ежегодной смены бордюров и асфальта, которые находятся в хорошем состоянии, между тем как во многих дворах и улицах асфальт вообще отсутствует.





К сожалению, в городе существовала такая проблема. Даже после того как асфальт положили, ранее возникали проблемы, связанные с инженерными коммуникациями. И поэтому появлялись вопросы заплаток, переделок и т. д. По технологии сначала должны быть отремонтированы и приведены в порядок все коммуникации, и только после этого дорога закатывается асфальтом, который уже не трогают", - пояснил аким.





По его словам, раньше подрядчики проводили работы по траншейной прокладке сетей газоснабжения, водоснабжения, канализации, электричества и др., из-за этого качества не было. С этого года прокладка сетей теперь идет по всей ширине полосы. Данное требование выработано управлением городской мобильности и позволит поддерживать качество дорожного полотна. Также следует учитывать межремонтный период. Если сроки ремонта дорог не подошли, до этого времени деньги из бюджета на эти цели не выделяются, утверждает он.





Что касается частой замены бордюров, аким заверил, что снятые конструкции после рихтовки укладываются на свое прежнее место.





Когда снимается бордюр, его рихтуют, то есть снимают, приводят в порядок и потом обратно укладывают. Те, которые не подлежат рихтовке, по нормам должны быть заменены. На дорогах Алматы есть только два вида бордюров. Это цементно-песчаные, которые прессуются и потом устанавливаются. Срок их жизни не более 5 лет с учетом того, что мы обрабатываем дороги зимой химическими средствами, а также с учетом очистки спецтехникой, наездов. Второй вид бордюров - гранитные, которые служат от 10 до 15 лет. По проспекту Аль-Фараби мы предполагали, что заменим до 20-25% бордюров, но меняем только 3%. На участке, где проводится средний ремонт дорог, всего 26 тысяч погонных метров бортовых камней", - проинформировал Досаев, отметив, что замене подлежат не более 3-5% бордюров, остальные будут отрихтованы и поставлены на место.





Ранее сообщалось, что горожане выражают возмущение подходом к ремонту улиц. Жители Алматы вынуждены передвигаться по мегаполису пешком. Люди жалуются, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.



