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Алматы. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонтные работы на проспекте Абая в Алматы продолжаются, в субботу будет перекрыт участок по северной стороне проспекта.





Следующий этап - средний ремонт по проспекту Абая на участке от улицы Наурызбай батыра до улицы Байтурсынулы. Для обеспечения безопасности дорожного движения с 23.00 15 июля до 06.00 17 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта", - проинформировали в управлении.





Как сообщает управление городской мобильности Алматы, дорожные работы по транспортной магистрали проспекта Абая идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года. В настоящее время окончен ремонт и открыто движение на участках от проспекта Достык до улицы Наурызбай батыра в западном направлении и от улицы Тлендиева до улицы Ауезова в восточном направлении.





Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицу Шевченко, Курмангазы, Байтурсынулы, проспект Сейфуллина, улицу Наурызбай батыра и улицу Сатпаева. Сквозное движение транспорта по улице Наурызбай батыра, проспекту Сейфуллина, улице Байтурсынова будет доступно в дневное время.





С 23.00 15 июля до 06.00 17 июля проезд с улицы Масанчи в южном направлении на проспект Абая будет ограничен, объезд будет организован по улице Курмангазы и улице Шевченко.





Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 3 экипажа полка патрульной полиции.





Дополнено: 15.07.2023, 16.40





Дорожные работы в Алматы по транспортной магистрали проспекта Аль-Фараби идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года. В настоящее время окончен ремонт на южной стороне проспекта от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай - движение открыто. Движение на участке от моста через реку Есентай до улицы Западный Желтоксан будет открыто утром 16 июля.





Следующий этап - проведение дорожных работ по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы Западный Желтоксан до ВОАД.





Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности будут приняты следующие меры:





- с 23.00 16 июля до 07.00 18 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне проспекта;





- с 7.00 до 21.00 17 июля будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с северной стороны пр. аль-Фараби от ул. Западный Желтоксан до ВОАД. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по проспекту Аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;





- во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 21.00 17 июля до 7.00 18 июля движение транспорта по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении (от улицы Западный Желтоксан) будет перекрыто полностью.





- с 23.00 16 июля до 7.00 18 июля проезд с проспекта Назарбаева на проспект Аль-Фараби в восточном направлении, заезд-выезд на бульвар Мендыкулова в южном направлении будет ограничен, объезд будет организован по улице Кажымукана, с установкой соответствующей схемы объезда.





- движение транспорта по съездам с проспекта Аль-Фараби на проспект Сейфуллина и проспект Назарбаева в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.





Обеспечивать безопасность участников движения будут 6 экипажей патрульной полиции, также установят знаки ограничения скорости 40 километров в час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые разделят транспортные потоки.





Дополнено: 15.07.2023, 17.30





Дорожные работы на проспаекту Абая ведутся поэтапно. К настоящему моменту полностью завершен ремонт и открыто движение на участках от проспекта Достык до улицы Байтурсынова в западном направлении и от улицы Тлендиева до улицы Ауэзова в восточном направлении.





Начинаются работы на участке от улицы Байтурсынулы до моста через реку Есентай. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 23.00 17 июля до 6.00 19 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.





Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицу Шевченко, Курмангазы, Байтурсынулы, Сатпаева. Сквозное движение транспорта по ул. Байтурсынулы будет доступно.





Проезд с улицы Шагабутдинова в южном направлении на проспект Абая и съезд на улицу Шарипова с проспекта Абая в северном направлении будет ограничен с 23.00 17 июля до 06.00 19 июля.





Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и управления городской мобильности, а также в приложении 2ГИС.





Напомним, ремонт дорожного полотна магистральных улиц в Алматы впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше - 8-10 лет вместо нынешних 5 лет эксплуатации.