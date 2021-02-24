Алматы. 23 февраля. Kazakhstan Today - Эксперты представили оценку уровня и выявления источников загрязнения воздуха в Алматы, сообщает Международный центр зеленых технологий, передает Kazakhstan Today.

По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа, Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц, сообщает BaigeNews.kz

Загрязнение иногда достигает концентрации 300, 400 иногда даже 500 микрограмм на кубометр, что в 10 и 15 раз выше, чем нормативы ВОЗ. Основными загрязнителями воздуха являются ароматические углеводороды, такие как: бензол, алкилбензол, фенолы и бензальдегид, содержащиеся в выхлопных газах и бензине. Их последствия зачастую приводят к снижению трудоспособности и заболеванию людей. Если взять бензол, концентрацию, которую мы находили, средне примерно 17 микрограммов на кубический метр, - это риск заболевания лейкемией, составляющий 300 человек на один миллион, а в развитых странах допустимый риск составляет до 10 человек на миллион", - отметил Кенесов.

Эксперт считает, что преобладающим фактором загрязнения воздуха в городе Алматы являются три ТЭЦ и только потом выхлопные газы автотранспорта.

Основным источником загрязнения является автотранспорт, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также частный сектор. По ТЭЦ-2 вопрос по модернизации сдвинулся, сейчас разрабатывается ПСД. Модернизацию котлов планируется завершить до 2025 года, начав строительство в 2023 году. По ТЭЦ-3, расположенной на границе города, начаты работы по разработке ТЭО. В марте закончатся конкурсные процедуры. Здесь мы надеемся на скорейшую разработку необходимой документации и прохождение общественных слушаний", - сказала глава управления.

Также эксперты отмечают, что проблема застройки предгорных районов, ущелий и русел рек приобрела поистине гигантский масштаб, представляет собой целый ряд нарушений различных регламентов и влечет за собой комплекс экологических проблем.

Эксперт пояснила, что нарушение регламентированной высотности, широтности и меридианальной ориентации зданий ведет к перекрытию коридоров движения основных воздушных масс.

В Алматы в разные периоды года преобладают юго-восточный, южный и юго-западный ветры. Ремизовское ущелье протянулось с юга на северо-восток в верхней части города и имеет важное значение в обеспечении циркуляции горных воздушных потоков. В целом в силу географических особенностей города любое ущелье и русло реки, расположенное в пределах Алматы имеет северо-восточную, северную или северо-западную направленность и, соответственно, образует коридор для движения ветров. Застройка города без учета физико-географических условий, особенно в верхней его части, ведет к "закупориванию" городской атмосферы и препятствует естественному ее очищению", - рассказала она.

Эксперт подчеркивает, что застройка требует расчистки территории, в том числе от растительности.

Ранее Ремизовское ущелье, а также другие подобные территории, было занято дикорастущими и культурными плодовыми деревьями - преимущественно яблонями. К первой категории относится, в том числе, яблоня Сиверса - среднеазиатский эндемик, вид, включённый в Международную Красную книгу как "уязвимый", прародительница всех яблонь, ко второй - легендарный алма-атинский апорт, сегодня практически полностью утраченный. Помимо непосредственной видовой ценности произраставших ранее садов, необходимо отметить, что любые древесные насаждения являются сильнейшими "фильтрами" для воздуха, они активно потребляют углекислый газ и насыщают атмосферу кислородом, создавая более здоровую среду для человека", - сказал Ася Гейдт.

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