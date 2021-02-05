Названы основные источники загрязнения воздуха Алматы

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов рассказал об основных источниках загрязнения города, передает Kazakhstan Today.

Кожагапанов сообщил, что общие выбросы в окружающую среду за 2020 год составили до 140 тысяч тонн с учетом ТЭЦ-3. Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, ТЭЦ-2 и 3, а также частный сектор.

По ТЭЦ-2 вопрос по модернизации значительно сдвинулся. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Модернизацию котлов планируем завершить в 2025 году, начать строительство в 2023 году", - сказал замакима.

По ТЭЦ-3, расположенной на границе города, начаты работы по разработке ТЭО. В марте закончатся конкурсные процедуры.

Здесь мы надеемся на скорейшую разработку необходимой документации и прохождения общественных слушаний", - добавил Кожагапанов.

Он также заметил, что на сегодня 99% жителей Алматы обеспечены газом. Не подключенными остаются 1800 домов.

Вместе с тем остается острая проблема газификации и частного жилого фонда на территории, прилегающей к городу. Это порядка 170 тыс. домов, которые не подключены к газу. Это оказывает самое прямое воздействие на качество воздуха в городе", - заметил спикер.

Спикер также подчеркнул, что завершена инвентаризация зеленых насаждении, по результатам которых в городе насчитывается порядка 2 650 000 деревьев. Фактический зеленый фонд - более 2 млн. Требует обновления порядка 25%. Осенью 2020 года в городе было высажено рекордное количество деревьев - порядка 282 тысяч саженцев.

Вырос показатель по обеспеченности зелеными насаждениями с 6,5 квадратных метров на человека до 7,7. Согласно СНИПам, обеспеченность должна составлять 10 квадратных метров на человека, так что нам вместе с вами есть куда стремиться", - добавил замакима.

Отметим, на базе ТЭЦ-2 в Алматы проходит обсуждение нового экологического кодекса Казахстана. В мероприятии участвуют министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, депутаты маслихатов, члены общественного совета и экоактивисты.

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