На въездах в Алматы установят 19 экологических постов

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы весной начнется установка 19 экопостов на всех дорогах, ведущих в город: магистральных и поселочных. Будут производиться замеры выхлопов автотранспорта на бензине и дизельном топливе, передает Kazakhstan Today.

На базе ТЭЦ-2 в Алматы проходит обсуждение нового Экологического кодекса Казахстана. В мероприятии участвуют министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, депутаты маслихатов, члены общественного совета и экоактивисты. Первый заместитель акима мегаполиса Ерлан Кожагапанов рассказал о постах, сообщили в МИА "Казинформ"

Ерлан Кожагапанов заявил, что общие выбросы в окружающую среду за 2020 год составили порядка 140 тысяч тонн с учетом ТЭЦ-3. Основным источником загрязнения является автотранспорт, ТЭЦ-2 и 3, а также частный сектор.

Первый замакима напомнил, что в январе 2020 года постановлением акима города введен запрет на закуп дизельных и бензиновых автобусов и коммунальных техник.

На маршруты города сегодня запущены 17 электроавтобусов, в этом году запланировано закупить еще 39", - сказал он.

По его словам, в весенний период начнется установка 19 экопостов на всех дорогах, ведущих в город: магистральных и поселочных.

Будет производиться замеры выхлопов автотранспорта на бензине и дизельном топливе", - добавил Кожагапанов.

Он отметил, что в прошлом году проведен мониторинг достижений целевых показателей окружающей среды.

Начали вести сбор банка данных аналитической базы по загрязнению воздуха, почвы, воды. Установлены 10 автоматизированных постов и запущен проект по информированию горожан о качестве воздуха. Информация выводится на 49 LED-экранах города, которые обновляются трижды в день. В прошлом году выводились данные с 26 датчиков, в этом году будем задействовать 36, чтобы информация была наиболее четкой и прозрачной", - добавил спикер.

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