Объем вредных выбросов в атмосферу Алматы превысил в 2020 году 130 тыс. тонн

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы руководитель городского управления зеленой экономики Наталья Ливинская рассказала о проблемах загрязнения воздуха мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

По словам спикера, общие выбросы в окружающую среду за 2020 год составили - 134 тыс. тонн с учетом ТЭЦ-3.

Основным источником загрязнения является автотранспорт, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также частный сектор. По ТЭЦ-2 вопрос по модернизации сдвинулся, сейчас разрабатывается ПСД. Модернизацию котлов планируется завершить до 2025 года, начав строительство в 2023 году. По ТЭЦ-3, расположенной на границе города, начаты работы по разработке ТЭО. В марте закончатся конкурсные процедуры. Здесь мы надеемся на скорейшую разработку необходимой документации и прохождение общественных слушаний", - рассказала глава управления.

Она также доложила, что введен запрет на покупку дизельного общественного транспорта и коммунальной техники.

На маршруты города запущены 17 электроавтобусов, в этом году запланировано запустить еще 39 единиц. В весенний период начнется установка 19 экопостов на всех дорогах, ведущих в город, магистральных и проселочных. Будут производиться замеры выхлопов автотранспорта на бензине, дизеле", - проинформировала Ливинская.

Спикер также отметила, что на сегодняшний день 99% жителей города обеспечены газом.

Сегодня неподключенных остается 1800 домов. Вместе с тем остается острой проблемой газификация частного жилого фонда на территории, прилегающей к городу. Это порядка 108 тыс. домов не подключены к газу. Что оказывает прямое воздействие на качество воздуха в городе", - добавила Наталья Ливинская.

Кроме того, сегодня в Алматы прошло совещание по разъяснению норм нового Экологического кодекса.

В ходе выступления председатель общественного объединения "Общественный контроль" Саида Таукелева отметила, что для контроля источников загрязнения атмосферного воздуха необходимы консолидированные действия со стороны властей на региональном и государственном уровнях.

По ее мнению, необходимо разработать механизм быстрого реагирования на экологические проблемы в городе.

От экологических проблем отвернуться сложно. Отношение к этим проблемам различное. С одной стороны, существует мода на обывательскую экологию. Однако, с другой - в обществе пока ещё силён стереотип "один в поле не воин". Поэтому, я считаю, одной из важных задач предоставление населению платформ для объединения усилий, направленных на изменение экологической ситуации в городе Алматы. Неравнодушных людей много, самосознание общества растет, и они готовы направить свои силы на решение, в том числе и экологических проблем города", - отметила спикер.

Ранее первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов рассказал об основных источниках загрязнения города

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