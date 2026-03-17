16.03.2026, 12:09 39451
В Казахстане на второй квартал установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров
Рассказать друзьям
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств - членов ЕАЭС, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, и размер МУЦ, действующий с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года, сообщает портал prg.kz.
Перечень включает 36 наименований товаров, включая продукцию казахстанского производства и производимую за пределами РК.
Товары, производимые на территории Республики Казахстан:
- Творог с содержанием жира не более 40% - 1 822 тг/кг
- Прочие плавленые сыры (жир ≤36%, в сухом веществе >48%) - 2 985 тг/кг
- Яйца кур домашние в скорлупе - 41 тг/шт
- Картофель свежий или охлажденный - 90 тг/кг
- Капуста белокочанная свежая или охлажденная - 72 тг/кг
- Морковь свежая или охлажденная - 106 тг/кг
- Яблоки (с 1 августа по 30 ноября) - 175 тг/кг
- Яблоки (с 1 декабря по 31 декабря) - 177 тг/кг
- Пшеница твердая - 83 тг/кг
- Пшеница прочая - 75 тг/кг
- Мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты - 175 тг/кг
- Семена подсолнечника - 201 тг/кг
- Подсолнечное масло и его фракции (упаковка ≤10 л) - 451 тг/кг
- Растительные масла жидкие смешанные - 580 тг/л
- Колбасы сухие, пастообразные, сырые (из мяса или субпродуктов) - 2 063 тг/кг
- Прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса - 1 521 тг/кг
- Прочие колбасные продукты и готовые пищевые продукты на их основе - 1 634 тг/кг
- Макаронные изделия сушеные - 248 тг/кг
- Дрожжи пекарные активные сухие - 1 650 тг/кг
- Дрожжи пекарные активные прочие - 356 тг/кг
- Этиловый спирт неденатурированный (≥80%) - нет данных
- Коньяк (в сосудах ≤2 л) - 3 101 тг/л
- Водка (≤45,4%, сосуды ≤2 л) - 1 268 тг/л
- Удобрения минеральные (азот, фосфор, калий; азота >10%) - 222 тг/кг
- Удобрения минеральные (азот и фосфор) - 205 тг/кг
- Органические растворители и разбавители - 234 тг/л
- Антифризы и антиобледенительные жидкости - 322 тг/л
- Шлаковата, минеральная силикатная вата - 203 тг/кг
Товары, не производимые на территории Республики Казахстан:
- Грибы рода Agaricus (свежие или охлажденные) - 754 тг/кг
- Бананы свежие - 403 тг/кг
- Апельсины сладкие свежие - 277 тг/кг
- Мандарины свежие или сушеные - 269 тг/кг
- Хурма свежая - 208 тг/кг
- Прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ - 1432 тг/кг
- Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков - 234 тг/л
- Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) - нет данных.
Отмечается, что размер минимальных цен обновляется ежеквартально из-за их сезонного колебания волатильности цен на импорт.
Напомним, система минимальных уровней цен применяется в отношении ряда товаров, производимых в Казахстане и импортируемых из государств ЕАЭС. Соответствующий порядок определения МУЦ утвержден нормативными актами правительства. Минимальный уровень цен рассчитывается по установленной формуле и пересматривается ежеквартально - на периоды с января по март, с апреля по июнь, с июля по сентябрь и с октября по декабрь.
новости по теме
14.03.2026, 17:43 173406
Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау
Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2027 года
Рассказать друзьям
Актау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК одобрило подписание соглашения об инвестициях по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау между Министерством энергетики РК и ТОО "Актауская энергетическая компания". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства.
Актауская энергетическая компания была создана в 2024 году совместно с China Huadian Corporation Ltd. - государственной корпорацией, входящей в число пяти национальных производителей электроэнергии Китая.
Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 108 млрд тенге, из которых китайский инвестор вносит 70% и казахстанская сторона - 30%. Ввод в эксплуатацию парогазовой установки на площадке ТОО "МАЭК" запланирован на июнь 2027 года", - говорится в информации.
Инвестор обязуется создать более 300 новых рабочих мест для казахстанских специалистов.
Кроме того, предусмотрено ежегодное предоставление грантов на обучение сотрудников в магистратуре по специальности "Электроэнергетика" в профильных высших учебных заведениях Китая, а также планируется внедрение системы непрерывного обучения и реализация программ повышения квалификации казахстанских кадров. По завершении срока соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс ТОО "МАЭК", - заявили в кабмине.
Ранее Актауская энергетическая компания начала работы по расширению существующих мощностей ТОО "МАЭК".
Инвестиции позволят обеспечить восполнение дефицита мощности, повысить надежность электроснабжения региона и в целом укрепить устойчивость энергосистемы страны", - резюмировали в правительстве.
13.03.2026, 13:15 272171
Назначен новый зампредседателя Нацбанка
Фото: instagram.com/b.zhalenov
Рассказать друзьям
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Бинур Жаленов родился в Семее в 1993 году. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева, Нью-Йоркский университет, бизнес-школу Кембриджского университета.
Работал генеральным директором РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" Национального банка, председателем правления АО "Национальная платежная корпорация", руководителем цифровой трансформации, советником председателя Национального банка РК.
Ранее Снежанна Имашева назначена уполномоченным по вопросам семьи.
13.03.2026, 12:50 274186
В Казахстане запустили льготное кредитование животноводства под 6%
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан запустило льготное кредитование отрасли под 6%, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, финансирование будет предоставляться на следующих условиях:
- льготная ставка - 6% годовых;
- гибкие сроки кредитования с учетом особенностей животноводческой отрасли;
- возможность получения финансирования через филиалы "Аграрной кредитной корпорации", кредитные товарищества и банки второго уровня.
Кредитные средства будут направлены на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, развитие откормочных площадок. Ожидается, что запуск льготного кредитования станет важным инструментом государственной поддержки аграриев и придаст дополнительный импульс развитию животноводства в Казахстане", - добавили министерстве.
Напомним, план развития животноводства до 2030 года утвердило правительство Казахстана в феврале этого года. В плане закреплены основные подходы и механизмы государственной поддержки отрасли, ориентированные на наращивание поголовья, рост продуктивности животноводства и расширение экспортного потенциала.
Запускаются программы льготного кредитования под 5% годовых для пополнения оборотных средств по направлениям животноводства. Для расширения доступа к финансированию предусмотрено применение механизма гарантирования займов через фонд "Даму".
Кроме того, комплексным планом предусмотрены меры по обеспечению отрасли кадрами и созданию социальных условий для работников животноводства, включая обеспечение права пастухов и чабанов на получение специальных социальных выплат по достижении 55 лет.
13.03.2026, 12:04 275791
Налоговая реформа усилила тревогу: 77% казахстанцев заявили о росте расходов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, который, в частности, предусматривает увеличение ставки НДС для малого и среднего бизнеса до 16%, снижение порога обязательной регистрации по НДС до 40 миллионов тенге, пересмотр льгот и специальных режимов и ряд других фискальных изменений. Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE проанализировало общественное восприятие казахстанцами начала работы налоговой реформы и прогнозные ожидания от ее реализации.
Опрос казахстанцев на тему "Оценка работы налоговой реформы" проводился с 5 по 15 февраля 2026 года.
Одним из наиболее чувствительных индикаторов восприятия фискальных изменений стала оценка населением динамики собственных расходов. Исследование DEMOSCOPE показало, что с января 2026 года суммарно у большинства казахстанцев (77,6%) выросли расходы: 54,4% отметили существенное увеличение расходов и 23,2% незначительное. Еще 16% респондентов сообщили, что их расходы не изменились, а 6,3% затруднились с ответом.
Рост расходов ожидаемо вынудил казахстанцев экономить по ряду позиций. Прежде всего на продуктах питания (44,5%), одежде и обуви (36,1%) и поездках на личном транспорте и такси (28,3%).
Далее статьи расходов, на которых казахстанцы вынуждены экономить, распределились следующим образом:
- кафе, рестораны, доставка - 25,8%
- развлечения и отдых - 23,2%
- коммунальные услуги - 20,4%
- лекарства и медицинские услуги - 20,2%
Еще 24,2% ответили, что им ни на чем экономить не приходится. (В этом вопросе можно было выбрать до пяти вариантов ответов.)
Сообщается, что после вступления в силу нового Налогового кодекса граждане столкнулись и с другими трудностями, а именно:
- ростом цен на товары и услуги - 53,8%
- беспокойством за финансовую стабильность - 26,3%
- сложностью новых налоговых правил - 16,2%
- снижением реальных доходов - 15%
- опасением потерять работу - 5,1%
У 16,6% никаких трудностей не возникло, а еще 11,4% вообще ничего не слышали о новом Налоговом кодексе. (В этом вопросе можно было выбрать до трех вариантов ответов.)
Прогнозируя влияние вступившего в силу Налогового кодекса, респонденты ответили, как, по их мнению, повышение НДС повлияет на их уровень жизни в дальнейшем.
Суммарно 65% считают, что их жизнь ухудшится: из них 40,5% уверены, что значительно ухудшится, а 24,5% - ухудшится незначительно. При этом лишь 8,2% предполагают, что жизнь в значительной или незначительной степени улучшится. Еще 13,3% прогнозируют, что работа нового Налогового кодекса на их жизнь не повлияет.
Примечательно, что DEMOSCOPE задавал аналогичный вопрос респондентам еще в ноябре 2025 года в контексте общественных ожиданий перед запуском налоговой реформы. С тех пор число скептически настроенных граждан увеличилось. Уже тогда большинство опрошенных (в сумме 61,4%) считали, что повышение налогов негативно скажется на качестве их жизни. Однако лишь 32,4% были уверены, что это приведет к значительному ухудшению их уровня жизни.
При этом, по данным аналитиков, Казахстан попал в число 15 государств, где экономические проблемы приобретают по-настоящему доминирующий характер и где не менее половины взрослого населения называет экономику или доступность базовых благ главной проблемой страны. Об этом говорят результаты исследования Gallup совместно с World Governments Summit, опубликованные в 2026 году. Сам факт попадания Казахстана в этот список - сигнал, что по уровню субъективной экономической тревоги населения страна ближе к экономикам, переживающим затяжной экономический кризис.
В бюро отмечают, что усугубить тревожные экономические настроения казахстанцев от работы нового Налогового кодекса может и истечение 31 марта 2026 года моратория на повышение коммунальных тарифов (свет, тепло, вода), введенного в октябре 2025 года. Впрочем, вопреки мораторию, казахстанцы столкнулись с повышением тарифов уже с января 2026 года. Как заявил Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Казахстана, это был ожидаемый рост в связи с повышением НДС.
Так вот, опрос DEMOSCOPE показал, что только 9% хорошо осведомлены о моратории, а 21,7% что-то слышали, но без подробностей. Большинство же участников опроса (67,9%) пребывают в неведении и впервые слышат о моратории и его завершении.
Результаты опроса DEMOSCOPE показывают, что вступление в силу нового Налогового кодекса и повышение НДС сопровождаются ростом тревожных настроений среди казахстанцев. Большинство респондентов считают, что налоговые изменения негативно скажутся на их уровне жизни, и отмечают увеличение расходов, прежде всего из-за роста цен на товары и услуги. Это уже вынуждает значительную часть населения экономить на базовых категориях расходов, включая продукты питания, одежду и транспорт. При этом низкий уровень информированности о других мерах государственной политики, таких как мораторий на повышение коммунальных тарифов, может еще более усилить социальную тревогу и обеспокоенность казахстанцев", - сообщает DEMOSCOPE.
Напомним, бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2026 года. Предприниматели стали жаловаться на рост налоговой нагрузки. Одним из самых спорных пунктов стала норма статьи 286 Налогового кодекса, связанная с изменениями в правилах работы с контрагентами.
Предприниматели отмечают, что из-за изменений в налоговом законодательстве многие компании, ранее работавшие на упрощенном режиме, были вынуждены перейти на общеустановленный режим налогообложения. Это, по их словам, привело к увеличению налоговой нагрузки, усложнению отчетности и росту расходов.
Осенью прошлого года предприниматели инициировали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.
Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.
Ранее "31 канал" сообщал, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%.
Рост налоговой нагрузки на бизнес также повлиял на конечные цены товаров и услуг.
12.03.2026, 15:06 348946
Американской компании Cove Capital запретили экспортировать вольфрамовое сырье с месторождений в Карагандинской области
Инвестор обязуется вложить 1,1 млрд долларов США в строительство двух обогатительных фабрик и одного металлургического завода
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев провел встречу с генеральным директором Cove Kaz Capital Group LLC Домиником Хитоном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в горнодобывающей сфере.
В ноябре 2025 года АО "НГК "Тау-Кен Самрук" и компания Cove Capital заключили соглашение о совместной разработке одних из крупнейших в мире месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области.
По условиям соглашения инвестор обязуется вложить 1,1 млрд долларов США в строительство двух обогатительных фабрик и одного металлургического завода.
Отдельно закреплено стратегическое условие - запрет на экспорт сырья и полупродуктов. Производство будет ориентировано исключительно на глубокую переработку", - отметили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Общая численность занятых при выходе на проектную мощность составит порядка тысячи человек с приоритетом трудоустройства казахстанских кадров.
Напомним, в ноябре прошлого года казахстанская компания "Тау-Кен Самрук" и американская Cove Capital объявили о создании совместного предприятия для разработки одних из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире.
Месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты являются одними из крупнейших в мире, общие запасы вольфрама по JORC составляют 410 тыс. тонн.
12.03.2026, 14:27 352386
ВВП Казахстана составил $306 млрд
Казахстан вошел число 50 крупнейших экономик мира
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщил, что по итогам прошлого года ВВП Казахстана составил $306 млрд, информирует Акорда.
Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона. Благодаря этому в нынешнем году мы вошли в число 50 крупнейших экономик мира. А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП нашей страны достигнет 320 млрд долларов. Казахстан продолжает уверенно лидировать в Центральной Азии по объему привлеченных чистых иностранных инвестиций. Их объем превысил 150 млрд долларов, что составляет 69% всех прямых иностранных инвестиций в регион. Золотовалютные резервы страны - 74 млрд долларов, а совокупные - 139 млрд долларов. Тесть национальная экономика стабильно растет, и принципиально важно, что это качественный рост", - заявил он.
Также, по словам главы государства, в прошлом году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами.
При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге. Это очень хороший показатель. С этого года бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи. В соответствии с моим поручением, сейчас правительство прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня", - сообщил он.
Кроме того, отметил Касым-Жомарт Токаев, регионам могут быть переданы средства, поступающие от лицензионных сборов на отдельные виды деятельности и экологических штрафов.
Помимо этого, заявил президент, правительство приступило к широкомасштабной модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры.
На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы. Поставлена задача без промедления приступить к строительству трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Запланирован пуск новых электростанций на базе парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях. В текущем году предусмотрена модернизация более 440 подстанций и свыше 17 тысяч километров электросетей", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил глава государства, в качестве ключевого фактора обеспечения энергетической самодостаточности Казахстана и диверсификации нашей экономики рассматривается создание атомной энергетики.
Гражданами нашей страны на референдуме в 2024 году было принято стратегическое по своей сути решение о построении в Казахстане первой АЭС. Мирный атом, а также чистая угольная генерация - это сферы, которые сформируют энергетический суверенитет нашей страны", - добавил он.
Напомним, в начале августа 2025 года в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации. Лидером международного консорциума, который займется строительством АЭС, стала российская госкорпорация "Росатом". Кроме того, сообщалось, что МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС.
По словам главы Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева, общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры. Срок проведения изыскательных работ составит порядка 18 месяцев. При этом, как отметил глава агентства, точная дата начала строительства станции станет известна только после завершения проектных изысканий.
Отдельного внимания заслуживает конкурс на лучшее название первой атомной электростанции страны, который проводился с 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile. В рамках конкурса каждый казахстанец мог предложить свой вариант наименования. В итоге первую АЭС Казахстана назвали "Балқаш". Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.
Помимо первой АЭС, в Казахстане планируют строительство еще двух станций. В середине сентября президент Казахстана дал соответствующее поручение. В октябре Алмасадам Саткалиев заявил, что вторую АЭС могут построить в Алматинской области.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая призвал заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций.
11.03.2026, 16:45 401366
Скляр вошел в совет директоров ERG
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства от 27 февраля 2026 года № 135 "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2013 года № 1411 "О некоторых вопросах компании Eurasian Resources Group S.a.r.l."
Разрешить Скляру Роману Васильевичу - первому заместителю премьер-министра Республики Казахстан и Такиеву Мади Токешовичу - министру финансов РК входить в состав Совета директоров компании "Eurasian Resources Group S.a.r.l." (Люксембург)", - говорится в документе.
В совет директоров входят:
- председатель совета директоров, главный исполнительный директор Шухрат Ибрагимов;
- член совета директоров Сабир Шодиев;
- член совета директоров Эдуард Сурлевич.
Члены совета директоров, представители правительства РК, которое владеет 40% долей компании: первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и министр финансов РК Мади Такиев.
11.03.2026, 14:27 371356
Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 15%
Объем достиг 42 тыс. ДФЭ
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители АО "НК "Қазақстан темір жолы", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Грузинская железная дорога" обсудили меры по повышению конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута, устранению инфраструктурных "узких мест" и обновлению подвижного состава, рассказали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Сообщается, что по итогам 2025 года объем перевозок по маршруту вырос на 15%, достигнув 42 тыс. ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент. - Прим. ред.).
В рамках встречи состоялось общее собрание акционеров совместного предприятия (СП) "Middle Corridor Multimodal Ltd.". Был утвержден новый состав совета директоров, в который вошли управляющий директор по производственным процессам АО "НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров и директор департамента маркетинга АО "НК "КТЖ" Дархан Муратханов. Генеральным директором СП назначен Рустем Сагиддинов.
Кроме того, участники обсудили операционные вопросы международной ассоциации ТМТМ.
Справочно: совместное предприятие MIDDLE CORRIDOR MULTIMODAL LTD. создано на паритетной основе с участием железных дорог Казахстана, Азербайджана и Грузии, зарегистрировано в МФЦА в ноябре 2024 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан планирует довести объем грузоперевозок по ТМТМ до 10 миллионов тонн.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?