Дефицит поливной воды до миллиарда кубометров прогнозируется на юге Казахстана

Минсельхоз и Минводы в ближайшее время определят четкие лимиты водопользования

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дефицит поливной воды в южных регионах в предстоящий вегетационный период может достичь 1 млрд кубометров. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.





По его словам, в южных регионах сохраняется маловодный цикл. Приток в Шардаринское водохранилище снизился на 43%, а запасы в крупных резервуарах Нарын-Сырдарьинского каскада на 3,8 млрд кубометров меньше прошлогодних показателей. В этой связи для обеспечения стабильного прохождения поливного сезона правительство переходит к жесткому регулированию водных ресурсов.





Чтобы исключить риски, Минсельхоз и Минводы в ближайшее время определят четкие лимиты водопользования. Аграриям предложат скорректировать структуру посевов, сделав ставку на менее прихотливые культуры. Также в каждой области планируется выделить опытные участки для испытания инновационных влагоудерживающих препаратов.





Прогнозный приток воды на вегетационный период 2026 года оценивается всего в 1-1,5 млрд кубометров, что создает риск дефицита до 1 млрд кубометров. В ряде областей в 2025 году плановые показатели по сокращению влагоемких культур не были исполнены. Акиматам областей до начала вегетации следует провести разъяснительную работу среди аграриев о необходимости перехода на менее водозатратные культуры", - отметил вице-премьер.





Премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед акимами задачу по диверсификации структуры посева с сокращением доли водозатратных культур. Министерству водных ресурсов поручено не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов.





Министерство водных ресурсов должно предотвратить случаи подачи воды сверх утвержденных лимитов. Это актуальный вопрос, и я хочу повторить: Министерство сельского хозяйства утвердило соответствующий график по диверсификации посевных площадей, и вся дальнейшая работа должна вестись строго в соответствии с этим графиком. Например, если хозяйству установлено 100 гектаров, и завтра будет засеяно хотя бы на 1 гектар больше, мы не дадим ни капли воды. Если завтра, нарушив показатели, утвержденные Министерством сельского хозяйства, у фермеров возникнут убытки, ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно открыто донести до людей", - отметил Олжас Бектенов.





В рамках подготовки к вегетационному сезону 2026 года акимам областей также поручено провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности.





Отмечено, что в июле 2026 года завершится строительство Шардаринского группового водопровода, что обеспечит бесперебойное питьевое водоснабжение города. Данный вопрос находится на контроле премьер-министра.





Министерству водных ресурсов и ирригации, акиматам приграничных регионов поручено вести интенсивную работу с сопредельными странами по обеспечению своевременного поступления необходимых объемов воды.





Напомним, в июле премьер-министр поручал акимам южных регионов обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием поливной воды, предотвратить несанкционированные посевы влагоемких культур и заранее принять меры для бесперебойного водоснабжения населения. По итогам проверок должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур, были привлечены к дисциплинарной ответственности.