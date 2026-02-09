Под председательством президента состоится расширенное заседание правительства

Рассказать друзьям

Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане - В Астане состоялось очередное заседание конституционной комиссии, на котором рассмотрены предложения, внесенные в результате всенародного обсуждения, а также вопросы доработки проекта новой Конституции.





По словам заместителя председателя Конституционного суда РК Бакыта Нурмуханова, ряд из поступивших предложений восполняет содержание статей, усиливает гарантии, улучшает формулировки правовых норм, вносит большую ясность и правовую определенность.





В частности, в реализацию предложения о конституционном закреплении тенге в качестве национальной валюты статья 2 была дополнена следующим пунктом: "Национальная валюта (денежная единица) Республики Казахстан - тенге", - отметил Нурмуханов.





Кроме того, в статье 6 проекта предлагается уточнение: норму о недопустимости создания в государственных органах организаций политических партий предлагают перенести из пункта 1 в пункт 2.





Представляется, что она будет логично дополнять положения пункта 2 данной статьи, согласно которым не допускаются незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства, а также возложение на общественные объединения функций государственных органов", - сообщил Бакыт Нурмуханов.





Также в новой редакции предлагается закрепить, что гражданин Республики Казахстан не может иметь двойного или множественного гражданства, а наличие иного гражданства является основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан в порядке и на условиях, определяемых законом.





Среди внесенных предложений особый интерес представляет закрепление в Конституции права каждого на возмещение вреда, причиненного в результате противоправных действий органов государственной власти и их служащих.





Также уточнена статья 18 проекта Конституции: согласно новой редакции без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию свыше сроков, предусмотренных законом.





Необходимость усиления ответственности в сфере экологии и закрепления норм по охране окружающей среды на конституционном уровне поднял аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.





Спасение Арала - по-прежнему актуальная задача для всего человечества. Судьба Аральского моря является тяжелым уроком. Мы полностью поддерживаем нормы, закрепляющие обязанность государства обеспечивать благоприятную окружающую среду, права граждан на экологическую безопасность", - сказал он.





Депутат мажилиса Максим Рожин остановился на конституционном закреплении права на труд. По его мнению, это является проявлением признания человека труда активным участником экономической и общественной жизни.





Человек труда - не инструмент экономики, а главная ценность государства. Ключевая идея проекта новой Конституции заключается в том, что для государства наиболее ценным является не объем производства и не прибыль, а сам человек. В проекте на конституционном уровне закрепляется право каждого на труд, на работу в безопасных условиях и на получение справедливой оплаты без дискриминации", - отметил он.





Заместитель председателя сената парламента РК Ольга Перепечина считает, что новая Конституция РК усилит представительную власть, повысит доверие граждан и сформирует зрелую парламентскую культуру.





Учитывая активный интерес наших граждан к проекту, хочу выразить поддержку предложению вынести вопрос принятия Конституции на всенародный референдум. Поддерживая данный проект, мы подтверждаем готовность нести ответственность за его реализацию и дальнейшее развитие парламентской системы страны", - сказала Ольга Перепечина.





Председатель совета по инклюзии при сенате Ляззат Калтаева предложила адаптировать в последующем текст новой Конституции для людей с особыми потребностями.





Считаю необходимым добавить о последующем переводе текста Конституции в доступные форматы: для лиц с нарушением зрения - в формат Брайля, для лиц с нарушением интеллекта - в формат ясного и понятного языка", - сказала Калтаева.





Депутат мажилиса, руководитель ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Вера Ким предложила закрепить в Конституции понятие "волонтерство".