Люди не знают, где они живут - депутат требует запретить строительство на тектонических разломах и в селеопасных зонах   

Фото: depositphotos.com

Рассказать друзьям

Криминальная обстановка в Казахстане остается серьезным вызовом для общества и правопорядка. Несмотря на усилия государства и силовых структур, определенные виды преступлений продолжают вызывать особую тревогу. В стране продолжают происходить преступления в отношении женщин и детей - самых уязвимых групп населения.





В частности, в середине сентября насиловавший малолетнюю племянницу житель Жамбылской области приговорен к 22 годам лишения свободы. По данным суда, он с 2011 по 2015 год неоднократно совершал в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера.





Между тем в Сети распространилась информация о том, что в Таразе 41-летняя женщина подала заявление в полицию и обвинила сына в изнасиловании. В полиции сообщили о задержании 22-летнего подозреваемого.





Еще один шокирующий случай произошел в Атырау, где сантехник обманным путем завладел деньгами беременной женщины. Позже, чтобы не возвращать долг, убил ее, предварительно изнасиловав. Преступник получил пожизненный срок.





17 сентября появилась информация о задержании жителя Алматы за избиение бывшей жены. В отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.





А жительница Алматы рассказала в соцсетях, что на ее глазах пытались похитить девушку в микрорайоне Аксай-4. В полиции сообщили, что все участники произошедшего были установлены. Выяснилось, что молодой человек и девушка знакомы между собой. От претензий и подачи заявления девушка отказалась.





Тем временем в Атырауской области 20 сентября местный житель влез ночью во двор соседки, подсматривал за ней через окно и занимался самоудовлетворением. В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что изначально в отношении подозреваемого был составлен протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Суд даже назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.





22 сентября стало известно, что двух насильников несовершеннолетних брата и сестры приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы в Павлодарской области. Также они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.





Между тем в Кульсары был задержан подозреваемый, который приставал к детям и пытался увести их с собой. В отношении задержанного, который оказался инвалидом II группы, возбуждено уголовное дело.





Тем временем в соцсетях появилась шокирующая информация об убийстве трехлетней девочки в Павлодаре. Сообщалось, что в Теренкольском районе местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения жестоко расправился с собственной дочерью. Спасти девочку медикам не удалось. В департаменте полиции области сообщили, что подозреваемый задержан. Он находится под стражей.





В середине сентября в Актобе начался суд над 31-летним медицинским братом, подозреваемым в жутком убийстве врача-нефролога. Врач пропал в мае этого года. Поиском занимались полиция и волонтеры. А 31 мая в департаменте полиции сообщили, что врача нашли мертвым, по подозрению в убийстве задержали 31-летнего медбрата, который был хорошо знаком с убитым и знал, что у него имеется крупная сумма на банковском счете. На предварительном судебном заседании подсудимый заявил, что корыстного умысла у него не было, попросил переквалифицировать обвинение на менее тяжкое и чтобы его дело рассматривал суд присяжных.





Также стали известны подробности смертельного избиение пенсионера в Туркестанской области. По сообщениям казахстанских СМИ, новым фигурантом дела стала сноха убитого пенсионера. В полиции добавили, что ранее жалоб на насилие от погибшего не поступало.





Фото: depositphotos.com





В Казахстане продолжают происходить инциденты, связанные с уличной агрессией, драками и конфликтами в общественных местах. Эти случаи все чаще фиксируются как в крупных городах, так и в регионах, вызывая интерес со стороны общественности.





К примеру, в Алматы водитель электросамоката выбил глаз мужчине из-за замечания. Об этом стало известно 9 сентября. В департаменте полиции города уточнили, что конфликт произошел в Алмалинском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.





Позже, 13 сентября, стало известно, что в Жамбылской области футбольный матч среди старшеклассников обернулся гибелью одного из участников. В селе Коккайнар в Шуском районе после футбольного матча между учениками 11-го и 10-го классов произошел конфликт. Недовольный исходом игры ученик 11-го класса избил 10-классника, в результате чего подросток скончался. Полиция возбудила уголовное дело.





Через два дня стало известно о новой трагедии в области. В Сети распространилась информация о смерти подростка после разборок в школьников в туалете. Сообщалось, что юноша получил удар в солнечное сплетение. Начато досудебное расследование.





Между тем в Актобе 16-летний подросток пострадал в результате массовой драки. Органами следствия проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.





Также нередко казахстанцы ведут себя неподобающим образом в общественных местах.





В частности, 9 сентября в Сети появилась информация о якобы задержании прокурора в аэропорту Алматы за "пьяный дебош". В прокуратуре Мангистауской области заявили, что проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры.





Между тем появилась информация задержании еще одного прокурора в Казахстане. 29 сентября стало известно, что по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния задержан прокурор города Рудного. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. А иная информация разглашению не подлежит.





В середине сентября двух пьяных казахстанцев сняли с рейса Астана - Актобе. Во время посадки на рейс он вели себя агрессивно, не выполняли требования экипажа и выражались нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. Одному из правонарушителей назначен штраф, второму - арест сроком на 15 суток.





Между тем в Атырау полиция задержала девушку за непристойное поведение в одном из кафе города Алматы. Об этом стало известно 19 сентября. Она вела себя вызывающе, использовала нецензурную брань и нарушала общественный порядок. По данному факту возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство".





Тем временем в Караганде подросток придумал себе опасное развлечение. В начале сентября жители нескольких жилых комплексов сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека. По словам очевидцев, он носит с собой рюкзак, набитый кирпичами, и поднимается на крыши домов, взламывая замки на входах. Оказавшись наверху, подросток выставляет кирпичи на краю крыши так, чтобы они падали вниз на двор и тротуары. Подобные случаи зафиксированы уже в нескольких районах города. Теперь подростка разыскивает полиция.





Фото: depositphotos.com





Наркопреступность остается одной из устойчивых и сложных проблем в сфере общественной безопасности Казахстана. Несмотря на принимаемые меры по контролю за оборотом наркотических веществ, рынок запрещенных веществ продолжает адаптироваться и развиваться, в том числе с использованием цифровых технологий и анонимных каналов распространения.





9 сентября стало известно, что в Казахстане ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов. Также девять нарколабораторий ликвидировано в Казахстане с июня 2025 года. Кроме того, крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане. В частности, в одной из гостиниц Алматы изъяли крупную партию "синтетики".





На следующий день появились информация о том, что в области Ұлытау из незаконного оборота изъято свыше 160 кг наркотических средств, пресечены три канала поставки в область. По информации прокуратуры региона, в целях пресечения деятельности онлайн-наркошопов заблокировано 2870 банковских счетов, использовавшихся для оплаты за наркотики. Всего наложен арест на денежные средства в размере свыше 92 млн тенге.





Особую обеспокоенность вызывают случаи вовлечения молодежи в сбыт наркотиков, а также рост количества синтетических веществ, которые нередко представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни.





К примеру, в Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге. Об этом стало известно 18 сентября. По данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.





Через несколько дней стало известно, что в Алматы сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки из США с наркотическим средством растительного происхождения. По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.





Фото: depositphotos.com





Мошенничество и вымогательство остаются одними из наиболее распространенных форм имущественных преступлений в Казахстане.





К примеру, лжесотрудники банков обманули казахстанцев на 70 млн тенге в области Жетысу. Об этом сообщили в прокуратуре региона 10 сентября. Преступники по телефону представлялись сотрудниками служб безопасности банков, войдя в доверие, принуждали граждан установить в мобильном телефоне приложение AnyDesk, тем самым обеспечивая для себя удаленный доступ и управление им. Далее мошенники, используя банковские приложения, оформляли кредиты на граждан. От действий преступной группы пострадали более 40 жителей разных регионов страны, сумма ущерба составила свыше 70 млн тенге.





Через два дня стало известно о том, что Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города совместно с бойцами СОБРа задержали группу лиц, выдававших себя за сотрудников полиции и вымогавших деньги у граждан. Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". 22 сентября сообщалось о задержании подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего в Павлодаре. По данным полиции, задержанные на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему деньгами.





Между тем житель Павлодара заявил о мошенничестве со стороны сотрудника областной прокуратуры. Подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ по региону проведены оперативно-следственные мероприятия по заявлению жителя Павлодара о факте мошенничества, совершенного сотрудником прокуратуры области. В настоящее время ведутся следственные действия.





В середине сентября стало известно о том, что в Алматы шесть человек осудили по делу о налоговых махинациях. Как пояснили в прокуратуре города, группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг. Осужденные получили от 6 до 8 лет лишения свободы. Также в Алматы за мошенничество осужден глава детского учебного центра. Он обещал родителям детей гарантированное поступление в зарубежные вузы. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. В соответствии с законом об амнистии, приуроченным к 30-летию Конституции РК, срок сокращен на 1/5 - окончательно назначено 5 лет 7 месяцев и 6 дней лишения свободы.





Позже в Шымкенте была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством на территории Шымкента, Алматы и Алматинской области. Были задержаны четыре члена преступной группы: организатор, который получал банковские карты от дропов и дроповодов, а также контролировал обналичивание похищенных средств; двое дроповодов, занимавшихся поиском и вербовкой дропперов; перевозчик денег, доставлявший обналиченные средства организатору. В настоящее время продолжается досудебное расследование.





Тем временем Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд".





По информации агентства, за оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Позже в Казахстане временно запретили лечить зубы на пенсионные излишки.





18 сентября сообщалось о том, что масштабную схему незаконного микрокредитования раскрыли в Казахстане. Заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел.





Фото: depositphotos.com





Стоит отметить, что финансовые пирамиды остаются одними из наиболее распространенных экономических преступлений в Казахстане. С каждым годом схемы обмана становятся все более разнообразными.





К примеру, 25 сентября стало известно о том, что в Алматы проводится расследование по факту создания финансовой пирамиды. Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.





Кроме того, хищения как форма имущественных преступлений остаются одним из наиболее распространенных видов правонарушений в Казахстане. Эти преступления охватывают широкий спектр - от мелких краж личного имущества до масштабных хищений в коммерческом и государственном секторах.





В частности, 11 сентября сообщалось о том, что свыше 50 тонн пшеницы вывезли с территории агрофирмы в Костанайской области. По факту кражи в группе лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.





Позже стало известно, что на территории станции Ащису в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области ликвидирована преступная деятельность группы лиц, систематически занимавшихся хищением дизельного топлива с подвижного состава железной дороги. Задержано 17 участников противоправной деятельности.





В середине сентября в прокуратура Мангистауской области сообщила , что после проверок в нефтяной компании занимавших ключевые руководящие должности сотрудников остудили по делу о хищении. Один из руководителей предприятия судом признан виновным по факту хищения бюджетных средств и лишен свободы на 3 года и 2 месяца. Также выделенные на ремонт систем отопления и водоснабжения 8 млн тенге украли в Петропавловске. Тюремные сроки получили директор и главный инженер ТОО "Жилищная служба Петропавловска"





В Костанайской области вынесен приговор по делу о многомиллионном хищении субсидий. Об этом стало известно 19 сентября. Троих подсудимых приговорили к тюремному заключению за многомиллионное хищение сельскохозяйственных субсидий. Кроме того, с подсудимых в пользу государства в солидарном порядке взыскано более 96 млн тенге в счет возмещения причиненного ущерба.





Позже из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.





Фото: depositphotos.com





Также незаконная деятельность, связанная с организацией секс-притонов и подпольных игорных заведений, продолжает представлять собой одну из актуальных проблем в сфере правопорядка в Казахстане. Несмотря на существующее законодательное регулирование и работу правоохранительных органов, подобные заведения нередко действуют в закрытом или полулегальном формате, зачастую маскируясь под легальный бизнес.





К примеру, 11 сообщалось задержании о находившегося в международном розыске подозреваемый в Грузии. Подозреваемому принадлежал салон, где под видом предоставления массажных услуг осуществлялась незаконная деятельность по оказанию интимных услуг. В настоящее время задержанный помещен под стражу на территории Грузии.





Через несколько дней стало известно, что экс-сотрудник правоохранительных органов был экстрадирован из Турции. Он подозревается в покровительстве незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.





В конце сентября сообщают о том, что в центре Алматы, на территории жилых комплексов "Манхэттен", "Ақбұлақ" и "Каусар", выявлены десятки притонов, оказывающих интимные услуги. Собственники квартир, предоставившие помещения для противоправной деятельности, привлечены к ответственности.





Также необходимо отметить, что вопрос противодействия религиозному радикализму и пропаганде терроризма, а также незаконной миграции остается важным направлением в сфере национальной безопасности Казахстана.





В середине сентября стало известно, что вооруженных приверженцев деструктивного течения задержали в Туркестанской области. В частности, во время задержания участников деструктивного религиозного течения в их автомобиле марки Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены пистолеты ТТ и "Байкал МР-461". Также по адресу проживания основного фигуранта был задержан разыскиваемый за укрывательство преступник.





22 сентября сообщалось, что Сатпаевским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в пропаганде терроризма. Осужденный пытался склонить жителей Сатпаева к радикальной идеологии, используя устные высказывания и искаженные религиозные тексты.





Суд с учетом всех обстоятельств дела признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.





Между тем подростков в Жетысуской области втягивали в подпольные религиозные занятия, где незаконно обучали идеологии незарегистрированной религиозной организации. В настоящее время проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются.





Также в середине сентября стало известно, что крупный канал незаконной миграции перекрыт в Туркестанской области. Задержаны и водворены в ИВС четыре основных организатора и их пособники. Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы. За свои услуги они получали до 500 тысяч тенге с каждого мигранта.









В конце месяца сообщалось, что прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения закона "О национальных реестрах идентификационных номеров" при предоставлении услуг иностранным гражданам. Как рассказали в ведомстве, филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области вопреки требованиям закона оформил 720 заявок на получение ИИН иностранцам без их фактического прибытия на территорию Казахстана. В итоге виновных привлекли к ответственности, также принимаются меры по аннулированию выданных ИИН.





Кроме того, в общественном пространстве активно обсуждалась информация о том, что после попыток суицида в психиатрическую больницу попали сразу семь солдат-срочников. В Министерстве обороны В Министерстве обороны заявили , что эта информации не соответствует действительности.





По данным ведомства, в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведенных обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



