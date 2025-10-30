Жестоко избили единственного сотрудника - общественница заявила о нападении на приют для животных в Алматинской области Дополнено
Фото: depositphotos.com
Конаев. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественница Наталья Сульжик заявила о нападении на приют для бездомных животных в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Сегодня ночью, около трех часов, к нам вломились двое неизвестных в масках. Они были вооружены арматурой. Молча, без единого слова, они жестоко избили единственного сотрудника - человека, который каждый день ухаживает за нашими собаками. Сейчас он в больнице с переломами рук и ног, ему делают операцию. Мы боимся за его жизнь и за безопасность животных на нашей территории. Я убеждена, что это нападение - часть давления и попытки отобрать землю приюта. В последние месяцы идет открытая война за этот участок: местные чиновники и подставные "общественники" создают ложный резонанс, чтобы заставить нас отступить. Мы не отступим. Моя земля - дом для спасенных животных, которых никто, кроме нас, не защитит", - говорится в посте, опубликованном на странице приюта.
Отмечается, что сейчас приют "на грани краха".
Нет будок, нет нормальных вольеров, нет ограждения. Если мы не получим помощь срочно, животные останутся без защиты и их жизни окажутся под угрозой", - говорится в публикации.
Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в департамент полиции Алматинской области.
Дополнено 29.10.2025, 17.11
В пресс-службе в департамента полиции Алматинской области прокомментировали информацию о нападении на приют для бездомных животных, передает корреспондент агентства.
По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего. Отмечаем, что информация о выстреле, озвученная в публикации, не соответствует действительности. Все доводы и сведения, распространенные в публичном пространстве, тщательно проверяются, результаты будут сообщены дополнительно", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход расследования находится под контролем и координируется руководством ДП региона.
Напомним, в прошлом году блогер Сырым Иткулов в своем Telegram-канале опубликовал шокирующее кадры, на которых запечатлены тела мертвых животных в Косшы. По его словам, местные жители вызвали отлов, который устроил массовую расправу над питомцами. Комментируя это происшествие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что регион не располагает возможностями содержания бродячих животных.
С марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".