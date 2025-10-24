23.10.2025, 18:35 19891
Находившийся в межгосударственном розыске 17 лет подозреваемый задержан в Талдыкоргане
Фото: depositphotos
Талдыкорган. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанца, который находился в межгосударственном розыске 17 лет за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, задержали в Талдыкоргане, сообщает Polisia.kz.
За подобное деяние предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения - арест", - говорится в сообщении.
Ранее находившийся в международном розыске подозреваемый задержан в Грузии.
23.10.2025, 17:34
Видео жестокого избиения школьниц в Мангистауской области попало в Сеть
Фото: Кадр из видео
Актау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области родителей школьниц, которые жестоко избили сверстниц, привлекли к ответственности, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Гражданский активист Нурлан Жунасов опубликовал на своей странице в соцсетях видео драки девочек-подростков. Двух школьниц повалили на землю, наносили удары по лицу, голове, одну из них пытались душить. Происходящее снимали на камеру.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.
Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению своих детей. Также направлен материал в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростки поставлены на профилактический учет", - сказано в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возрослоколичество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
23.10.2025, 16:39
Житель Щучинска заявил об изнасиловании его 15-летней дочери
Полиция проводит расследование
Кокшетау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Бурабайского района провела комплекс следственных действий в рамках расследования, начатого по заявлению жителя Щучинска по факту изнасилования его 15-летней дочери, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
Информация о том, что в Акмолинской области девочку-подростка неоднократно насиловали два 56-летних местных жителя, была опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях.
В департаменте полиции Акмолинской области на запрос редакции сообщили, что заявление об изнасиловании 15-летней девочки поступило от отца пострадавшей. Полицией Бурабайского района был проведен комплекс необходимых следственных действий.
В настоящее время расследование уголовного дела по данному факту передано в производство следственного управления ДП Акмолинской области. В рамках расследования и проведения дополнительных следственно-оперативных мероприятий будет проверена объективность ранее принятых ОП Бурабайского района процессуальных решений", - сказано в сообщении полиции.
При этом полиции обратили внимание, что фигуранты дела не имеют отношения к правоохранительной деятельности, как это было озвучено в распространяемой в соцсетях информации.
Расследование находится на контроле руководства департамента полиции. Окончательные процессуальные решения будут приняты после согласования с прокуратурой", - добавили в полиции.
Напомним, убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
22.10.2025, 18:10
В Актобе вынесли приговор фигурантам дела о хищении свыше шести млрд тенге
Трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы
Актобе. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Cуд №2 города Актобе вынес приговор фигурантам дела о хищении свыше шести млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Компания по нефтяному технологическому обслуживанию Ту-Ха" и их трех пособников. Фигуранты по делу обвинялись в том, что в течение 14 лет похитили 6 116 310 603 тенге (...) Суд посчитал, что вина подсудимых доказана полностью, поэтому вынес обвинительный приговор и трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 7 до 8 лет, при этом одна из подсудимых взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, на похищенные средства они приобрели дорогостоящее имущество.
В ходе судебного разбирательства, которое длилось более полугода, были исследованы доказательства как стороны обвинения, так и защиты. Факты хищений и преступной легализации имущества помимо показаний свидетелей подтверждены финансовыми документами и заключениями экспертиз", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Аксу экс-чиновника и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн.
22.10.2025, 17:20
МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России
Фото: polisia.kz
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России, сообщает Polisia.kz.
Задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт, используемых интернет-мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ. В результате проведенной спецоперации у преступников изъято 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт. В изъятых ноутбуках обнаружены "лог-файлы" с историей действий пользователей, содержащие сведения об активированных абонентских номерах казахстанских и иных операторов сотовой связи с начала 2023 года, которые в дальнейшем применялись для осуществления мошеннических звонков", - заявил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
По его словам, на данный момент уже выявлено использование изъятых номеров в конкретных фактах.
За противоправную деятельность задержано четыре гражданина Российской Федерации. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", - добавил Аслан Ускембаев.
Ранее действовавший на территории Украины мошеннический call-центр обманывал казахстанцев от имени спецслужб.
22.10.2025, 14:20
Медбрата осудили на 20 лет тюрьмы за жестокое убийство коллеги в Актобе
После совершения преступления подсудимый обналичил с карты убитого более пяти млн тенге, а также похитил его личные вещи
Актобе. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области медицинского брата осудили на 20 лет лишения свободы за убийство 69-летнего врача-нефролога.
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении медработника по статьям УК РК "Убийство из корыстных побуждений" и "Кража, совершенная в крупном размере".
По информации суда, подсудимый работал в диализном центре медбратом, помогал пожилому врачу 1956 года рождения с настройкой телефона и банковских приложений, устанавливал ему пароли, знал о наличии на счетах крупных денежных средств. При выезде в Астану для лечения зрения врач доверил подсудимому ключи от квартиры.
Таким образом, зная, что он живет один, у Ш. появилась мысль убить А. и завладеть его денежными средствами. Дождавшись его в квартире, нанес ему в жизненно важные органы удары ножом и кухонным топором, после чего спрятал тело в морозильнике. Далее, Ш., надев заранее приобретенную силиконовую маску, снял со счетов умершего А. денежные средства на общую сумму 5 268 000 тенге. Также украл его сотовые телефоны, планшет, ноутбук на общую сумму 1 966 860 тенге", - говорится в материалах суда.
По совокупности преступлений суд приговорил убийцу к 20 годам лишения свободы. Отмечается, что гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, жестокое убийство врача-нефролога произошло в мае текущего года. В ночь на 25 мая подсудимый пришел к нему домой, хозяин квартиры, ничего не подозревая, впустил гостя в квартиру. На кухне медбрат три раза ударил врача ножом, когда тот упал, нанес еще два удара топором по голове. Связанное тело он поместил в морозильную камеру, забрал телефон, ноутбук и планшет убитого и покинул место преступления. Через сайт объявлений подозреваемый несколько раз нанимал грузовые автомобили и перевозил морозильную камеру с телом по двум разным адресам.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
22.10.2025, 10:18
В Казахстане зарегистрировано семь уголовных дел за дропперство
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 16 сентября 2025 года введена в действие новая статья 232-1 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за "дропперство" - передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение. С момента вступления закона в силу в стране уже зарегистрировано семь уголовных дел по указанной статье, сообщили в Генпрокуратуре РК.
По данным ведомства, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах", - уточнили в Генпрокуратуре.
Вместе с тем в соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.
В случае если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников", - сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, дропперам в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы.
21.10.2025, 19:26
В Туркестанской области школьница родила от 71-летнего соседа
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания
Туркестан. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из сел Келесского района 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. В феврале школьница уже родила.
Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, по заявлению женщины о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, в Актюбинской области 13 октября 14-летняя школьница родила ребенка. Подозреваемого арестовали.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
21.10.2025, 16:30
Пьяная пассажирка самолета Qazaq Air напала на бортпроводников
Фото: flyqazaq
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяная пассажирка самолета Qazaq Air, летевшего из Астаны в Новосибирск, напала на бортпроводников из-за отказа в продаже ей дополнительной порции алкогольных напитков, сообщает пресс-служба авиакомпании.
По прибытии авиарейса в аэропорт города Новосибирска деструктивная пассажирка передана в правоохранительные органы для принятия мер в установленном законодательством порядке", - заявили в пресс-службе.
Ранее двух пьяных казахстанцев сняли с рейса Астана - Актобе.
