В Казахстане возбуждено свыше 90 уголовных дел о коррупции

Кокшетау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Бурабайского района провела комплекс следственных действий в рамках расследования, начатого по заявлению жителя Щучинска по факту изнасилования его 15-летней дочери, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.





Информация о том, что в Акмолинской области девочку-подростка неоднократно насиловали два 56-летних местных жителя, была опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях.





В департаменте полиции Акмолинской области на запрос редакции сообщили, что заявление об изнасиловании 15-летней девочки поступило от отца пострадавшей. Полицией Бурабайского района был проведен комплекс необходимых следственных действий.





В настоящее время расследование уголовного дела по данному факту передано в производство следственного управления ДП Акмолинской области. В рамках расследования и проведения дополнительных следственно-оперативных мероприятий будет проверена объективность ранее принятых ОП Бурабайского района процессуальных решений", - сказано в сообщении полиции.





При этом полиции обратили внимание, что фигуранты дела не имеют отношения к правоохранительной деятельности, как это было озвучено в распространяемой в соцсетях информации.





Расследование находится на контроле руководства департамента полиции. Окончательные процессуальные решения будут приняты после согласования с прокуратурой", - добавили в полиции.





