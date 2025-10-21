Хищение выделенных на строительство соцобъектов 2 млрд тенге расследует АФМ  

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей.





В числе подозреваемых - бывший заместитель директора ТОО, являющийся депутатом маслихата Курчумского района. Реализация указанных проектов должна была улучшить качество жизни населения и создать условия для полноценного досуга граждан. Однако в результате преступных действий не введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сел, где проживают свыше 20 тыс. человек. Общая сумма хищения составляет более 2 млрд тенге, которые обналичены через аффилированные предприятия", - проинформировали в АФМ.





Сообщается, что на преступные доходы приобретены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины Lamborghini Urus, Cadilac Escalade, Mersedes и редкие породы лошадей, на которые с санкции суда наложен арест.





В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.



