17.11.2025, 12:36 37951
Свыше 70 тысяч звонков зарубежных интернет-мошенников перехватил Анти-call-центр в Астане
Центр также помогает устанавливать местонахождение иностранных call-центров и цифровых устройств
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 70 тысяч звонков зарубежных интернет-мошенников казахстанцам перехватил Анти-call-центр в Астане, сообщил генеральный прокурор страны Берик Асылов.
С момента начала работы, а это чуть более трех месяцев, перехвачено свыше 70 тысяч зарубежных звонков потенциальным жертвам. Центр укомплектован квалифицированными операторами и работает при координации прокуроров в круглосуточном режиме. В результате в Астане по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается устойчивое снижение интернет-мошенничеств на 22%. Иными словами, тысячи граждан были защищены от финансовых потерь и обмана", - написал он на своей странице в Сети.
Как пояснил Берик Асылов, центр также помогает устанавливать местонахождение иностранных call-центров и цифровых устройств, через которые ведется преступная мошенническая деятельность в отношении казахстанцев.
Уже дезорганизовано десять преступных офисов телефонных мошенников в России, Украине и Армении совместно с правоохранительными органами указанных государств, взаимодействие с которыми осуществляется на основе международных договоров о правовой помощи по уголовным делам. Ими задержано 63 злоумышленника, изъято сотни единиц спецтехники в которых обнаружены программные обеспечения для подмены изображения и голоса и базы персональных данных граждан Казахстана. Эти преступления не знают границ и поэтому международное взаимодействие становится ключевым инструментом борьбы с ними", - отметил генпрокурор.
В частности, заявил он, налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами Беларуси, с которыми создана совместная следственно-оперативная группа, и в настоящее время к ответственности привлекаются 55 человек, орудовавших в республике против граждан других стран, в том числе Казахстана.
Сумма нанесенного ими нашим гражданам ущерба составила более 67 миллионов тенге. По моему поручению данный проект масштабирован по стране - аналогичные анти-call-центры создаются совместно с АО "Казахтелеком" в других областных центрах и городах республиканского значения", - добавил он.
Ранее полиция предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации.
В октябре МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России.
17.11.2025, 12:01 39576
Жестокое убийство девушки в Атырау: суд вынес приговор
Атырау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор двум обвиняемым по делу по делу о жестоком убийстве 23-летней девушки в Атырау, передает корреспондент агентства.
В частности, двое подсудимых были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности, пишет zakon.kz.
Суд признал их виновными в убийстве по предварительному сговору в группе лиц и в умышленном уничтожении чужого имущества", - уточняет портал "Мой город".
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, 23-летняя жительница Атырау пропала 18 октября 2024 года. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. Позже стало известно, что девушка была убита. Подозреваемым в убийстве девушки вменялись обвинения по статьям "Похищение человека" и "Убийство".
Однако позже двум обвиняемым по делу переквалифицировали обвинение. Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством. - Прим. ред.) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. - Прим. ред.).
Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемых по делу о жестоком убийстве девушки.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре"Социальная деградация".
17.11.2025, 10:12 44396
КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков
Фото: КНБ РК
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - C октября 2025 года КНБ проведено 10 спецопераций по пресечению наркотрафика, по итогам которых ликвидированы три международных и три региональных канала поставок наркотиков, а также подпольная лаборатория и наркоплантация, проинформировали в пресс-службе комитета.
Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана. По подозрению в совершении указанных правонарушений с санкции суда взяты под стражу 12 граждан Казахстана и три иностранца", - сообщили в КНБ.
По данным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация разглашению не подлежит.
15.11.2025, 18:13 114231
В Акмолинской области убили 14-летнюю школьницу
Фото: ugrapro.ru
Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Ынтымак Целиноградского района от ножевого ранения умерла школьница. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба ДП региона.
После совершения преступления мужчина пытался скрыться. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.
14.11.2025, 17:45 154881
В Караганде задержали подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы торговой сети
Расследование продолжается
Караганда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде задержали 30-летнего подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы крупной торговой сети, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
Жительница города заявила в полицию о вымогательстве $700 тысяч с угрозами расправы ей и ее семье. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 30-летнего подозреваемого. Суд санкционировал арест подозреваемого. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве.
14.11.2025, 15:20 161326
Тело девушки в опорном пункте полиции Караганды: участкового уволили по отрицательным мотивам
Фото: Polisia.kz
Караганда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде уволили участкового, которого в бессознательном состоянии обнаружили в опорном пункте полиции Караганды рядом с бездыханным телом девушки, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Бывший участковый инспектор, выписанный из больницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказано в сообщении ДП.
В ведомстве также рассказали, что расследование данного дела продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в Караганде в опорном пункте полиции было обнаружено тело женщины. Рядом находился сотрудник полиции без сознания. Возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.
Депутат Бакытжан Базарбек попросил главу МВД Ержану Саденову прокомментировать, почему многие полицейские сами совершают правонарушения и становятся фигурантами уголовных дел. Причину Саденов видит в том, что раньше сотрудники полиции в Казахстане проходили обучение и подготовку к работе в органах внутренних дел в течение четырех лет, а сейчас полицейских набирают после двухмесячных курсов. Случай с полицейским из Караганды министр назвал "позорным".
Также напомним, что казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Вместе с тем стоит отметить, что уже прошло более трех месяцев с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
14.11.2025, 11:05 171406
Организатор финпирамиды Warner Bros получил 5 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентство по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Warner Bros.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков", - рассказали в АФМ.
Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада - 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT", - проинформировали в агентстве.
Суд назначил организатору наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области.
13.11.2025, 19:22 197006
Алматинка рассказала о преследовании и странной реакции полиции Дополнено
У преследователя в руках был предмет, похожий на пистолет
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Алматы поделилась в соцсетях неприятной историей, произошедшей с ней в четверг, 13 ноября, на улице Тимирязева.
По словам женщины, она шла в аптеку, когда неизвестный начал преследовать ее.
Я шла по Тимирязева в аптеку, и этот человек просто начал докапываться и идти за мной. Благо, я забежала в первый попавшийся бутик. Следом он доставал какой-то пистолет и ждал меня. Меня трясло нереально. Дальше уже вызвали полицию и с ним провели беседу", - рассказала алматинка.
Однако, после того как правонарушителя отпустили, он снова начал преследовать женщину на обратном пути.
Я снова забежала в ломбард. Когда мы сделали повторный вызов, сказали: "Это игрушечный пистолет, мы с ним поговорили, девушке нужно одеваться проще". После я поняла, что никаких действий не будет, и просто убежала", - добавила пострадавшая.
Дополнено 13.11.2025, 23.30
В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о том, что неизвестный преследовал жительницу мегаполиса, передает корреспондент агентства.
Подозреваемый был задержан и доставлен в подразделение полиции для разбирательства. Установлено, что задержанный - мужчина без определенного места жительства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В его руках находился игрушечный пистолет, не представляющий опасности для окружающих", - уточнили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено административное производство за совершение мелкого хулиганства.
Материалы дела направлены в суд для принятия законного решения", - добавили в полиции.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.11.2025, 17:43 174496
Жестокое убийство девушки в Атырау: прокурор запросил пожизненный срок
Атырау. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемых по делу о жестоком убийстве 23-летней девушки в Атырау, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
На скамье подсудимых двое лиц, которые после убийства сбросили тело и телефон в реку. Правоохранительным органам потребовалось 8 месяцев для установления тела погибшей. Заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, совершено с применением насилия, сокрытием следов, хладнокровием и аморальностью поведения подсудимых после совершения убийства (...) В связи с этим прокурор запросил назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что наказание применяется для восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.
Напомним, 23-летняя жительница Атырау пропала 18 октября 2024 года. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. Позже стало известно, что девушка была убита. Подозреваемым в убийстве девушки вменялись обвинения по статьям "Похищение человека" и "Убийство".
Однако позже двум обвиняемым по делу переквалифицировали обвинение. Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством. - Прим. ред.) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. - Прим. ред.).
