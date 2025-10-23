МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России  

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания

Рассказать друзьям

Туркестан. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из сел Келесского района 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. В феврале школьница уже родила.





Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, по заявлению женщины о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.





Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.





Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.





Иная информация разглашению не подлежит.





Напомним, в Актюбинской области 13 октября 14-летняя школьница родила ребенка. Подозреваемого арестовали.



