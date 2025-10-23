22.10.2025, 17:20 36276
МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России
Фото: polisia.kz
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России, сообщает Polisia.kz.
Задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт, используемых интернет-мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ. В результате проведенной спецоперации у преступников изъято 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт. В изъятых ноутбуках обнаружены "лог-файлы" с историей действий пользователей, содержащие сведения об активированных абонентских номерах казахстанских и иных операторов сотовой связи с начала 2023 года, которые в дальнейшем применялись для осуществления мошеннических звонков", - заявил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
По его словам, на данный момент уже выявлено использование изъятых номеров в конкретных фактах.
За противоправную деятельность задержано четыре гражданина Российской Федерации. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", - добавил Аслан Ускембаев.
Ранее действовавший на территории Украины мошеннический call-центр обманывал казахстанцев от имени спецслужб.
22.10.2025, 18:10 34731
В Актобе вынесли приговор фигурантам дела о хищении свыше шести млрд тенге
Трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы
Актобе. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Cуд №2 города Актобе вынес приговор фигурантам дела о хищении свыше шести млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Компания по нефтяному технологическому обслуживанию Ту-Ха" и их трех пособников. Фигуранты по делу обвинялись в том, что в течение 14 лет похитили 6 116 310 603 тенге (...) Суд посчитал, что вина подсудимых доказана полностью, поэтому вынес обвинительный приговор и трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 7 до 8 лет, при этом одна из подсудимых взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, на похищенные средства они приобрели дорогостоящее имущество.
В ходе судебного разбирательства, которое длилось более полугода, были исследованы доказательства как стороны обвинения, так и защиты. Факты хищений и преступной легализации имущества помимо показаний свидетелей подтверждены финансовыми документами и заключениями экспертиз", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Аксу экс-чиновника и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн.
22.10.2025, 14:20 41881
Медбрата осудили на 20 лет тюрьмы за жестокое убийство коллеги в Актобе
После совершения преступления подсудимый обналичил с карты убитого более пяти млн тенге, а также похитил его личные вещи
Актобе. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области медицинского брата осудили на 20 лет лишения свободы за убийство 69-летнего врача-нефролога.
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении медработника по статьям УК РК "Убийство из корыстных побуждений" и "Кража, совершенная в крупном размере".
По информации суда, подсудимый работал в диализном центре медбратом, помогал пожилому врачу 1956 года рождения с настройкой телефона и банковских приложений, устанавливал ему пароли, знал о наличии на счетах крупных денежных средств. При выезде в Астану для лечения зрения врач доверил подсудимому ключи от квартиры.
Таким образом, зная, что он живет один, у Ш. появилась мысль убить А. и завладеть его денежными средствами. Дождавшись его в квартире, нанес ему в жизненно важные органы удары ножом и кухонным топором, после чего спрятал тело в морозильнике. Далее, Ш., надев заранее приобретенную силиконовую маску, снял со счетов умершего А. денежные средства на общую сумму 5 268 000 тенге. Также украл его сотовые телефоны, планшет, ноутбук на общую сумму 1 966 860 тенге", - говорится в материалах суда.
По совокупности преступлений суд приговорил убийцу к 20 годам лишения свободы. Отмечается, что гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, жестокое убийство врача-нефролога произошло в мае текущего года. В ночь на 25 мая подсудимый пришел к нему домой, хозяин квартиры, ничего не подозревая, впустил гостя в квартиру. На кухне медбрат три раза ударил врача ножом, когда тот упал, нанес еще два удара топором по голове. Связанное тело он поместил в морозильную камеру, забрал телефон, ноутбук и планшет убитого и покинул место преступления. Через сайт объявлений подозреваемый несколько раз нанимал грузовые автомобили и перевозил морозильную камеру с телом по двум разным адресам.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
22.10.2025, 10:18 47286
В Казахстане зарегистрировано семь уголовных дел за дропперство
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 16 сентября 2025 года введена в действие новая статья 232-1 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за "дропперство" - передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение. С момента вступления закона в силу в стране уже зарегистрировано семь уголовных дел по указанной статье, сообщили в Генпрокуратуре РК.
По данным ведомства, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах", - уточнили в Генпрокуратуре.
Вместе с тем в соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.
В случае если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников", - сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, дропперам в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы.
21.10.2025, 19:26 63776
В Туркестанской области школьница родила от 71-летнего соседа
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания
Туркестан. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из сел Келесского района 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. В феврале школьница уже родила.
Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, по заявлению женщины о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, в Актюбинской области 13 октября 14-летняя школьница родила ребенка. Подозреваемого арестовали.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
21.10.2025, 16:30 67941
Пьяная пассажирка самолета Qazaq Air напала на бортпроводников
Фото: flyqazaq
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяная пассажирка самолета Qazaq Air, летевшего из Астаны в Новосибирск, напала на бортпроводников из-за отказа в продаже ей дополнительной порции алкогольных напитков, сообщает пресс-служба авиакомпании.
По прибытии авиарейса в аэропорт города Новосибирска деструктивная пассажирка передана в правоохранительные органы для принятия мер в установленном законодательством порядке", - заявили в пресс-службе.
Ранее двух пьяных казахстанцев сняли с рейса Астана - Актобе.
21.10.2025, 10:36 76081
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением
Уральск. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Теректинского района ЗКО межу школьниками произошел конфликт, который закончился применением холодного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК (Хулиганство), сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее установление всех обстоятельств случившегося. Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, пострадавшему школьнику своевременно оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное. На месте происшествия работает мобильная группа управления образования, в состав которой входит региональный уполномоченный по правам ребенка. Ведется работа с администрацией школы, родителями и учащимися.
Участникам конфликта оказывают психологическую помощь.
Это не просто конфликт. Это сломанные судьбы двух подростков и уголовная ответственность. Подобные случаи - тревожный сигнал для родителей, педагогов и всего общества. Мы не можем допускать, чтобы неуправляемые эмоции и отсутствие навыков самоконтроля приводили к трагическим последствиям. Ответственность за воспитание, безопасность и атмосферу в школах - общая, но с должностных лиц ее никто не снимает", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.
Кроме того, ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Мальчик, совершивший преступление, остался без мамы, проживает с бабушкой и отцом. Находится в сложной жизненной ситуации. Но, несмотря на то что ребенок состоял в группе риска, соответствующая работа не проводилась и даже не планировалась, так как в список детей, нуждающихся в повышенном внимании на этот год, он не включен. Реализацией программы воспитания также в этой школе 100% охвата детей нет", - сообщила она.
Закиева отметила, что это не оправдывает совершенное преступление, но произошедшее должно стать серьезным сигналом для области - необходимо усилить меры индивидуальной профилактики, улучшить работу с детьми и семьями, а также обеспечить качественное выполнение программ воспитания, чтобы предотвращать подобные случаи.
Региональный уполномоченный встретилась с детьми, медицинская помощь оказана, организована психологическая помощь", - добавила уполномоченный по правам ребенка.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
20.10.2025, 10:44 107096
Хищение выделенных на строительство соцобъектов 2 млрд тенге расследует АФМ
В числе подозреваемых оказался депутат маслихата Курчумского района ВКО
Усть-Каменогорск. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей.
В числе подозреваемых - бывший заместитель директора ТОО, являющийся депутатом маслихата Курчумского района. Реализация указанных проектов должна была улучшить качество жизни населения и создать условия для полноценного досуга граждан. Однако в результате преступных действий не введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сел, где проживают свыше 20 тыс. человек. Общая сумма хищения составляет более 2 млрд тенге, которые обналичены через аффилированные предприятия", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что на преступные доходы приобретены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины Lamborghini Urus, Cadilac Escalade, Mersedes и редкие породы лошадей, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
18.10.2025, 11:50 149171
В Атырау приехавший на вызов участковый получил удар ножом в спину
Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания
Атырау. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.
Сотрудники действовали в рамках своих обязанностей по защите жертв от насилия в семейно-бытовой сфере. Во время попытки доставления мужчины, устроившего конфликт, находившаяся в квартире участница конфликта - супруга мужчины в состоянии алкогольного опьянения внезапно нанесла одному из участковых удар кухонным ножом в область спины", - заявили в ДП.
Подчеркивается, что пострадавший сотрудник полиции доставлен в Атыраускую областную больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Орудие преступления - кухонный нож - изъято.
Действия подозреваемой зафиксированы на видеожетоне сотрудников полиции. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
