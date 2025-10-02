01.10.2025, 10:57 74946
В Караганде в одном из опорных пунктов полиции обнаружили тело женщины Дополнено
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Караганда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту обнаружения тела гражданки в одном из опорных пунктов полиции возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти. Сотрудник полиции, находившийся на месте без сознания, доставлен в медицинское учреждение. Для объективной проверки создана специальная следственно-оперативная группа, а также назначено служебное расследование. Все действия будут тщательно расследованы, а виновные лица привлечены к строгой ответственности", - заявил начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.
Дополнено 01.10.2025, 14.40
В кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.
Сегодня ожидаем проведения судебно-медицинской экспертизы, поэтому по данному делу будут проведены все необходимые следственные действия. В случае виновности каких-либо должностных лиц территориального департамента полиции будут приняты самые строгие меры дисциплинарного характера", - добавил Санжар Адилов.
новости по теме
02.10.2025, 19:23 11076
Казахстанца задержали за кражу в Южной Корее
Задержанный заявил, что деньги украл, чтобы купить билет обратно в Казахстан
Рассказать друзьям
Сеул. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана А. арестован полицией Южной Кореи после того, как проник в ресторан до начала рабочего дня и похитил 490 000 вон (около 190 тыс. тенге. - Прим. ред.), сообщает Gyeonggi Daily.
Владелец B., прибывший в ресторан, чтобы подготовиться к работе, заметил A. Мужчина схватил деньги и коробку для пожертвований и убежал. Подоспевшие на помощь полицейские окружили подозреваемого и арестовали, через 10 минут после того, как он попытался скрыться.
По данным полиции, А. прибыл в Корею в 2024 году и работал поденным рабочим на строительных площадках.
А. заявил, что в последнее время он был безработным и преступление совершил для того, чтобы купить билет на самолет обратно в Казахстан.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором, где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.10.2025, 16:39 18861
В Рудном подростка задержали с крупной партией мефедрона
Начато досудебное расследование
Рассказать друзьям
Рудный. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Рудном Костанайской области 16-летнего подростка задержали с крупной партией мефедрона, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В результате оперативных мероприятий задержан 16-летний житель города Темиртау, при личном досмотре у которого обнаружили свертки с мефедроном. Также в арендуемой квартире подростка обнаружено более 200 аналогичных свертков, готовых к сбыту", - заявили в прокуратуре.
Как подчеркнули в пресс-службе, судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным.
По данному факту в отношении несовершеннолетнего наркосбытчика начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), он заключен под стражу", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ВКО у жителя Алматы изъяли мефедрон на более чем миллион тенге.
02.10.2025, 12:34 29006
Несколько членов ОПГ задержали в Астане
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Канал незаконной миграции пресекли полицейские Акмолинской области в столице, сообщает Polisia.kz.
Задержана преступная группа, организовавшая канал незаконной миграции. Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Республики Казахстан, и предлагала оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство. В состав группы также входили другие лица", - сообщили в полиции.
За свои услуги фигуранты получали денежное вознаграждение в размере от 40 тысяч до 2 млн тенге в зависимости от требуемых поддельных документов.
В ходе следственных мероприятий оперативники изъяли вещественные доказательства: документы, печати и справки.
В настоящее время по факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают эпизоды противоправной деятельности группы и проводят необходимые следственные мероприятия", - заявили в ведомстве.
Ранее крупный канал незаконной миграции перекрыли в Туркестанской области.
02.10.2025, 10:19 34661
Незаконное оружие и 30 рогов сайги изъяли полицейские в ЗКО
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Уральск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области полицейские провели обыск в доме руководителя крестьянского хозяйства, расположенном в зимовке. В помещении обнаружили самодельное стреляющее устройство типа "поджиг", два гладкоствольных ружья, два обреза, 104 патрона различных калибров, а также 30 рогов сайги, сообщает Polisia.kz.
В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания.
Всего же по области в ходе оперативно‑профилактического мероприятия "Қару" изъято 16 единиц незаконно хранящегося оружия, в том числе ружья, обрезы, винтовка, травматическое оружие. Кроме того, конфисковано 164 боеприпаса.
Как сообщалось ранее, несмотря на ужесточение уголовного законодательства, в Казахстане продолжают фиксировать случаи уничтожения сайгаков браконьерами. За 2 года у преступников изъято более 17 тысяч рогов и свыше 500 туш сайгаков. Популяция сайгаков в 2025 году увеличилась до порядка 5 млн особей. Международный союз охраны природы повысил природоохранный статус сайгака в международном Красном списке на три категории с "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому". На сегодня 99% мировой популяции сайгаков находится в Казахстане.
02.10.2025, 08:57 38881
В Уральске задержали подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейским Уральска удалось задержать подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку, сообщает телеканал КТК.
По предварительной информации, нападавший душил школьницу, а затем изнасиловал. Все случилось буквально в сотне метров от школы. Подозреваемый затащил девочку в лесополосу. Накануне полицейские искали там вещественные доказательства. Произошедшее напугало горожан, многие стали опасаться отпускать детей на улицу без сопровождения", - информирует телеканал.
Как сообщил начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней задержан.
Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Хочу подчеркнуть, преступления против детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жестким образом", - сказал Арман Оразалиев.
В полиции не уточнили, по какой именно статье заведено дело.
01.10.2025, 20:10 63866
В Карагандинской области ущерб от незаконных карьеров составил сотни миллиардов тенге
По одному из фактов возбуждено дело, арестовано имущество на сумму 500 млн тенге
Рассказать друзьям
Караганда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Карагандинской области выявила существенные факты нарушения природоохранного законодательства, требующие системного решения, сообщает пресс-служба надзорного органа.
К примеру, в сфере недропользования проведена работа по пресечению разработки незаконных карьеров, ущерб от которых оценивается в сотни миллиардов тенге. По одному из фактов возбуждено дело, арестовано имущество на сумму 500 млн тенге.
Особое внимание уделено защите лесного и водного законодательства. Прокурорами возвращены три участка земель лесного фонда, незаконно переданных в частную собственность, их стоимость составила 340 млн тенге.
01.10.2025, 13:49 75176
На 230 млн тенге обманули казахстанцев создатели финпирамиды Boxy Wealth
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth, обманувшей 180 казахстанцев, пресекли в Алматы, сообщает департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы.
Организаторы, позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов, обещая доходность от 5% до 10% в сутки, что эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год. Также предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки - 10% от вложений каждого нового вкладчика. Прием денежных средств от вкладчиков осуществлялся на банковские карты, оформленные на дропперов, после чего средства переводились на криптокошельки с целью их сокрытия", - рассказали в АФМ.
В настоящее время потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
Ранее в Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды "Аяла Голд", в которую казахстанцы вложили более миллиарда тенге.
01.10.2025, 12:17 78746
Подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку разыскивают в Уральске
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Уральска разыскивает подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку, которая возвращалась вечером из школы через рощу, сообщает КТК.
В соцсетях распространяют информацию, что ребенка душили и изнасиловали. Среди горожан тот факт, что изверг еще не пойман, вызывает большое беспокойство", - говорится в сюжете телеканала.
Родители детей, учащихся в той же школе, теперь боятся отпускать их в школу одних и считают, что везде нужно поставить камеры.
Все произошло накануне около пяти вечера. В Уральске в такое время еще светло. Неизвестный напал на девочку в роще. Рядом школа, и мимо постоянно ходят дети. Вот и пострадавшая, вероятно, шла с занятий. Сегодня с раннего утра тут работали оперативники, искали вещественные доказательства и другие зацепки, чтобы выйти на преступника", - сообщает телеканал.
Подробности в полиции пока не раскрывают, однако факт преступления подтвердили и завели уголовное дело.
Пострадавшая девочка после оказания медицинской помощи была отпущена домой.
Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к преступлению. Подчеркиваем, преступления против детей - одни из самых тяжких и нетерпимых в обществе. Лицо, причастное к данному деянию, непременно будет задержано", - заявил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Уланбек Абулхайыр.
Ранее в Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС.
Кроме того, в изнасиловании 11-летней девочки заподозрили приемного отца в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой.
Напомним, в Казахстане насильникам детей грозит пожизненное наказание.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.10.2025, 09:12В Казахстане на 86% выросла площадь применения водосберегающих технологий 02.10.2025, 10:4366031Судебное решение об освобождении экс-банкира Ертаева отменено 02.10.2025, 11:1861736В суде прокомментировали отмену постановления об освобождении экс-банкира Ертаева 02.10.2025, 13:4050401Египет ужесточил правила въезда для туристов из Казахстана 02.10.2025, 12:5949011В Казахстане намолочено 20 млн тонн зерновых 26.09.2025, 13:40368691Джеки Чан приехал в Алматы для поиска локации будущей картины 26.09.2025, 08:47341996Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 26.09.2025, 12:35335856Сильное похолодание ожидается в Казахстане 28.09.2025, 18:17314606В Астане стартовал отопительный сезон 27.09.2025, 17:37309536Сильные дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане 08.09.2025, 12:01595021Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27524916Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28520211На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48516301Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38498011Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?