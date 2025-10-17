Насильника 15-летней девушки посадили на 17 лет в Карагандинской области

На браке несовершеннолетней дочери с человеком, который был старше, чем она, более чем на 20 лет, настаивали мать и отчим потерпевшей

Караганда. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовный суд Карагандинской области вынес - Уголовный суд Карагандинской области вынес приговор насильнику 15-летней девушки, который намеревался на ней жениться, сообщает пресс-служба суда.





На браке несовершеннолетней дочери с человеком, который был старше, чем она, более чем на 20 лет, настаивали мать и отчим потерпевшей. Узнав о возрасте будущего "супруга", девушка отказалась.





Несмотря на отказ, в марте 2025 года отчим отправил ее вместе с К. в город Караганду, где они остановились в съемной квартире. Находясь в вышеуказанной квартире, К., достоверно зная о возрасте потерпевшей, совершил изнасилование последней", - рассказали в суде.





Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы.





Потерпевшая сторона просила назначить строгое наказание.





Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, ее законного представителя, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами проведенных по делу НСД и другими материалами уголовного дела", - пояснили в суде.





Смягчающих ответственность и наказание обстоятельств по делу не установлено.





Подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.





Суд также вынес частное постановление в адрес прокурора для проверки наличия в действиях матери и отчима состава преступления.





Приговор не вступил в законную силу.





