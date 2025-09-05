Пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области

11 из них получили сроки за пропаганду терроризма

Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе 2025 года за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 12 граждан Казахстана, пресс-служба - В августе 2025 года за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 12 граждан Казахстана, пресс-служба КНБ РК.





11 из них пропагандировали идеи терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде, а еще 1 готовился к выезду за рубеж, чтобы вступить в террористическую организацию.





Все они решением суда были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.



