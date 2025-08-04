В Казахстане намерены внести новые поправки в правила кастрации насильников детей

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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработан и принят новый регламент возврата средств Национального фонда РК, если они были использованы не по назначению или не потрачены в течение отчетного года, - В Казахстане разработан и принят новый регламент возврата средств Национального фонда РК, если они были использованы не по назначению или не потрачены в течение отчетного года, сообщили в Высшей аудиторской палате.





Ранее ВАП проверила эффективность целевых трансфертов, выделенных из Нацфонда в период с 2019 по 2021 годы. По итогам правительству РК было рекомендовано:





- закрепить правила возврата средств, если они были направлены не по разрешенным направлениям;





- внести изменения в одно из постановлений, чтобы уточнить сроки и порядок возврата неиспользованных средств;





- разработать механизм возврата средств, выданных в виде бюджетных кредитов и облигационных займов, чтобы исключить их повторное использование после целевого применения.





В результате необходимые поправки были внесены в Бюджетный кодекс. Принято новое постановление правительства от 2 июля текущего года, которое обновляет правила работы с Нацфондом.





Кроме того, Минфин также издал ряд приказов на 2025 год, в том числе: о правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания; о процедурах казначейского исполнения и учета; о Единой бюджетной классификации; о распределении поступлений бюджета между разными уровнями бюджетов, счетами Нацфонда, внебюджетными фондами и бюджетами стран ЕАЭС.





В ВАП напомнили, что по поручению президента в текущем году была возобновлена работа комиссии по мониторингу расходования средств, выделенных из Нацфонда. В настоящее время она функционирует при Высшей аудиторской палате.