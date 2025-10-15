В Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка
Фото: pixabay.com
Актобе. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 октября 14-летняя школьница родила ребенка. Подозреваемого арестовали, сообщает "Диапазон".
Ученица 9-го класса Уилской средней школы, проживает в неполной семье. В настоящее время она находится в больнице.
Девочка три раза была в медучреждении: первый раз в районной больнице - с 13 марта по 18 марта. Потом для поездки в летний лагерь 25 мая и совместно с родителями 10 сентября. Признаков ранней беременности выявлено не было. Иная информация, касающаяся несовершеннолетней, находится в компетенции уполномоченных органов и не подлежит разглашению", - рассказала пресс-секретарь управления образования Лязат Асабаева.
В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и арестовано (подозреваемое в преступлении в отношении несовершеннолетней. - Прим. ред.).
В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий. Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Болат Кушкалиев.
Напомним, с 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к насильникам детей химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей.
В октябре 2025 года стало известно, что в Казахстане насильников детей будут кастрировать за полгода до освобождения
В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.
В начале сентября пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области.
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин.
