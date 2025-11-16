15.11.2025, 18:13 34846

В Акмолинской области убили 14-летнюю школьницу

Подозреваемый задержан
В Акмолинской области убили 14-летнюю школьницу
Фото: ugrapro.ru
Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Ынтымак Целиноградского района от ножевого ранения умерла школьница. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба ДП региона.

После совершения преступления мужчина пытался скрыться. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
новости по теме

14.11.2025, 17:45 75496

В Караганде задержали подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы торговой сети

Расследование продолжается
Караганда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде задержали 30-летнего подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы крупной торговой сети, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Жительница города заявила в полицию о вымогательстве $700 тысяч с угрозами расправы ей и ее семье. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 30-летнего подозреваемого. Суд санкционировал арест подозреваемого. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.


Ранее блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
14.11.2025, 15:20 81941

Тело девушки в опорном пункте полиции Караганды: участкового уволили по отрицательным мотивам

Тело девушки в опорном пункте полиции Караганды: участкового уволили по отрицательным мотивам
Фото: Polisia.kz
Караганда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде уволили участкового, которого в бессознательном состоянии обнаружили в опорном пункте полиции Караганды рядом с бездыханным телом девушки, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

Бывший участковый инспектор, выписанный из больницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказано в сообщении ДП.


В ведомстве также рассказали, что расследование данного дела продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, в Караганде в опорном пункте полиции было обнаружено тело женщины. Рядом находился сотрудник полиции без сознания. Возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.

Депутат Бакытжан Базарбек попросил главу МВД Ержану Саденову прокомментировать, почему многие полицейские сами совершают правонарушения и становятся фигурантами уголовных дел. Причину Саденов видит в том, что раньше сотрудники полиции в Казахстане проходили обучение и подготовку к работе в органах внутренних дел в течение четырех лет, а сейчас полицейских набирают после двухмесячных курсов. Случай с полицейским из Караганды министр назвал "позорным".

Также напомним, что казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.

Вместе с тем стоит отметить, что уже прошло более трех месяцев с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.

21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.

В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.

Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.

В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
14.11.2025, 11:05 91311

Организатор финпирамиды Warner Bros получил 5 лет лишения свободы  

Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков
Организатор финпирамиды Warner Bros получил 5 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентство по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Warner Bros.

Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков", - рассказали в АФМ.



Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада - 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.

Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT", - проинформировали в агентстве.


Суд назначил организатору наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области.
 
13.11.2025, 19:22 117631

Алматинка рассказала о преследовании и странной реакции полиции  Дополнено

У преследователя в руках был предмет, похожий на пистолет
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Алматы поделилась в соцсетях неприятной историей, произошедшей с ней в четверг, 13 ноября, на улице Тимирязева.

По словам женщины, она шла в аптеку, когда неизвестный начал преследовать ее.

Я шла по Тимирязева в аптеку, и этот человек просто начал докапываться и идти за мной. Благо, я забежала в первый попавшийся бутик. Следом он доставал какой-то пистолет и ждал меня. Меня трясло нереально. Дальше уже вызвали полицию и с ним провели беседу", - рассказала алматинка.


Однако, после того как правонарушителя отпустили, он снова начал преследовать женщину на обратном пути.

Я снова забежала в ломбард. Когда мы сделали повторный вызов, сказали: "Это игрушечный пистолет, мы с ним поговорили, девушке нужно одеваться проще". После я поняла, что никаких действий не будет, и просто убежала", - добавила пострадавшая.


Дополнено 13.11.2025, 23.30

В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о том, что неизвестный преследовал жительницу мегаполиса, передает корреспондент агентства.

Подозреваемый был задержан и доставлен в подразделение полиции для разбирательства. Установлено, что задержанный - мужчина без определенного места жительства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В его руках находился игрушечный пистолет, не представляющий опасности для окружающих", - уточнили в полиции.


Подчеркивается, что по данному факту возбуждено административное производство за совершение мелкого хулиганства.

Материалы дела направлены в суд для принятия законного решения", - добавили в полиции.


На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
13.11.2025, 17:43 121296

Жестокое убийство девушки в Атырау: прокурор запросил пожизненный срок

Заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, отметили в прокуратуре
Жестокое убийство девушки в Атырау: прокурор запросил пожизненный срок
Атырау. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемых по делу о жестоком убийстве 23-летней девушки в Атырау, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

На скамье подсудимых двое лиц, которые после убийства сбросили тело и телефон в реку. Правоохранительным органам потребовалось 8 месяцев для установления тела погибшей. Заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, совершено с применением насилия, сокрытием следов, хладнокровием и аморальностью поведения подсудимых после совершения убийства (...) В связи с этим прокурор запросил назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - пояснили в пресс-службе.


Подчеркивается, что наказание применяется для восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

Напомним, 23-летняя жительница Атырау пропала 18 октября 2024 года. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. Позже стало известно, что девушка была убита. Подозреваемым в убийстве девушки вменялись обвинения по статьям "Похищение человека" и "Убийство".

Однако позже двум обвиняемым по делу переквалифицировали обвинение. Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством. - Прим. ред.) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. - Прим. ред.).
 
13.11.2025, 16:07 124221

В МВД рассказали о ходе расследования второго дела о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды

Соответствующие запросы на поиск подозреваемых отправлены во все регионы
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе расследования второго уголовного дела о попавшей в сексуальное рабство школьницы из Кызылорды рассказал в кулуарах сената заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.

Следственные действия по данному факту продолжаются, сообщил Адилов.

В части того, что девочка, возможно, подвергалась другим насильственным действиям, - мы проводим необходимые следственные действия, расследование продолжается", - цитирует замминистра Zakon.kz.


Он уточнил, что направлены соответствующие поручения по территории Казахстана. В числе подозреваемых иностранцев нет.

Мы говорим о том, что направили поручения по территории Казахстана и с теми лицами, с которыми она вступала в половую связь. Мы обязаны провести следственные действия - допросить, знали или не знали о возрасте, и дальше уже дать правовую процессуальную оценку", - добавил вице-министр.


Между тем в Верховном суде РК сообщили, что адвокаты и родственники осужденных просили смягчить наказание и заменить лишение свободы на ограничение свободы. Но суд оставил приговор без изменений.

Суд указал на то, что обстоятельства дела установлены правильно, вина осужденных подтверждена доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей и результатами экспертиз, гражданский иск потерпевшей рассмотрен обоснованно. Все наказание назначено в рамках закона, с учетом роли каждого и степени тяжести преступлений, плюс ко всему нарушений норм выявлено не было", - приводит сообщение Верховного суда издание "Казинформ".


Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики. Всего по делу проходили 13 фигурантов.

В декабре прошлого года суд приговорил одного из них к шести годам и восьми месяцам колонии. Позже приговор вынесли еще одной подсудимой, которая, зная, что девушка была несовершеннолетней, неоднократно привлекала ее к занятию проституцией с целью получения материальной выгоды. Ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

В апреле текущего состоялся суд над еще девятью фигурантами. По совокупности уголовных правонарушений троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, трое получили по 4 года и 8 месяцев лишения свободы, последние трое виновных проведут в тюрьме 7 лет и 6 месяцев.
 
13.11.2025, 15:14 126931

Из Литвы экстрадировали 17 лет скрывавшегося после убийства в Алматы казахстанца  

В 2008 году вместе с сообщником он убил представителя криминальной среды
Из Литвы экстрадировали 17 лет скрывавшегося после убийства в Алматы казахстанца
Фото: Depositphotos
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Литовской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

Как рассказали в Генпрокуратуре, в 2007 году подозреваемый вместе с сообщником прибыл в Алматы с целью незаконного обогащения. Их преступная деятельность привела к конфликту с другими представителями криминальной среды, одного из которых они решили устранить.

19 мая 2008 года злоумышленники подкараулили потерпевшего во дворе его дома и произвели в него несколько выстрелов из пистолета, последний из которых был контрольным в голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте.


После убийства один из участников преступления был задержан и осужден, а второй сумел скрыться. Его объявили в международный розыск.

Скрываясь от наказания, фигурант изменил личные данные и проживал в странах Европы. В августе 2025 года он был задержан при пересечении границы Литовской Республики. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана его экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.

За инкриминируемые преступления Уголовный кодекс РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет либо пожизненного заключения с конфискацией имущества.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
13.11.2025, 13:42 106016

Обрушение фасада в Астане: застройщика могут привлечь к ответственности

Расследование ведется по статье УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения"
Обрушение фасада в Астане: застройщика могут привлечь к ответственности
Фото: Кадр из видео ДЧС Астаны
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане расследуют уголовное дело по факту обрушения части фасада девятиэтажного дома, в результате которого пострадали несколько человек. Как сообщил замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов, следствие ведется по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".

Адилов напомнил, что в результате обрушения части фасада девятиэтажного дома в Астане несколько людей получили травмы, в том числе травмы головы.

Мы расследуем уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения", - сказал замглавы МВД.


Совместно с акиматом в рамках расследования создана комиссия, назначена судебно-медицинская и строительная экспертизы.

В обязательном порядке по результатам расследования мы дадим правовую оценку тому застройщику, который несколько раз провел некачественные облицовочные работы, что повлекло получение тяжелых травм жителями столицы", - заявил Адилов.


Он также отметил, что на сегодняшний день подозреваемых лиц еще нет. Завершена выемка строительных документов, которые были использованы компанией при проведении облицовочных работ.

Правовая оценка и признание подозреваемых будут даны после заключения акимата и судэкспертов", - добавил вице-министр.


Напомним, двое пострадавших в результате обрушения части фасада  9-этажного дома находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Одна из пострадавших - фельдшер сокрой помощи. В момент, когда медик пыталась спасти из-под завала мужчину, ей на голову рухнул кондиционер.
 

