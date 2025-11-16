В Акмолинской области убили 14-летнюю школьницу

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Караганда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде уволили участкового, которого в бессознательном состоянии обнаружили в опорном пункте полиции Караганды рядом с бездыханным телом девушки, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.





Бывший участковый инспектор, выписанный из больницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказано в сообщении ДП.





В ведомстве также рассказали, что расследование данного дела продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.





Напомним, в Караганде в опорном пункте полиции было обнаружено тело женщины. Рядом находился сотрудник полиции без сознания. Возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.





Депутат Бакытжан Базарбек попросил главу МВД Ержану Саденову прокомментировать, почему многие полицейские сами совершают правонарушения и становятся фигурантами уголовных дел. Причину Саденов видит в том, что раньше сотрудники полиции в Казахстане проходили обучение и подготовку к работе в органах внутренних дел в течение четырех лет, а сейчас полицейских набирают после двухмесячных курсов. Случай с полицейским из Караганды министр назвал "позорным".





Также напомним, что казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.





Вместе с тем стоит отметить, что уже прошло более трех месяцев с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.





21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.





В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.





Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.





В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили , что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".



