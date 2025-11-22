Полиция Актобе расследует гибель супружеской пары
Актобе. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе обнаружены мертвыми муж и жена, по факту их гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Полицией по факту обнаружения тела женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий обнаружено тело ее супруга без признаков жизни, в повешенном состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые процессуальные действия, осмотр территории и сбор доказательств", - проинформировали в ДП.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.
По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей.
Напомним, жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство бывшей супруги.
Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".