16.10.2025, 20:05 25936
21-летнюю девушку убили в Алматинской области
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Конаев. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
Он признал свою причастность к преступлению. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
16.10.2025, 18:00 30911
Насильника 15-летней девушки посадили на 17 лет в Карагандинской области
На браке несовершеннолетней дочери с человеком, который был старше, чем она, более чем на 20 лет, настаивали мать и отчим потерпевшей
Рассказать друзьям
Караганда. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовный суд Карагандинской области вынес приговор насильнику 15-летней девушки, который намеревался на ней жениться, сообщает пресс-служба суда.
На браке несовершеннолетней дочери с человеком, который был старше, чем она, более чем на 20 лет, настаивали мать и отчим потерпевшей. Узнав о возрасте будущего "супруга", девушка отказалась.
Несмотря на отказ, в марте 2025 года отчим отправил ее вместе с К. в город Караганду, где они остановились в съемной квартире. Находясь в вышеуказанной квартире, К., достоверно зная о возрасте потерпевшей, совершил изнасилование последней", - рассказали в суде.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы.
Потерпевшая сторона просила назначить строгое наказание.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, ее законного представителя, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами проведенных по делу НСД и другими материалами уголовного дела", - пояснили в суде.
Смягчающих ответственность и наказание обстоятельств по делу не установлено.
Подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Суд также вынес частное постановление в адрес прокурора для проверки наличия в действиях матери и отчима состава преступления.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка. Подозреваемого арестовали.
В октябре 2025 года стало известно, что в Казахстане насильников детей будут кастрировать за полгода до освобождения
В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.
В начале сентября пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области.
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.10.2025, 13:10 41206
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств завели на "СК-Фармацию" - АФМ
Фото: sk-pharmacy.kz
Рассказать друзьям
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и медизделий "СК-Фармация" по факту хищения бюджетных средств, сообщил на брифинге в сенате заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.
Зарегистрировано уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Данное уголовное дело расследуется", - заявил Женис Елемесов.
Напомним, мажилисмен Бакытжан Базарбек сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны. Решение было принято по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения и нарушения, повлекшие значительный ущерб государству.
Также мажилисмен заявил о необходимости возбуждать уголовные дела по следам выявленных нарушений в сфере обеспечения казахстанцев лекарствами.
Между тем в "СК-Фармация" сменили руководителя на фоне скандала с многомиллиардными потерями и заявлением в Генпрокуратуру.
16.10.2025, 12:10 43356
Задержан один из подозреваемых по делу о незаконном выводе денег из ЕНПФ Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан один из трех подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу денег из Единого накопительного пенсионного фонд, сообщил на брифинге в сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
Заочно ему была предъявлена квалификация, судом определена мера пресечения - содержания под стражей. Он был объявлен в розыск. Лицо на сегодняшний день уже задержано, суд подтвердил санкцию. Следствием полностью доказан факт (...) именно в создания этих четырех клиник и те суммы, которые были получены следствием полностью установлены", - заявил он.
По данным некоторых СМИ, речь идет об Аслане Дуйсенове.
Дополнено 16.10.2025, 13.40
Еще одним способом незаконного вывода средств из ЕНПФ, по словам Жениса Елемесова, могли стать выплаты на приобретение жилья. Предположительно, такие факты будут выявлены в нескольких регионах страны.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Несколько дней назад на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
16.10.2025, 11:58 45641
Развращение семиклассницы в Алматинской области: установлено семь несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала факт развращения семиклассницы в селе Каргалы Жамбылского района, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Установлены семь несовершеннолетних. Идет следствие", - сообщила она на своей странице в Сети.
Ранее соцсетях появилась информацияо том, что группа лиц совершила противоправные действия в отношении девочки-сироты в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Сообщается, что произошедшее засняли на видео и разместили его в интернете. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с обзором "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.10.2025, 09:40 50831
В ЗКО пресекли деятельность финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, сообщили в пресс-службе ведомства.
Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с "высокой доходностью" от 0,5% до 1,5% в день. Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды - выплаты производились за счет новых поступлений", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.
Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд", - уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
По данным АФМ, с начала 2025 года окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге, заблокировано более 14 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах, закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.
Как сообщалось ранее, 136 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Кокшетау.
15.10.2025, 17:25 76371
В Казахстане выявили свыше шести тысяч наркоправонарушений
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 9 месяцев 2025 года выявлено 6210 наркоправонарушений, изъято 26,1 тонны наркотиков, информирует пресс-служба правительства страны.
Как сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе заседания республиканского штаба по противодействию наркомании, с помощью системы "Кибернадзор" в 11 раз увеличилось число выявленных и заблокированных сайтов - всего свыше 26,5 тысячи интернет-ресурсов. Заблокировано более 35 тысяч карт-счетов, привлечено к уголовной ответственности свыше 4 тысяч человек.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД до конца года подготовить первый обобщенный рейтинг оценки деятельности акиматов по профилактике наркоправонарушений.
Министерством здравоохранения принимаются меры, направленные на повышение эффективности лечения и реабилитации наркозависимых лиц - пересмотрены клинические протоколы по наркологии и внедряется международная программа качества лечения", - заявили в правительстве.
Поручено в рамках предложения МВД совместно с Министерством культуры и информации, отечественными производителями проработать вопрос обеспечения населения доступными экспресс-тестами на наркотики, в том числе на безвозмездной основе для социально уязвимых групп.
Кроме того, подчеркивается, что министерствам культуры и информации, искусственного интеллекта совместно с Комитетом национальной безопасности необходимо активнее включиться в выявление и автоматическую блокировку таргетированной рекламы и наркосайтов.
Для выявления новых видов синтетических наркотиков Министерству юстиции следует принять срочные меры по оснащению органов судебной экспертизы современным оборудованием, подбору и подготовке экспертов, а также усовершенствовать процедуру и оптимизировать время проведения экспертиз", - сообщили в пресс-службе.
Акимам регионов поручено возглавить областные штабы по противодействию наркомании и до конца октября выработать конкретные меры по противодействию наркомании с учетом местных условий и возможностей бюджетов.
Премьер-министр подчеркнул, что все эти меры должны найти отражение в комплексном плане по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы.
Ранее сообщалось, что более 11 тонн наркотиков изъято из оборота в текущем году.
15.10.2025, 16:35 78321
Подозреваемого в организации наркошопа задержали на севере Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в организации интернет-магазина по сбыту психотропных веществ задержали полицейские в Северо-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый - 27-летний житель области, ранее судимый за имущественное преступление. В ходе обыска в арендованной квартире полицейскими изъяты 85 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является α-PVP общим весом 130 граммов. Также обнаружены упаковочный материал, весы и мерные ложки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время следственные действия по данному факту завершены, материалы уголовного дела направлены в суд.
Ранее обслуживающий более 200 наркошопов криптосервис ликвидирован в Казахстане.
15.10.2025, 09:34 74981
Полицейские расследуют дело по факту развращения школьницы в Алматинской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилась информация о том, что группа лиц совершила противоправные действия в отношении девочки-сироты в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Сообщается, что произошедшее засняли на видео и разместили его в интернете. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.
В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области проводится расследование по факту инцидента с участием учащихся средней школы. По информации отдела образования по Жамбылскому району, в частном доме произошло происшествие с участием несовершеннолетних. Узнав об этом, директор незамедлительно сообщила о факте в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124, часть 1, Уголовного кодекса РК. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.
Отмечается, что с учащимися проводится индивидуальная профилактическая и разъяснительная работа. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают помощь пострадавшему подростку.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК материалы досудебного расследования не подлежат разглашению. Кроме того, напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации, предусмотренной статьей 274 УК РК", - добавили в департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
В Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка.
Кроме того, обеспокоенность вызывает высокий уровень детских самоубийств.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.10.2025, 08:40Temu вытесняет местных производителей с европейского рынка - эксперт 17.10.2025, 09:325731Казахстан намерен продлить запрет на ввоз яиц 17.10.2025, 09:125611Восемь новых водохранилищ построят в области Жетысу 10.10.2025, 17:10327461Казахстанская экономика получила $4 млрд российских инвестиций в 2024 году 10.10.2025, 14:17290431Единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ предложил разработать президент Казахстана 11.10.2025, 11:10286691Порядка 40 контрактов на 244 млрд тенге заключили крупные нефтегазовые компании в Актау 10.10.2025, 12:01280446Нацбанк повысил базовую ставку до 18% 10.10.2025, 13:44278951Казахстан вводит временный запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт527016Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 17:29518271Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 25.09.2025, 10:15510911В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 30.09.2025, 22:35463801Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31452221За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?