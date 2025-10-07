06.10.2025, 15:05 38446
В Астане осудили главу стройкомпании по делу о присвоении и растрате бюджетных средств
Судом конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на семь лет осудили главу строительной компании по делу о присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, сообщает пресс-служба Агентство РК по финансовому мониторингу.
Приговором суда руководитель ТОО "Дорстройтрест" (...) признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы", - заявили в агентстве.
Также сообщается, что судом конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге.
Между компаниями АО "Samruk-Kazyna Construction" и ТОО "Дорстройтрест" заключен договор об инвестировании строительства, в рамках которого подрядчику перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы велись с нарушениями, в установленные сроки не завершены, а значительная часть аванса направлена подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей. Помимо этого, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных с ТОО и обналичены", - проинформировали в АФМ.
Между тем бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" находится в международном розыске.
Ранее казахстанца осудили на пять лет по делу о хищении 70 млн тенге дольщиков.
новости по теме
07.10.2025, 11:59 901
Сауны и салоны красоты открывали заемщики на кредиты по программе "Ауыл аманаты"
Фото: Depositphotos
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О фактах хищения госсредств по программе "Ауыл аманаты" рассказал на заседании правительства министр финансов Мади Такиев.
Почти 2 тыс. заемщиков по программе "Ауыл аманаты" получили кредиты на общую сумму 13 млрд тенге на цели, не связанные с развитием сельского хозяйства. Средства господдержки были потрачены на открытие салонов красоты, саун, ресторанов и магазинов", - рассказал Такиев в докладе о мерах по борьбе с теневой экономикой.
Факты нецелевого использования были выявлены и в деятельности социально-предпринимательских корпораций (СПК).
Региональные СПК превратили господдержку в инструмент обогащения, берут кредиты и размещают их на депозитах банков для получения дохода в виде процентов. Такие факты выявлены в Туркестанской области на 2 млрд тенге и в области Абай на 152 млн тенге", - сообщил министр.
Также выявлены случаи, когда по одному юридическому адресу регистрировались десятки и даже сотни компаний. Только по 3,5 тыс. таких адресов зарегистрировано около 20 тыс. компаний с общей налоговой задолженностью 60,4 млрд тенге.
Ранее АФМ сообщил о хищении в Акмолинской области 152 млн тенге, выделенных по программе "Нұрлы жер".
07.10.2025, 09:45 6501
Выделенные по программе "Нұрлы жер" 152 млн тенге похитили в Акмолинской области
Фото: скриншот из видео АФМ
Кокшетау. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий граждан, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2020 году между ГУ "Отдел строительства" и ТОО "НИКС Инжиниринг Групп ИВ" заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства на сумму более 500 млн тенге. Однако в течение трех лет подрядчиком при содействии руководителя отдела строительства предоставлялись фиктивные акты выполненных работ с завышением объема и стоимости, по которым фактически работы не производились. В результате незаконных действий причинен ущерб на сумму 152 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью свыше 100 млн тенге наложен арест.
В отношении подрядчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
07.10.2025, 09:05 8156
В Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника
Фото: Depositphotos
Актобе. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении шести обвиняемых в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть девятиклассника, сообщили в суде.
В сентябре 2024 года в Темирском районе 11- и 10-классники, посчитав, что девятиклассники проявляют неуважение, избили их, в результате чего один из учеников 9-го класса скончался на месте от полученных травм", - проинформировали в суде.
На судебном заседании несовершеннолетние подсудимые частично признали вину, раскаялись в содеянном.
Приговором суда двое подсудимых - Б. и Т. признаны виновными по пунктам 1,3) части 2 статьи 293, статьи 28 части 3 - части 3 статьи 106 УК, им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. С законного представителя несовершеннолетнего Т. взыскана сумма морального вреда в размере 5 млн тенге.
Подсудимый М. признан виновным по части 3 статьи 106 УК, ему назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Подсудимые Қ., Ж. и Ж. признаны виновными по пунктам 1,3) части 2 статьи 293 УК и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. По статье 28 часть 3 - часть 3 статьи 106 УК оправданы за недоказанностью вины.
Приговор не вступил в законную силу.
Стоит отметить, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По данным Первого кредитного бюро, по итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024-го. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года.
Ранее сообщалось, что школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
Социальная деградация: изнасилования несовершеннолетних, жестокие подростковые конфликты и наркопреступления
06.10.2025, 20:33 29561
Житель Костанайской области сдал в аренду мошенникам 35 абонентских номеров
Ущерб превысил 2 млн тенге
Костанай. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности пресекли схему незаконной активации и аренды SIM-карт, использовавшихся в мессенджерах WhatsApp и Telegram, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый несколько месяцев активировал SIM-карты мобильных операторов, регистрировал их в WhatsApp, а затем сдавал в аренду через Telegram.
По предварительным данным, за несколько месяцев он сдал в аренду около 35 абонентских номеров, а общий доход от этой деятельности составил порядка 5 млн тенге.
С помощью активированных им SIM-карт мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме "Вам поступила посылка" - ущерб превысил 2 млн тенге.
Сотрудники полиции изъяли доказательства, в том числе устройства и SIM-карты, задействованные в противоправной деятельности.
В настоящее время по факту мошенничества ведется досудебное расследование.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.10.2025, 18:28 32886
В Кызылординской области подростки пытали ребенка с инвалидностью
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
Кызылорда. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось сообщение, что в Кызылординской области подростки пытали и прижигали ноги ребенку с инвалидностью.
В департаменте полиции Кызылординской области сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый - несовершеннолетний задержан и водворен в ИВС. В настоящее время ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль начальника ДП", - говорится в сообщении ведомства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.10.2025, 14:31 40446
Более десяти случаев незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Павлодарской области
В Баянаульском районе предприятие осуществляло добычу золота и серебра без экологического разрешения
Павлодар. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 фактов незаконного недропользования установлены в Павлодарской области, сообщили в прокуратуре региона.
Как сообщили в прокуратуре, в Баянаульском районе ТОО "IBM Gold" с начала года осуществляло добычу золота и серебра без экологического разрешения.
Незаконным недропользованием занимались еще 11 предприятий. В восьми случаях на карьерах добычу полезных ископаемых вели за пределами контрактных территорий. Также выявлены факты незаконного продления сроков действия контрактов на добычу.
В ведомстве заверили, что по всем нарушениям приняты соответствующие меры, в том числе процессуального характера.
Напомним, в ВКО задержали иностранцев по подозрению в незаконной добыче драгметаллов. Карьеры размером с озера, в которых велась незаконная добыча полезных ископаемых, обнаружили в Алматинской области.
05.10.2025, 11:32 80291
Подростковая преступность резко выросла в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане резко выросло число попавшихся на правонарушениях подростков, сообщает Первое кредитное бюро.
По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024-го. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года", - пишет источник.
По статистике, после 2019 года показатель резко падал.
Если в первой половине предыдущего десятилетия, в 2015-2019 годах, речь шла о более чем 2 тыс. человек за январь-сентябрь, то в 2020-2024 годах не доходило и до 1,5 тыс. С 2022-го число вновь начало увеличиваться, но сильных скачков до сих пор не было", - говорится в информации.
По данным источника, показатель вырос из-за таких статей, как хулиганство, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и грабеж.
Из них по хулиганству прирост самый большой, 216 человек в этом году против 94 в январе-сентябре 2024-го. Самое частое преступление при этом - кража, тут привлечено 499 несовершеннолетних, в основном 16-17 лет", - пишет источник.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
Количество жестоких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выросло в Жамбылской области. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
О наиболее резонансных преступлениях мы рассказываем в дайджесте "Социальная деградация".
03.10.2025, 19:57 137151
Жителя Семея привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными
Он в общественном месте оставил в пакете щенков и уехал
Семей. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили факт жестокого обращения с животными, сообщает пресс-служба департамента полиции Абайской области.
Установлено, что 51-летний мужчина в общественном месте оставил в пакете щенков и уехал, оставив их без присмотра. Его действия вызвали возмущение среди пользователей Сети.
Полицейские установили личность нарушителя. В отношении него составлен административный протокол за жестокое обращение с животными.
Ранее жителя города Алтай оштрафовали за жестокой обращение с животным. В соцсетях распространилось видео, на котором собаку, привязанную цепью к машине, протащили по дороге.
