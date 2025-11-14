13.11.2025, 16:07 39331
В МВД рассказали о ходе расследования второго дела о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды
Соответствующие запросы на поиск подозреваемых отправлены во все регионы
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе расследования второго уголовного дела о попавшей в сексуальное рабство школьницы из Кызылорды рассказал в кулуарах сената заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.
Следственные действия по данному факту продолжаются, сообщил Адилов.
В части того, что девочка, возможно, подвергалась другим насильственным действиям, - мы проводим необходимые следственные действия, расследование продолжается", - цитирует замминистра Zakon.kz.
Он уточнил, что направлены соответствующие поручения по территории Казахстана. В числе подозреваемых иностранцев нет.
Мы говорим о том, что направили поручения по территории Казахстана и с теми лицами, с которыми она вступала в половую связь. Мы обязаны провести следственные действия - допросить, знали или не знали о возрасте, и дальше уже дать правовую процессуальную оценку", - добавил вице-министр.
Между тем в Верховном суде РК сообщили, что адвокаты и родственники осужденных просили смягчить наказание и заменить лишение свободы на ограничение свободы. Но суд оставил приговор без изменений.
Суд указал на то, что обстоятельства дела установлены правильно, вина осужденных подтверждена доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей и результатами экспертиз, гражданский иск потерпевшей рассмотрен обоснованно. Все наказание назначено в рамках закона, с учетом роли каждого и степени тяжести преступлений, плюс ко всему нарушений норм выявлено не было", - приводит сообщение Верховного суда издание "Казинформ".
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики. Всего по делу проходили 13 фигурантов.
В декабре прошлого года суд приговорил одного из них к шести годам и восьми месяцам колонии. Позже приговор вынесли еще одной подсудимой, которая, зная, что девушка была несовершеннолетней, неоднократно привлекала ее к занятию проституцией с целью получения материальной выгоды. Ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.
В апреле текущего состоялся суд над еще девятью фигурантами. По совокупности уголовных правонарушений троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, трое получили по 4 года и 8 месяцев лишения свободы, последние трое виновных проведут в тюрьме 7 лет и 6 месяцев.
14.11.2025, 11:05 6526
Организатор финпирамиды Warner Bros получил 5 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентство по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды Warner Bros.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков", - рассказали в АФМ.
Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада - 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT", - проинформировали в агентстве.
Суд назначил организатору наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области.
13.11.2025, 19:22 32741
Алматинка рассказала о преследовании и странной реакции полиции Дополнено
У преследователя в руках был предмет, похожий на пистолет
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Алматы поделилась в соцсетях неприятной историей, произошедшей с ней в четверг, 13 ноября, на улице Тимирязева.
По словам женщины, она шла в аптеку, когда неизвестный начал преследовать ее.
Я шла по Тимирязева в аптеку, и этот человек просто начал докапываться и идти за мной. Благо, я забежала в первый попавшийся бутик. Следом он доставал какой-то пистолет и ждал меня. Меня трясло нереально. Дальше уже вызвали полицию и с ним провели беседу", - рассказала алматинка.
Однако, после того как правонарушителя отпустили, он снова начал преследовать женщину на обратном пути.
Я снова забежала в ломбард. Когда мы сделали повторный вызов, сказали: "Это игрушечный пистолет, мы с ним поговорили, девушке нужно одеваться проще". После я поняла, что никаких действий не будет, и просто убежала", - добавила пострадавшая.
Дополнено 13.11.2025, 23.30
В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о том, что неизвестный преследовал жительницу мегаполиса, передает корреспондент агентства.
Подозреваемый был задержан и доставлен в подразделение полиции для разбирательства. Установлено, что задержанный - мужчина без определенного места жительства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В его руках находился игрушечный пистолет, не представляющий опасности для окружающих", - уточнили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено административное производство за совершение мелкого хулиганства.
Материалы дела направлены в суд для принятия законного решения", - добавили в полиции.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.11.2025, 17:43 36406
Жестокое убийство девушки в Атырау: прокурор запросил пожизненный срок
Атырау. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемых по делу о жестоком убийстве 23-летней девушки в Атырау, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
На скамье подсудимых двое лиц, которые после убийства сбросили тело и телефон в реку. Правоохранительным органам потребовалось 8 месяцев для установления тела погибшей. Заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, совершено с применением насилия, сокрытием следов, хладнокровием и аморальностью поведения подсудимых после совершения убийства (...) В связи с этим прокурор запросил назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что наказание применяется для восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.
Напомним, 23-летняя жительница Атырау пропала 18 октября 2024 года. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. Позже стало известно, что девушка была убита. Подозреваемым в убийстве девушки вменялись обвинения по статьям "Похищение человека" и "Убийство".
Однако позже двум обвиняемым по делу переквалифицировали обвинение. Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством. - Прим. ред.) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. - Прим. ред.).
13.11.2025, 15:14 42041
Из Литвы экстрадировали 17 лет скрывавшегося после убийства в Алматы казахстанца
Фото: Depositphotos
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Литовской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Как рассказали в Генпрокуратуре, в 2007 году подозреваемый вместе с сообщником прибыл в Алматы с целью незаконного обогащения. Их преступная деятельность привела к конфликту с другими представителями криминальной среды, одного из которых они решили устранить.
19 мая 2008 года злоумышленники подкараулили потерпевшего во дворе его дома и произвели в него несколько выстрелов из пистолета, последний из которых был контрольным в голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
После убийства один из участников преступления был задержан и осужден, а второй сумел скрыться. Его объявили в международный розыск.
Скрываясь от наказания, фигурант изменил личные данные и проживал в странах Европы. В августе 2025 года он был задержан при пересечении границы Литовской Республики. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана его экстрадировали на родину.
В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.
За инкриминируемые преступления Уголовный кодекс РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет либо пожизненного заключения с конфискацией имущества.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
13.11.2025, 13:42 45471
Обрушение фасада в Астане: застройщика могут привлечь к ответственности
Фото: Кадр из видео ДЧС Астаны
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане расследуют уголовное дело по факту обрушения части фасада девятиэтажного дома, в результате которого пострадали несколько человек. Как сообщил замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов, следствие ведется по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".
Адилов напомнил, что в результате обрушения части фасада девятиэтажного дома в Астане несколько людей получили травмы, в том числе травмы головы.
Мы расследуем уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения", - сказал замглавы МВД.
Совместно с акиматом в рамках расследования создана комиссия, назначена судебно-медицинская и строительная экспертизы.
В обязательном порядке по результатам расследования мы дадим правовую оценку тому застройщику, который несколько раз провел некачественные облицовочные работы, что повлекло получение тяжелых травм жителями столицы", - заявил Адилов.
Он также отметил, что на сегодняшний день подозреваемых лиц еще нет. Завершена выемка строительных документов, которые были использованы компанией при проведении облицовочных работ.
Правовая оценка и признание подозреваемых будут даны после заключения акимата и судэкспертов", - добавил вице-министр.
Напомним, двое пострадавших в результате обрушения части фасада 9-этажного дома находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Одна из пострадавших - фельдшер сокрой помощи. В момент, когда медик пыталась спасти из-под завала мужчину, ей на голову рухнул кондиционер.
12.11.2025, 15:15 80656
В Аксу экс-чиновник осужден за покупку непригодных квартир для нуждающихся
На момент покупки квартиры были недостроенными
Павлодар. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Аксу Павлодарской области выявлен факт незаконного приобретения 24 квартир, не пригодных для проживания. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Проверка установила, что на момент покупки отделом строительства Аксу квартиры находились в стадии незавершенного строительства и не соответствовали требованиям для заселения.
В результате противоправных действий бывшего руководителя отдела строительства государству причинен ущерб свыше 50 миллионов тенге.
По итогам судебного разбирательства межрайонный суд города Аксу признал чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и приговорил его к двум годам лишения свободы.
Согласно информации прокуратуры, судебный акт пока не вступил в законную силу.
После вмешательства надзорных органов выявленные нарушения устранены, очередники в итоге получили долгожданные квартиры.
Ранее сообщалось, что детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
11.11.2025, 20:23 104706
В Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры
Фото: Polisia.kz
Актау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры по подозрению в совершении мошеннических действий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Подразделением внутренней безопасности Генеральной прокуратуры совместно с ДКНБ Мангистауской области 9 ноября по подозрению в совершении мошеннических действий задержан сотрудник Мангистауской транспортной прокуратуры, фактически не исполнявший служебные обязанности в связи с нахождением с 2024 года в декретном отпуске по уходу за ребенком", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация разглашению не подлежит.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
11.11.2025, 12:38 110796
Ущерб свыше 1,2 млрд тенге: в Алматы троих осудили по делу о незаконной регистрации авто
На учет незаконно поставлены 132 автомашины
Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу о незаконной постановке на регистрационный учет транспортных средств, сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда трем виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев, а также конфискованы 7 автомашин, приобретенных на преступные доходы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.
В течение трех лет группа лиц при содействии сотрудников спецЦОНа Алматы обеспечивала фиктивную регистрацию автомашин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию. Организаторы схемы действовали через посредников, которые подыскивали владельцев автомобилей, желавших избежать уплаты сборов. Для прикрытия противоправных действий использовались подставные лица, на имена которых оформлялись документы и регистрационные записи. Далее сотрудники спецЦОНа, используя доступ к информационной системе, вносили заведомо ложные сведения, обеспечивая незаконную регистрацию транспортных средств", - пояснили в агентстве.
По данным АФМ, в результате на учет незаконно поставлены 132 автомашины, государству причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге.
В ходе следствия добровольно возмещены сборы на сумму 273 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее Генеральной прокуратурой Казахстана из России был экстрадирован подозреваемый в участии в преступной группе, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетысу, ввезенных в страну из-за рубежа.
