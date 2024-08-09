Школьницу заставляли заниматься проституцией в Кызылординской области

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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел РК из Армении экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел РК из Армении экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГП РК





Ранее костанайские полицейские выявили подозреваемого в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога - мефедрона. Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.





В сентябре 2023 года казахстанца задержали в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена его экстрадиция в Казахстан.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.



