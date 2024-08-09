Школьницу заставляли заниматься проституцией в Кызылординской области Дополнено
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Кызылорда. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьницу заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией в Кызылординской области, сообщила известная правозащитница Дина Тансари.
16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками! Девочка единственный ребенок у родителей, домашняя. С февраля стала пропадать из дома, родители подавали заявление в полицию, в ИДН, в уголовный розыск, но ее не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали ее сами", - заявила Дина Тансари в своем телеграм-канале.
По ее словам, периодически девочка выходила на связь.
На видео и говорила, что она работает в кафе официанткой или продавцом в цветочном магазине. Родители ехали туда, но им говорили, что она просто сняла видео и уехала. Девочка сообщает, что ее заставляли так делать, чтобы родители не поднимали шум (...) Вчера все это вскрылось. Потому что с нее запросили крупную сумму денег, сказали, что побреют налысо и сбреют брови, если не найдет эту сумму и она решила попросить ее у друга из инстаграма, тот не выдержал и сообщил ее родителям! Правда оказалась слишком шокирующей, девочку пытали, насильно заставляли принимать мефедрон, душили, прижигали плавлеными пакетами, издевались, зарегистрировали на сайте проституированных женщин, заставляли заниматься проституцией и забирали деньги", - проинформировала она.
В департаменте полиции Кызылорды прокомментировали информацию.
Полицией Кызылорды задержаны подозреваемые по данному факту. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, расследование продолжается", - заявили в ДП.
Дополнено 08.08.2024, 18.15
Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую психологическую помощь, сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Также предоставляется требуемая медицинская помощь. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Данный случай находится под строгим контролем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК", - заверили в ведомстве.
Напомним, организация притонов и вовлечение несовершеннолетних в проституцию признаны уголовными преступлениями в Казахстане.