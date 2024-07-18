Организация притонов и вовлечение несовершеннолетних в проституцию признаны уголовными преступлениями в Казахстане

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые составы преступлений, связанных с торговлей людьми, криминализировали в Казахстане, сообщает - Новые составы преступлений, связанных с торговлей людьми, криминализировали в Казахстане, сообщает Polisia.kz





В МВД напомнили, что в начале июля президент подписал закон "О противодействии торговле людьми", который вступит в силу 5 сентября 2024 года.





В его рамках в Уголовный кодекс вводится новая категория преступлений - преступления, связанные с торговлей людьми, и внедряется новое понятие "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством интернета.





Также вводится уголовная ответственность за:





вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, а равно сводничество для этих целей;

пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества;

организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе интернета.





Помимо этого, законом вводится уголовная ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом. Это позволит привлекать к ответственности по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - пояснили в ведомстве.





Также из нового закона исключено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон по преступлениям, связанным с торговлей людьми.





В УПК также внесли право потерпевшего на получение специальных социальных услуг, а в КоАП ввели ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, за несообщение в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



