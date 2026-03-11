В Алматы камеры будут фиксировать новые виды нарушений на дорогах
Новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним - меняется только способ фиксации нарушений. Наша задача повысить дисциплину на дорогах и обеспечить безопасность граждан за счет современных технологий", - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Серик Шумаев.
Камеры автоматической фиксации смогут выявлять дополнительные нарушения, в том числе использование телефона за рулем и управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами - отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством", - пояснили в пресс-службе.
Все принимаемые меры носят профилактический характер. Главная цель - защитить жизнь и здоровье жителей и гостей Алматы, своевременно выявлять опасное поведение водителей и формировать культуру законопослушного участия в дорожном движении", - подчеркнул Серик Шумаев.
Более 4 тысяч случаев кори зафиксировано с начала года
Несмотря на принимаемые меры, эпидемиологический мониторинг фиксирует рост числа инфицированных, что обусловлено недостаточным охватом вакцинацией детей целевых возрастных групп. За прошедшую неделю показатель заболеваемости вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущим периодом. Анализ прививочного статуса заболевших показывает, что 77% инфицированных - это лица, не имевшие прививок. Основной причиной отсутствия вакцинации (55% случаев) остаются отказы родителей. В связи с этим считаем необходимым подчеркнуть: вакцинация остается единственным эффективным способом предотвращения тяжелых последствий заболевания", - проинформировали в министерстве.
Стоит отметить, что за последние 8 лет число отказов от вакцинации в стране возросло в 4,8 раза. Данная тенденция напрямую влияет на снижение коллективного иммунитета и препятствует полной стабилизации ситуации", - рассказали в Минздраве.
Air Astana из-за ситуации на Ближнем Востоке отменила рейсы в Дубай до конца марта
В связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana отменяет регулярные рейсы из Алматы в Дубай и из Астаны в Дубай с 11 по 31 марта включительно. Пассажирам отмененных рейсов предлагается полный возврат без штрафов или бесплатное перебронирование на рейсы, выполняемые в период с 1 апреля по 31 мая включительно. Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Конфликт на Ближнем Востоке: есть ли среди погибших и пострадавших казахстанцы
До настоящего времени информация о пострадавших или погибших гражданах Казахстана не поступала. Всего с начала эвакуации при содействии компетентных государственных органов, авиакомпаний, резидентов и нерезидентов на родину возвращены более 8585 казахстанцев", - заявил он.
В аэропорту Астаны из-за непогоды отменены и задерживаются рейсы
На прилет задерживаются 11 рейсов по направлениям: Алматы, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск, Орал, Кызылорда, Бишкек и Омск. Из них 2 рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, 3 рейса — в связи с заменой воздушного судна, по остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта", - сказано в сообщении.
Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта: www.nn-airport.kz", - добавили в пресс-службе.
Казахстанцам могут вновь разрешить использование пенсионных на лечение зубов
То что касается лечения, да, мы сейчас находимся в тесном контакте с министерством здравоохранения. Наша задача сделать эту услугу доступной, но сделать ее полностью прозрачной. Обидно что из-за 10% населения, которые использовали не по целевому назначению, 90% людей лишились этой функции. Я считаю что это несправедливо", - высказалась Ибраимова.
Предполагается что в системе будет находиться и стоматологические клиники, и все клиники которые будут предоставлять услуги в онлайн-формате. Будет оформляться акт выполненных работ, будет интеграция с министерством здравоохранения, все будет прозрачно, все будет понятно. Как раз люди докопят до того порога, который сейчас в 2006 году есть, и я думаю что активно дальше будет пользоваться этой услугой", - добавила глава "Отбасы банка".
Данное решение затрагивает конституционные гарантии граждан, закрепленные в статье 29 Конституции Республики Казахстан, а именно право каждого на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции и статьей 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пенсионные накопления являются собственностью граждан, которыми они вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом", - заявила она.
Казгидромет прокомментировал сообщения о движущихся из Ирана "кислотных облаках"
Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов", - проинформировали синоптики.
Резкое понижение температуры ожидается в ряде регионов Казахстана
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни в ряде регионов Казахстана ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков Казгидромета, в некоторых областях ночью температура может понизиться до минус 30 градусов.
В частности, 10 марта в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов, на западе, севере области - 33 градуса мороза. В Петропавловске - температура может понизиться ночью до 28-30 мороза.
В Павлодарской области завтра прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере области 15-20 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 25-30 мороза. В Павлодаре - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза, с дальнейшим понижением ночью до 26-28 мороза.
Также 10 марта в Атырауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 15-20, западе, севере области 23 мороза. В Атырау может похолодать до 13-15 градусов мороза.
Во вторник в Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 23-28 градусов, на севере области 31 мороза. В Актобе - понижение температуры воздуха ночью до 23-25 мороза.
10 марта в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20, на западе, севере области 25-30 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 22-27, на востоке области 30 мороза. г. Кокшетау: 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 25-27 мороза.
В Кызылординской области во вторник ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12 градусов мороза, на юге области 2 градуса, на западе, севере области 16-21 градус мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 10-15, на западе, севере области 18-23 мороза. В Кызылорде - 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-9 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 12-14 мороза.
11 марта в области Абай ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25, на юге области 10-15 мороза. В Семее - понижение температуры воздуха ночью до 20-22 мороза.
Кроме того, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в среду ночью в Восточно-Казахстанской области - до минус 15-20, на юге области 10 мороза. В Усть-Каменогорске - понижение температуры воздуха ночью до 15-17 мороза.
11 марта в Жамбылской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере, в горных районах области 15-20 мороза. В Таразе - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза.
В области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 5-10, на севере, в горных районах области 15-20 мороза.
Сегодня, 9 марта 2026 года, на большей территории Казахстана синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, на северо-западе, юге страны сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман.
Кроме того, в Казгидромете предупредили, что до 10 марта 2026 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, а также с ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Ранее сообщалось в каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков.
Свыше 1,7 тысячи казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока за последние сутки
В ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, по итогам которых доставлены 1786 пассажиров. На 8 марта запланировано выполнение ряда рейсов казахстанскими и иностранными авиакомпаниями по возврату граждан в Республику Казахстан. С 3 марта с Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов, которыми в нашу страну вернулись 6254 человека", - заявили в комитете.
