В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино
Приговор уже вступил в законную силу
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино PokStars и LuckyShark, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда трое виновных осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и авто.
По информации АФМ, ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к азартным играм.
Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств. Для привлечения новых игроков использовалась таргетированная реклама, направленная на продвижение игрового клуба в социальных сетях", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Актобе были осуждены организаторы незаконного игорного бизнеса.
06.11.2025, 16:35 14761
Ударил экс-супругу ножом девять раз: жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство
Кокшетау. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области приговорил жителя региона к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство бывшей супруги, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда С. назначено 10 лет лишения свободы, удовлетворен гражданский иск в части возмещения ущерба на лечение пострадавшей А. в больнице. Кроме того, суд назначил осужденному С. принудительное лечение от наркотической зависимости по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый пришел с кухонным ножом к бывшей супруге на ее работу, чтобы поговорить.
После разговора и ссоры А. ушла в уборную комнату, а С., последовав за ней, ударил ножом в спину. Затем, догнав выбежавшую женщину в другое помещение, нанес еще удары ножом, после, догнав ее на улице, снова нанес удары ножом по ее телу. Всего нанес 9 ножевых ранений. На улице С. был задержан гражданами и передан сотрудникам полиции. Экспертиза выявила, что С. является наркозависимым и нуждается в лечении", - добавили в суде.
Ранее жителя Костанайской области осудили на 19 лет по делу об убийстве жены и тещи.
Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
05.11.2025, 15:45 62341
Мужчину зарезали на автомойке в Туркестанской области
Задержаны двое подозреваемых
Туркестан. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Конфликт в очереди на автомойке обернулся кровавой дракой в Туркестанской области. В результате одного мужчину зарезали, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти, сообщает телеканал КТК.
В ауле Загамбар Толебийского района среди мужчин, стоявших в очереди на автомойке произошла перепалка, которая переросла в драку и убийство одного из участников. Второго пострадавшего с множественными ранениями успели довезти в больницу и прооперировать.
По словам одного из потерпевших, смертельный удар его младшему брату был нанесен ножом прямо в сердце.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. В отношении задержанных избрана мера пресечения - арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", - сообщили в областном департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в Тюлькубасском районе Туркестанской области в результате стрельбы был убит мужчина, еще трое пострадали.
05.11.2025, 11:18 70236
Мошенники обманули пенсионерку из Актобе на 11 миллионов тенге
Актобе. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе, сообщает департамент полиции Актюбинской области.
По данным полиции, сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код.
После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета", - сообщили в ДП.
В полиции обратились к казахстанцам с просьбой рассказать пожилым родственникам о мошеннических схемах, чтобы уберечь их от обмана.
Ранее полиция предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации.
В октябре МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России.
04.11.2025, 19:50 92796
В Семее осужденному добавили 9 лет к сроку за пропаганду терроризма
Он пропагандировал радикальную идеологию и насилие
Семей. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Абайской области рассмотрено уголовное дело в отношении М., обвиняемого в пропаганде терроризма с использованием интернета, сообщает пресс-служба суда.
Отбывая наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы № 20 Семея, М. распространял через социальные сети и мессенджеры материалы религиозно-экстремистского содержания, содержащие признаки пропаганды радикальной идеологии и насилия.
Учитывая характер совершенного преступления, наличие рецидива и высокую степень общественной опасности содеянного, суд назначил М. наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. С частичным присоединением неотбытого наказания по предыдущему приговору суд окончательно определил к отбытию 10 лет лишения свободы.
Напомним, Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами. Кроме того, по данным КНБ, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел восемь граждан Казахстана.
04.11.2025, 17:25 96576
Стрельба в Туркестанской области: один человек погиб, трое пострадали
Туркестан. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Тюлькубасском районе Туркестанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Один человек скончался, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе оперативных мероприятий в кратчайшие сроки установлены личности подозреваемых. Один из них задержан", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения второго участника. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Туркестанской области", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Шымкенте сотрудника акимата ранили из огнестрельного оружия.
04.11.2025, 11:05 106606
Обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области
Караганда. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Үміт Самғау".
Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков", - рассказали в ведомстве.
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли дропперов. Их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге", - сообщили в АФМ.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой. Расследование продолжается.
Ранее в ЗКО пресекли деятельность финансовой пирамиды, обманувшей 30 граждан, которые вложили в нее свыше 89 млн тенге.
Также была пресечена деятельность финпирамиды в Кокшетау, в которую казахстанцы вложили 136 млн тенге.
03.11.2025, 17:14 135016
В Рудном задержали подозреваемого в нападении на полицейского
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания
Рудный. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном задержали жителя города Костаная, подозреваемого в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Полицией задержан 33-летний житель города Костаная, подозреваемый в совершении преступления, связанного с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, - ударивший ножом сотрудника полиции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в отношении него начато досудебное расследование по части 1 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия", - добавили в полиции.
Ранее в Атырау приехавший на вызов участковый получил удар ножом в спину.
03.11.2025, 16:20 127331
Жителя Костанайской области осудили на 19 лет по делу об убийстве жены и тещи
Фото: ugrapro.ru
Костанай. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовном делам приговорил жителя Костанайской области к 19 года лишения свободы за убийство жены и тещи, сообщает пресс-служба суда.
С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявили в суде.
Также подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
В июле 2025 года Л., находясь у себя в доме, в ходе ссоры нанес своей супруге Л. и теще множественные удары ножом в область жизненно-важных органов, в результате которых Л. и Б. скончались на месте, а подсудимый скрылся с места происшествия", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
