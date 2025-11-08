В Актюбинской области сельчанин изнасиловал невестку

В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения

Фото: Polisia.kz

Тараз. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 октября по 19 ноября в Жамбылской области проводится республиканская акция "Браконьер", направленная на охрану природы и защиту животного мира, сообщает Polisia.kz





В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения, зарегистрировано одно уголовное дело.





Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Шуском районе - 41 факт браконьерства.





Большинство из них связано с нарушением правил охоты (171 факт) и правил оборота оружия (44 факта). Кроме того, выявлено 18 фактов незаконного вылова рыбы.





По факту незаконной охоты в Мойынкумском районе начато досудебное расследование. Только за последние сутки в регионе полицейскими выявлено 17 правонарушений в сфере охраны природы.



