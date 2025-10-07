Житель Костанайской области сдал в аренду мошенникам 35 абонентских номеров

Рассказать друзьям

Костанай. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности пресекли схему незаконной активации и аренды SIM-карт, использовавшихся в мессенджерах WhatsApp и Telegram, сообщает Polisia.kz





Подозреваемый несколько месяцев активировал SIM-карты мобильных операторов, регистрировал их в WhatsApp, а затем сдавал в аренду через Telegram.





По предварительным данным, за несколько месяцев он сдал в аренду около 35 абонентских номеров, а общий доход от этой деятельности составил порядка 5 млн тенге.





С помощью активированных им SIM-карт мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме "Вам поступила посылка" - ущерб превысил 2 млн тенге.





Сотрудники полиции изъяли доказательства, в том числе устройства и SIM-карты, задействованные в противоправной деятельности.





В настоящее время по факту мошенничества ведется досудебное расследование.



